Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το πρωί στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν Μανάμα, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP, μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση από τις ΗΠΑ εκεχειρίας δύο εβδομάδων με το Ιράν.

«Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας έσβησε πυρκαγιά σε εγκατάσταση, που ήταν αποτέλεσμα της ιρανικής επίθεσης. Δεν υπάρχει αναφορά για κανέναν τραυματία», ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

وزارة الداخلية : الدفاع المدني يتمكن من السيطرة على الحريق الذي اندلع بإحدى المنشآت والتي استهدفها العدوان الإيراني الآثم،دون وقوع إصابات. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) April 8, 2026

Μια δημοσιογράφος του AFP άκουσε εκρήξεις και είδε καπνό πάνω από την περιοχή της Σίτρα, στην οποία βρίσκονται πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, μετά την ενεργοποίηση σειρήνων συναγερμού.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν ανακοίνωσαν την αυγή ότι συμφώνησαν για εκεχειρία δύο εβδομάδων με αντάλλαγμα το εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, λίγο προτού εκπνεύσει το τελεσίγραφο του Αμερικανού προεδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απειλούσε με καταστροφή την Ισλαμική Δημοκρατία.