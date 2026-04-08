Η στιγμή που ανέμεναν οι έμποροι πετρελαίου φαίνεται πως έφτασε, καθώς ανακοινώθηκε κατάπαυση του πυρός και παράλληλα το Ιράν γνωστοποίησε ότι το ζωτικής σημασίας ναυτιλιακό πέρασμα, τα Στενά του Ορμούζ, μέσω των οποίων διακινείται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου υγροποιημένου φυσικού αερίου και του αργού πετρελαίου, πρόκειται να επαναλειτουργήσει.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν σημαντική πτώση, με το Brent, που αποτελεί σημείο αναφοράς, να υποχωρεί περισσότερο από 13,5% φτάνοντας τα 94 δολάρια ανά βαρέλι. Ωστόσο, η παραγωγή έχει επιβραδυνθεί σε μεγάλα πετρελαιοπαραγωγά κράτη της Μέσης Ανατολής, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορεί να επανεκκινήσει άμεσα, διατηρώντας έτσι προβλήματα στην προσφορά.

Αυτός είναι πιθανότατα και ο λόγος που δεν έχει καταγραφεί ακόμα μεγαλύτερη πτώση στις τιμές. Παράλληλα, μετά από εβδομάδες ανακοινώσεων από τη διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ περί λήξης του πολέμου, δεν είναι λίγοι εκείνοι που αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τη νεότερη ανακοίνωση.

Παρά τη μείωση, οι τιμές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Πριν από την έναρξη των επιθέσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, το πετρέλαιο βρισκόταν περίπου στα 72 δολάρια, ενώ ο μέσος όρος της προηγούμενης χρονιάς ήταν στα 69 δολάρια. Πρόκειται για θετική εξέλιξη, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη λόγος για πανηγυρισμούς.

Η τιμή του ευρωπαϊκού αερίου υποχώρησε κατά περίπου 20% στο άνοιγμα, μετά την υποχώρηση και της τιμής του πετρελαίου.

Λίγο μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης στις 09:00 ώρα Ελλάδας, το προθεσμιακό συμβόλαιο του ολλανδικού TTF, που θεωρείται η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς, σημείωνε πτώση κατά 19,24% στα 43 ευρώ, αφού είχε υποχωρήσει για λίγο πάνω από 20% στα 42,5 ευρώ.

Αντίθετα, οι αγορές μετοχών στην Ασία καταγράφουν έντονα ανοδική πορεία. Όλοι οι βασικοί δείκτες στην ήπειρο κινούνται ανοδικά, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον βασικό δείκτη της Νότιας Κορέας, Kospi, που σημειώνει άνοδο 7%. Παράλληλα, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei ενισχύεται κατά 5%. Και οι δύο χώρες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές από τη Μέση Ανατολή και είχαν προηγουμένως επηρεαστεί από αγορές πανικού, λόγω φόβων για ελλείψεις.