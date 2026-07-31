Σύμφωνα με τον απολογισμό των παρεμβάσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για την περίοδο από την 1η Αυγούστου 2019 έως τις 30 Ιουνίου 2026, περισσότεροι από 10.000 πολίτες στην Κρήτη έχουν ωφεληθεί από τα προγράμματα απασχόλησης, ενώ ακόμη 24.409 άτομα συμμετείχαν σε δράσεις κατάρτισης.

«Η Κρήτη είναι μια περιφέρεια με ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, έντονη εποχικότητα στην αγορά εργασίας και σημαντικές ανάγκες σε δεξιότητες. Το έργο της ΔΥΠΑ δείχνει ότι οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης μπορούν να έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα όταν είναι στοχευμένες, μετρήσιμες και συνδεδεμένες με τις ανάγκες πολιτών και επιχειρήσεων», ανέφερε η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα και πρόσθεσε:

«Συνεχίζουμε με έμφαση στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην αναβάθμιση δεξιοτήτων, στη στήριξη των γυναικών, των νέων, των ανέργων άνω των 55 ετών και των μακροχρόνια ανέργων, καθώς και στη στενότερη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την τοπική παραγωγή».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε ενημερωτική συνάντηση εργασίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης της ΔΥΠΑ, κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα υλοποιήθηκαν 41 προγράμματα απασχόλησης, μέσω των οποίων ωφελήθηκαν συνολικά 10.038 πολίτες.

Από αυτούς, 5.180 εντάχθηκαν σε προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, 1.815 απέκτησαν εργασιακή ή επαγγελματική εμπειρία, 1.857 υποστηρίχθηκαν μέσω δράσεων νέας επιχειρηματικότητας, ενώ 1.186 συμμετείχαν σε ειδικά προγράμματα απασχόλησης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στήριξη ομάδων που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΥΠΑ, το 65% των ωφελουμένων στα προγράμματα απασχόλησης είναι γυναίκες, το 38% νέοι έως 29 ετών, το 15% πολίτες ηλικίας άνω των 55 ετών, ενώ το 34% αφορά μακροχρόνια ανέργους.

Παράλληλα, 24.409 πολίτες συμμετείχαν σε 12 προγράμματα κατάρτισης που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Από αυτούς, 9.055 ήταν άνεργοι και 15.354 εργαζόμενοι, ενώ οι γυναίκες ανήλθαν σε 16.497, αποτελώντας το 68% του συνόλου.

Οι δράσεις κατάρτισης επικεντρώθηκαν σε δεξιότητες που συνδέονται με τις ανάγκες της σύγχρονης οικονομίας. Ειδικότερα, 15.912 ωφελούμενοι εκπαιδεύτηκαν σε ψηφιακές δεξιότητες, 7.553 σε πράσινες δεξιότητες, 409 σε οικονομικό εγγραμματισμό, 353 σε δεξιότητες εξαγωγών και 170 στον τομέα του εμπορίου.

Σημαντική είναι και η παρουσία της ΔΥΠΑ στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Στις ΕΠΑΣ Μαθητείας της Υπηρεσίας στην Κρήτη έχουν φοιτήσει 3.191 μαθητές, με 883 αποφοίτους, ενώ στη ΣΑΕΚ Ηρακλείου έχουν καταγραφεί 1.253 σπουδαστές και 248 απόφοιτοι. Συνολικά, 4.444 μαθητές και σπουδαστές έχουν ενταχθεί στις δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΔΥΠΑ στην Περιφέρεια.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Υπηρεσίας, οι παρεμβάσεις της εστιάζουν στη σύνδεση της κατάρτισης και της απασχόλησης με τις ανάγκες της κρητικής οικονομίας, με έμφαση στους κλάδους του τουρισμού, της εστίασης, της αγροδιατροφής, των υπηρεσιών, της πράσινης μετάβασης και των τεχνικών επαγγελμάτων.

Στα επόμενα βήματα της ΔΥΠΑ περιλαμβάνονται η ανάπτυξη πιο στοχευμένων τοπικών προγραμμάτων, η ενίσχυση της σύζευξης επιχειρήσεων και ανέργων, η περαιτέρω ανάπτυξη ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων, καθώς και η στενότερη σύνδεση των δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις ανάγκες της τοπικής παραγωγής.

Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας, ο μέσος μηνιαίος αριθμός εγγεγραμμένων ανέργων στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης μειώθηκε κατά 3,2% από το 2019 έως το 2025.