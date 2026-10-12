Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου. Η αγορά ανακάμπτει μετά από τρεις αρνητικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημείωσε συνολικές απώλειες 4,73%.

Ανοδικά κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με φόντο την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, εν μέσω προσδοκιών για ενεργειακή εκεχειρία Ρωσίας- Ουκρανίας.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.584,93 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,01%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 31,47 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,05%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,51%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+3,28%), της Viohalco (+2,76%), της Optima Bank (+2,51%) και της Πειραιώς (+1,81%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (-3,03%), των ΕΛΠΕ (-2,70%) και της ΔΕΗ (-0,71%).

Ανοδικά κινούνται 74 μετοχές, 15 πτωτικά και 7 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ευρώπη Holdings (+3,80%) και Elinoil (+3,69%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Frigoglass (-3,03%) και Motor Oil (-3,03%).