Με «ψαλίδι» 40 λεπτών στην τιμή πώλησης, αλλά με τον λογαριασμό βαρύτερο από πέρυσι, κάνει πρεμιέρα σήμερα Πέμπτη (15/10) το πετρέλαιο θέρμανσης. Η συνδυασμένη παρέμβαση κράτους και διυλιστηρίων στην αντλία συγκρατεί τη μέση τιμή στα 1,55 ευρώ το λίτρο από επίπεδα κοντά στα 1,95 ευρώ που θα μπορούσε να φτάσει χωρίς τις επιδοτήσεις. Ακόμη κι έτσι, όμως, η σύγκριση με τον περσινό χειμώνα αποκαλύπτει τις επιβαρύνσεις για τα νοικοκυριά, καθώς τον Οκτώβριο του 2025 η μέση τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης ήταν 1,128 ευρώ το λίτρο.

Η διαφορά σε σχέση με πέρυσι μεταφράζεται σε αύξηση 37% και σε αρκετές εκατοντάδες ευρώ επιπλέον για τα νοικοκυριά που θα γεμίσουν φέτος τη δεξαμενή τους.

Η κρατική επιδότηση των 20 λεπτών το λίτρο και η ισόποση έκπτωση από τα διυλιστήρια κατεβάζουν την τιμή κατά συνολικά 40 λεπτά. Με τα σημερινά δεδομένα, η αγορά εκτιμά ότι η λιανική θα κινηθεί περίπου μεταξύ 1,50 και 1,60 ευρώ το λίτρο, ανάλογα με την περιοχή, τον προμηθευτή και φυσικά την πορεία των διεθνών τιμών.

Ακριβότερο το γέμισμα

Για αγορά 500 λίτρων, ένα νοικοκυριό θα χρειαστεί περίπου 775 ευρώ έναντι 560 ευρώ πέρυσι, δηλαδή 215 ευρώ περισσότερα. Στα 1.000 λίτρα, ο λογαριασμός ανεβαίνει από τα 1.120 στα 1.550 ευρώ, με πρόσθετη επιβάρυνση 430 ευρώ. Για 1.500 λίτρα, η δαπάνη αυξάνεται από τα 1.680 στα 2.325 ευρώ, δηλαδή κατά 645 ευρώ. Τα ποσά αυτά αφορούν την τιμή αγοράς πριν από τον συνυπολογισμό του επιδόματος θέρμανσης.

Χωρίς την παρέμβαση κράτους και διυλιστηρίων, τα 1.000 λίτρα θα κόστιζαν περίπου 1.950 ευρώ. Οι επιδοτήσεις εξοικονομούν επομένως περί τα 400 ευρώ για αυτή την ποσότητα. Δεν σβήνουν όμως την επιβάρυνση σε σχέση με πέρυσι.

Μεγαλύτερο επίδομα θέρμανσης

Δεύτερο «ανάχωμα» απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια αποτελεί η αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027. Η προσαύξηση αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές θέρμανσης, με τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια να παραμένουν αμετάβλητα. Το ανώτατο ποσό ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Έτσι, επίδομα 500 ευρώ αυξάνεται στα 650 ευρώ, ενώ ποσό 800 ευρώ διαμορφώνεται πλέον στα 1.040 ευρώ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου 750.000 νοικοκυριά που θερμαίνονται με πετρέλαιο πληρούν τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση.

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η αυξημένη κατά 30% προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, το πραγματικό τελικό κόστος εκτιμάται ότι μπορεί να υποχωρεί κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο. Το επίδομα δεν αφαιρείται τη στιγμή της αγοράς. Ο καταναλωτής πληρώνει κανονικά ολόκληρη την παραγγελία και εισπράττει την ενίσχυση σε μεταγενέστερο χρόνο.