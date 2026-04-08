Τέσσερις ώρες μετά την ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το γραφείο του

Πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, εξέδωσε δήλωση καλωσορίζοντας την κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, επισημαίνοντας όμως ότι αυτή δεν καλύπτει τον Λίβανο, παρά τους ισχυρισμούς των Πακιστανών μεσαζόντων.

«Το Ισραήλ στηρίζει την απόφαση του Προέδρου Τραμπ να αναστείλει τις επιθέσεις κατά του Ιράν για δύο εβδομάδες, με την προϋπόθεση ότι το Ιράν θα ανοίξει άμεσα τα Στενά και θα σταματήσει όλες τις επιθέσεις κατά των ΗΠΑ, του Ισραήλ και των χωρών της περιοχής», αναφέρεται στη δήλωση του γραφείου του πρωθυπουργού, η οποία εκδόθηκε μόνο στα αγγλικά.

«Το Ισραήλ υποστηρίζει επίσης τις προσπάθειες των ΗΠΑ να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα συνιστά πλέον πυρηνική, πυραυλική ή τρομοκρατική απειλή για τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, τους Αραβικούς γείτονες του Ιράν και τον κόσμο», συνεχίζει η ανακοίνωση.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Ισραήλ ότι δεσμεύονται να επιτύχουν αυτούς τους στόχους, που μοιράζονται οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και οι περιφερειακοί σύμμαχοι του Ισραήλ, στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις».

«Η κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο», καταλήγει το γραφείο του πρωθυπουργού.