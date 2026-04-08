Τόσο η Ουάσιγκτον, όσο και η Τεχεράνη ανακήρυξαν σήμερα τη «νίκη», αφού ανακοίνωσαν πως συμφώνησαν να εφαρμόσουν κατάπαυση του πυρός για δυο εβδομάδες, με αντάλλαγμα το πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ανακωχή την οποία υποστήριξε το Ισραήλ μεν, πλην όμως αντιτείνοντας πως δεν έχει εφαρμογή στον Λίβανο.

Πρόκειται για «πλήρη και ολοκληρωτική νίκη. 100%. Δεν έχω καμιά αμφιβολία γι’ αυτό», δήλωσε τηλεφωνικά ο Ντόναλντ Τραμπ στο Γαλλικό Πρακτορείο, λίγη ώρα αφού ανακοινώθηκε η συμφωνία.

Διαβεβαίωσε επίσης ότι το ζήτημα του ουρανίου του Ιράν θα «επιλυθεί πλήρως», χωρίς να ξεκαθαρίσει αν εννοεί να κάνει πράξη τις απειλές του να καταστρέψει τους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς, τις γέφυρες και άλλες υποδομές του Ισραήλ σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων. Εκτίμησε ακόμη ότι η Κίνα είχε συμβολή στο να προσέλθει η Τεχεράνη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να κλείσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Το Ιράν κατήγαγε μεγάλη νίκη», έκρινε και η ιρανική κυβέρνηση, Το ανώτατο συμβούλιο εθνικής ασφαλείας έκρινε ότι «ο εχθρός υπέστη αδιαμφισβήτητη, ιστορική και συντριπτική ήττα».

Οι ιρανικές αρχές ανέφεραν νωρίτερα σήμερα πως θα αρχίσουν μεθαύριο Παρασκευή να διεξάγονται διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ στο Πακιστάν, μεσολαβητή-κλειδί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου κι έχει χιλιάδες νεκρούς.

Ωστόσο οι θέσεις των δυο πλευρών μοιάζουν ακόμη να απέχουν πάρα πολύ.

«Με προϋπόθεση ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα δεχτεί το πλήρες, άμεσο και ασφαλές άνοιγμα του στενού του Χορμούζ, συμφωνώ να αναβάλω τους βομβαρδισμούς και τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν για περίοδο δύο εβδομάδων», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ μέσω Truth Social μερικές ώρες νωρίτερα.

Έκανε ακόμη λόγο για «πολύ προχωρημένες» συνομιλίες ενόψει της σύναψης συμφωνίας ειρήνης με «μακροπρόθεσμο» χαρακτήρα με το Ιράν, που υπέβαλε «σχέδιο 10 σημείων» στην κυβέρνησή του, το οποίο ο αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «βάση για διαπραγμάτευση».

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε κατόπιν πως προβλέπονται συνομιλίες «πρόσωπο με πρόσωπο» με τους Ιρανούς.

Η ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός έγινε κάτι περισσότερο από μια ώρα προτού εκπνεύσει το πιο πρόσφατο στη σειρά τελεσιγράφων που είχε απευθύνει ο αμερικανός πρόεδρος στην Τεχεράνη: ο Ντόναλντ Τραμπ απειλούσε ότι θα εξαλειφόταν «ένας πολιτισμός ολόκληρος» αν η Τεχεράνη δεν άνοιγε ως τις 03:00 (ώρα Ελλάδας) τη θαλάσσια αρτηρία από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του αργού εξάγεται σε παγκόσμια κλίμακα.

Υπό επιτήρηση

Από την πλευρά τους, οι ιρανοί ηγέτες επιβεβαίωσαν πως δέχθηκαν να ανοίξει πλήρως «για περίοδο δύο εβδομάδων» τα Στενά του Ορμούζ «αν σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν», όπως τόνισε μέσω X ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Η ανακοίνωση του ιρανικού ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας αναφέρει ότι ο στρατός θα «επιτηρεί» την «καθημερινή περιορισμένη διέλευση των πλοίων» από τα Στενά όσο θα εφαρμόζεται η κατάπαυση του πυρός και ανέφερε ακόμη πως η Τεχεράνη αναμένει άρση «όλων» των κυρώσεων.

Σύμφωνα με το κείμενο, θα γίνουν σεβαστά τα «δικαιώματα» του Ιράν ως προς τον εμπλουτισμό ουρανίου, μετέδωσαν η ιρανική κρατική τηλεόραση, το πρακτορείο ειδήσεων MEHR και το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. Ωστόσο αυτό απουσίαζε από εκδοχή που επιδόθηκε στον ΟΗΕ.

«Αποφασίστηκε στο ανώτατο επίπεδο ότι το Ιράν θα διεξαγάγει, για περίοδο δύο εβδομάδων» διαπραγματεύσεις «με την αμερικανική πλευρά στο Ισλαμαμπάντ», συνεχίζει η ανακοίνωση και τονίζει πως «αυτό δεν σημαίνει το τέλος του πολέμου», που θα κηρυχτεί «αφού» ολοκληρωθούν οι συνομιλίες και ότι η διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός θα μπορούσε να παραταθεί εάν υπάρξει «συμφωνία των δυο πλευρών» προς αυτό.

Οι αγορές αντέδρασαν με ενθουσιασμό: οι τιμές του πετρελαίου, τόσο του WTI όσο και του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, υποχώρησαν κατά 15% και πλέον, περνώντας κάτω από το όριο 100 δολαρίων το βαρέλι, ενώ στα χρηματιστήρια στο Τόκιο (+4%) και στη Σεούλ (+6%) οι δείκτες έκαναν άλμα.

Το Ισραήλ διαμηνύει πως η ανακωχή δεν αφορά τον Λίβανο

Ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ διαβεβαίωσε μέσω X ότι «η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και οι σύμμαχοί τους, συμφώνησαν (να εφαρμοστεί) άμεση κατάπαυση του πυρός παντού, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και άλλων χωρών, με άμεση ισχύ», πληκτρολογώντας τις τρεις τελευταίες λέξεις με κεφαλαία γράμματα.

Όμως το Ισραήλ, που διαβεβαίωσε πως «υποστηρίζει» την απόφαση των ΗΠΑ να ανασταλούν οι βομβαρδισμοί στο Ιράν για δύο εβδομάδες, διεμήνυσε πως η συμφωνία «δεν συμπεριλαμβάνει τον Λίβανο», όπως τόνισε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο απολογισμός των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη χώρα αυτή από τη 2η Μαρτίου ξεπερνά τους 1.500 νεκρούς.

Χθες ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε στο νότιο τμήμα του Λιβάνου την ανάπτυξη χερσαίων μονάδων του σε «προκεχωρημένη γραμμή άμυνας» έναντι των μαχητών του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, που πρόσκειται στον Λίβανο.

Ισραηλινός αεροπορικός βομβαρδισμός λίγη ώρα προτού ανακοινωθεί η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους στη Σαΐντα, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν εξάλλου τις εκτοξεύσεις τριών ομοβροντιών πυραύλων από το Ιράν εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ, με την πρώτη από αυτές περίπου δέκα λεπτά αφού ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε παράταση δυο εβδομάδων του τελεσιγράφου του στο Ιράν προτού διατάξει καταστροφικούς βομβαρδισμούς εναντίον πολιτικών υποδομών του.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες «καλωσορίζει την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός για δυο εβδομάδες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν» και προτρέπει τις εμπόλεμες πλευρές να «τηρήσουν τους όρους» της συμφωνίας και να διεξαγάγουν διαπραγματεύσεις ώστε να υπάρξει «διαρκής και συνολική ειρήνη στην περιοχή» της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζαρίκ.

Από την πλευρά της η διπλωματία του Ιράκ κάλεσε να διεξαχθεί «σοβαρός και διαρκής διάλογος» που θα επιτρέψει να αντιμετωπιστούν οι «ριζικές αιτίες» της σύγκρουσης και να «ενισχυθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη»· χθες σκοτώθηκαν επτά άμαχοι στη χώρα αυτή στο πλαίσιο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τον απολογισμό των νεκρών να έχει ξεπεράσει τους 100 από το ξέσπασμα της ένοπλης σύρραξης.