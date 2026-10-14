Με μεγαλύτερο επίδομα και αυξημένη προκαταβολή μπαίνουν στον φετινό χειμώνα περίπου 1,2 εκατ. νοικοκυριά μετά την οριζόντια αύξηση κατά 30% της ενίσχυσης για τη θέρμανση. Τα ποσά ξεκινούν πλέον από τα 130 ευρώ και μπορούν να φθάσουν έως τα 1.560 ευρώ στις πιο ψυχρές περιοχές της χώρας, ενώ περισσότερο «ζεστό χρήμα» αναμένεται να φτάσει στους δικαιούχους μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου.

Την ίδια ώρα, σήμερα Τετάρτη (15/10) αναμένεται να ανακοινωθεί και το ύψος της κρατικής επιδότησης στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, συμπληρώνοντας το πακέτο των παρεμβάσεων ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Με βάση τις ανακοινώσεις του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, το ελάχιστο επίδομα αυξάνεται από τα 100 στα 130 ευρώ, ενώ το βασικό ανώτατο όριο ανεβαίνει από τα 800 στα 1.040 ευρώ. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η ενίσχυση για τα νοικοκυριά που κατοικούν σε περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες και αυξημένες ανάγκες θέρμανσης. Στις περιπτώσεις αυτές, το ανώτατο ποσό από τα 1.000 ευρώ αυξάνεται στα 1.300 ευρώ, ενώ στους πιο ψυχρούς οικισμούς της χώρας το «ταβάνι» του επιδόματος ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ.

Ο κλιματικός συντελεστής

Το τελικό ποσό που θα λάβει κάθε νοικοκυριό δεν εξαρτάται μόνο από την οικογενειακή του κατάσταση και το καύσιμο που χρησιμοποιεί, αλλά και από τον κλιματικό συντελεστή της περιοχής όπου βρίσκεται η κύρια κατοικία. Σε περιοχές όπου ο συντελεστής είναι ίσος ή μεγαλύτερος της μονάδας, όπως η Ελάτη, το Πάπιγκο και η Κοζάνη, το βασικό ποσό προσαυξάνεται κατά 25%. Σε ακόμη πιο ψυχρές περιοχές, όπως το Μέτσοβο, το Βελούχι, το Νυμφαίο, το Νευροκόπι και το Περτούλι, όπου ο συντελεστής είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 1,2, προβλέπεται πρόσθετη προσαύξηση 25%.

Μετά την αύξηση κατά 30%, ενδεικτικά τα ποσά για νοικοκυριά που θερμαίνονται με πετρέλαιο διαμορφώνονται ως εξής:

Οικογένεια με ένα παιδί στο κέντρο της Αθήνας θα λάβει 202 ευρώ, από 155 ευρώ πέρυσι.

Οικογένεια με ένα παιδί στη Θεσσαλονίκη θα λάβει 333 ευρώ, από 256 ευρώ.

Οικογένεια με δύο παιδιά στην Κοζάνη θα λάβει 387 ευρώ, από 298 ευρώ.

Μεγαλύτερη προκαταβολή

Αλλαγές έρχονται και στην προκαταβολή του επιδόματος, με στόχο μεγαλύτερο μέρος της ενίσχυσης να καταβληθεί στην αρχή της χειμερινής περιόδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, για τους παλαιούς δικαιούχους που θα υποβάλουν εγκαίρως αίτηση στην πλατφόρμα myΘέρμανση, η προκαταβολή εξετάζεται να αυξηθεί στα επίπεδα του 80% του επιδόματος που είχαν λάβει τη χειμερινή περίοδο 2025-2026, από 60% που ίσχυε μέχρι σήμερα. Για τους νέους δικαιούχους η προκαταβολή αναμένεται να ανέβει περίπου στο 65% του ποσού που δικαιούνται από 50%.

Η πλατφόρμα myΘέρμανση αναμένεται να ανοίξει το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς έως τα μέσα Δεκεμβρίου. Οι επόμενες πληρωμές θα συνεχιστούν έως τον Ιούλιο του 2027, ανάλογα με το είδος του καυσίμου και τις καταναλώσεις κάθε νοικοκυριού.

Ποια καύσιμα καλύπτονται

Το επίδομα αφορά πετρέλαιο θέρμανσης, μπλε κηροζίνη, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια, υπό την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία παραμένουν αμετάβλητα.

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, πραγματικό και τεκμαρτό, δεν μπορεί να υπερβαίνει:

τα 16.000 ευρώ για άγαμο

τα 24.000 ευρώ για έγγαμο, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί

τα 29.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο

Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του υπόχρεου, του ή της συζύγου ή του μέρους συμφώνου συμβίωσης και των εξαρτώμενων τέκνων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ.

Στο περιουσιακό σκέλος, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμους, χήρους ή εν διαστάσει και τις 260.000 ευρώ για έγγαμους, μέρη συμφώνου συμβίωσης και μονογονεϊκές οικογένειες. Το όριο προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.