Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης διευρύνει τα όρια της δραστηριότητάς της. Από αμιγής ζυθοποιία, κάνει το πρώτο βήμα προς μια πιο ολοκληρωμένη εταιρεία ποτών, με πρώτο ορατό σημάδι τη συνεργασία με την ιστορική πατρινή ποτοποιία ΠΙΛΑΒΑΣ, για την αποκλειστική εμπορία και διανομή ούζου και τσίπουρου στο κανάλι της εστίασης.

«Η αγορά αλλάζει και η ΕΖΑ αλλάζει», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Νικήτας Ασπιώτης, παρουσιάζοντας τη νέα στρατηγική σε δημοσιογραφική εκδήλωση. Όπως εξήγησε, δεν πρόκειται για μεμονωμένη εμπορική συμφωνία, αλλά για κομμάτι ενός ευρύτερου σχεδίου που περιλαμβάνει νέες συνεργασίες, νέες κατηγορίες προϊόντων και καλύτερη αξιοποίηση του εμπορικού και διανεμητικού δικτύου της εταιρείας.

Στην ίδια εκδήλωση παρευρέθηκε και η οικογένεια Πιλαβά, που ξεκίνησε το 1940 στη Χίο πριν μετακομίσει στην Πάτρα. Η ΠΙΛΑΒΑΣ αντλεί το 75% των πωλήσεών της από το εξωτερικό, με βασικότερη αγορά τη Γερμανία, και έκλεισε το 2025 με τζίρο 5,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 25% καθαρό κέρδος.

Ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση για την επόμενη ημέρα

Το επιχειρηματικό αφήγημα της ΕΖΑ στηρίζεται πλέον σε πιο στέρεα οικονομικά θεμέλια. Σε μια ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά για τον κλάδο της μπύρας, η εταιρεία κατάφερε να διατηρήσει σταθερό EBITDA στα 2,43 εκατ. ευρώ, με το μικτό περιθώριο κέρδους να ανεβαίνει στο 49,9% από 49,02% την προηγούμενη χρήση. Ο κύκλος εργασιών σταθεροποιήθηκε στα 25,7 εκατ. ευρώ, το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBIT) επέστρεψε σε θετικό πρόσημο και οι ζημιές προ φόρων μειώθηκαν κατά 54%.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη χρηματοοικονομική ενδυνάμωση έπαιξε η επιτυχής αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 7 εκατ. ευρώ, η οποία ενίσχυσε τα ίδια κεφάλαια και τη ρευστότητα της εταιρείας. Παράλληλα, η αναχρηματοδότηση του δανεισμού πρόσθεσε ακόμη 5 εκατ. ευρώ στο κεφάλαιο κίνησης, δημιουργώντας ουσιαστικά διπλή ασπίδα ρευστότητας για την υλοποίηση του επενδυτικού και εμπορικού σχεδιασμού.

Όπως τόνισε η διοίκηση, τόσο η συμμετοχή των μετόχων στην αύξηση κεφαλαίου όσο και η στήριξη των τραπεζών μέσω της αναχρηματοδότησης λειτουργούν ως ψήφος εμπιστοσύνης στο επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας, μια εμπιστοσύνη που, όπως αποδεικνύεται, δεν είναι αυτονόητη σε μια αγορά που δοκιμάζεται.

Η θετική πορεία αποτυπώθηκε εξίσου καθαρά και στις εμπορικές επιδόσεις. Το 2025 η ΕΖΑ κατέγραψε αύξηση 8% στις πωλήσεις μπύρας στην εστίαση, με αιχμή τις συσκευασίες φιάλης και βαρελιού, που παραδοσιακά προσφέρουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους, ενώ στο οργανωμένο λιανεμπόριο η άνοδος έφτασε το 19%, με τα εμπορικά σήματα ΕΖΑ και PILS HELLAS να λειτουργούν ως βασικοί μοχλοί ανάπτυξης. Αποτελέσματα που, σύμφωνα με τη διοίκηση, επιβεβαιώνουν πως η στρατηγική επιλογή να δοθεί έμφαση στη δημιουργία αξίας και όχι αποκλειστικά στην αύξηση όγκου πωλήσεων, αποδίδει.

Η HoReCa

Πίσω από την είσοδο στα αποστάγματα κρύβεται ένας ξεκάθαρος στόχος: η ενίσχυση της παρουσίας της ΕΖΑ στην εστίαση. Η διοίκηση εκτιμά ότι οι επαγγελματίες του κλάδου αναζητούν πλέον έναν προμηθευτή με ολοκληρωμένη πρόταση, όχι απλώς μία ή δύο ετικέτες μπύρας. Σε αυτή τη λογική βρίσκεται και η ένταξη της Πειραϊκής Μικροζυθοποιίας, η συνεργασία με την κρητική CRETAN KINGS και η στρατηγική συμφωνία με τη San Miguel, πριν έρθει η σειρά της ΠΙΛΑΒΑΣ.

«Όσο μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο έχουμε, τόσο πιο εύκολα θα έρχονται και νέες συνεργασίες», σημείωσε ο Ασπιώτης. Τα νούμερα, προς το παρόν, δικαιώνουν τη λογική: το πρώτο εξάμηνο του 2026 οι πωλήσεις της ΕΖΑ στην εστίαση αυξάνονται με ρυθμό περίπου 15%, σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με πέρυσι, ενώ διψήφια ανάπτυξη καταγράφεται και στο οργανωμένο λιανεμπόριο, σε μια αγορά που γενικότερα κινείται υποτονικά.

Πέρα από τη μπύρα

Η συμφωνία με την ΠΙΛΑΒΑΣ αφορά αρχικά την οργανωμένη εστίαση, με τη διοίκηση να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης σε άλλα κανάλια ανάλογα με την ανταπόκριση της αγοράς. Ήδη, η παραγωγή έχει ξεκινήσει στις εγκαταστάσεις της ΕΖΑ στην Αταλάντη, με πρώτη αγορά-στόχο την Κρήτη, όπου η υποδοχή περιγράφεται ως ιδιαίτερα θετική.

Νίκος Πιλαβάς και Νικήτας Ασπιώτης

«Η καρδιά μας είναι η μπύρα, η γνώση μας και η αγάπη μας είναι η μπύρα. Αλλά το 2027 και το 2028 ονειρευόμαστε την εταιρεία μας και σε άλλες κατηγορίες», είπε ο κ. Ασπιώτης.

Ξεχωριστή έμφαση δόθηκε και στη μπύρα χωρίς αλκοόλ, όπου η αγορά στην Ελλάδα αναπτύσσεται με ρυθμό γύρω στο 20%, αλλά η ΕΖΑ πάει πολύ πιο γρήγορα. Το 2025 η εταιρεία κατέγραψε ανάπτυξη περίπου 65% στην κατηγορία, ενώ το 2026 κινείται ήδη με ρυθμό που ξεπερνά το 110%. «Ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να διπλασιάζουμε τις πωλήσεις μας. Διαθέτουμε τόσο την παραγωγική δυνατότητα όσο και τα κατάλληλα προϊόντα για να το πετύχουμε», τόνισε ο CEO.

«Θα το ήξερα αν είχαμε πουληθεί»

Ερωτηθείς για τις φήμες περί πώλησης της εταιρείας, ο κ. Ασπιώτης απέφυγε να μπει σε συζήτηση για μετοχικά ζητήματα, εμφανίστηκε όμως κατηγορηματικός: «Θα το ήξερα αν είχαμε πουληθεί». Υπενθύμισε πως η εταιρεία έχει ήδη απαντήσει εγγράφως από τον περασμένο Μάιο, διαψεύδοντας κάθε τέτοιο σενάριο.

Σταθερή επένδυση στην Ελλάδα

Με έδρα και παραγωγική βάση την Αταλάντη από το 1989, η ΕΖΑ παραμένει η μεγαλύτερη ανεξάρτητη ελληνική ζυθοποιία και η τρίτη μεγαλύτερη βιομηχανία μπύρας της χώρας. Απασχολεί πάνω από 140 εργαζομένους και έχει επενδύσει πάνω από 31,9 εκατ. ευρώ την τελευταία δεκαετία, εγκαθιστώντας πρόσφατα δύο νέες, υπερσύγχρονες γραμμές παραγωγής που διασφαλίζουν ευελιξία, ασφάλεια και ποιοτική ανωτερότητα. Σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής φροντίδας.

«Δεν σταματάμε να εξελισσόμαστε. Αν κοιτάξετε την πορεία μας από το 2024 μέχρι σήμερα, θα δείτε ότι κάθε χρόνο παρουσιάζουμε νέες συνεργασίες, νέα προϊόντα και νέες επενδύσεις. Αυτό δεν είναι τυχαίο», δήλωσε ο κ. Ασπιώτης, προσθέτοντας πως η ΕΖΑ παραμένει προσηλωμένη στον στόχο να δημιουργεί αξία για καταναλωτές, συνεργάτες, ανθρώπους της και την ελληνική οικονομία.

Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει σήμερα τις EZA LAGER, EZA PILSENER, EZA ALCOHOL FREE, PILS HELLAS, PILS HELLAS RADLER, PILS HELLAS 0.0, ODYSSEY RED, ODYSSEY DARK, ODYSSEY WEISS, CRETAN KINGS, A TODA MADRE και ΠΕΙΡΑΪΚΗ, μαζί με τα διεθνή brands MAHOU, SAN MIGUEL, MENABREA και GULDEN DRAAK, μια γκάμα που, με παραγωγικό δυναμικό 80 εκατομμυρίων λίτρων, καλύπτει ήδη το σύνολο της χώρας.