«Μια μεγάλη μέρα για την Παγκόσμια Ειρήνη. Αυτή θα μπορούσε να είναι η Χρυσή Εποχή της Μέσης Ανατολής» θριαμβολογεί σε μήνυμά του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) μετά την επίτευξη της κατάπαυσης του πυρός, διάρκειας δύο εβδομάδων, με το Ιράν.

«Θα υπάρξουν πολλές θετικές δράσεις! Θα βγουν πολλά χρήματα. Το Ιράν μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία ανοικοδόμησης» δηλώνει ο πρόεδρος Τραμπ στο Truth Social.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Μια μεγάλη μέρα για την Παγκόσμια Ειρήνη! Το Ιράν θέλει να συμβεί, έφτασαν στα όρια τους! Το ίδιο και όλοι οι άλλοι! Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα βοηθήσουν με την αύξηση της κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ. Θα υπάρξουν πολλές θετικές δράσεις! Θα βγουν πολλά χρήματα. Το Ιράν μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία ανοικοδόμησης. Θα φορτώνουμε προμήθειες κάθε είδους και απλώς θα “περιμένουμε” για να βεβαιωθούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Είμαι βέβαιος ότι θα πάνε. Όπως ακριβώς βιώνουμε στις ΗΠΑ, αυτή θα μπορούσε να είναι η Χρυσή Εποχή της Μέσης Ανατολής!!! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες «καλωσορίζει την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός για δυο εβδομάδες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν» και προτρέπει τις εμπόλεμες πλευρές να «τηρήσουν τους όρους» της συμφωνίας και να διεξαγάγουν διαπραγματεύσεις ώστε να υπάρξει «διαρκής και περιεκτική ειρήνη στην περιοχή» της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζαρίκ.

Iran's closure of the Strait of Hormuz has triggered a stark divide among Middle East oil producers, with Iran, Oman and Saudi Arabia reaping financial windfalls while neighboring states lacking alternate routes hemorrhage billions of dollars, a Reuters analysis shows pic.twitter.com/pCUcLrW8Y7 — Reuters (@Reuters) April 6, 2026

Στους δρόμους βγήκαν οι Ιρανοί για να πανηγυρίσουν την κατάπαυση πυρός

Μεγάλο πλήθος υποστηρικτών της κυβέρνησης του Ιράν κατέκλυσε δρόμους της πρωτεύουσας Τεχεράνης κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφού ανακοινώθηκε η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για δυο εβδομάδες που κλείστηκε ανάμεσα στην Ισλαμική Δημοκρατία και τις ΗΠΑ.

Πολύς κόσμος γέμισε την πλατεία της Επανάστασης, στο κέντρο της πόλης, μέσα στη νύχτα, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο SNN, που θεωρείται ότι πρόσκειται στην παραστρατιωτική δύναμη των Μπασίτζ.

Ρεπόρτερ του δικτύου επιτόπου έκρινε ότι ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «υποκλίθηκε» στο Ιράν, ότι αποδέχθηκε τις αξιώσεις του.

🇮🇷 Footage of public celebrations on the streets of Iran, where people are waving large Iranian flags, and cheering, following a truce deal with the United States, after a six-week war which the Iranian Supreme National Security Council described as a “great victory”. pic.twitter.com/kR73GMbX3I — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) April 8, 2026

Ιρανικά ΜΜΕ: Ιράν και Ομάν θα χρεώνουν τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας

Το Ιράν και το Ομάν σχεδιάζουν να χρεώνουν τέλη διέλευσης για τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της δύο εβδομάδων εκεχειρίας, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim του Ιράν.

Τα κεφάλαια θα διατεθούν για την ανοικοδόμηση, ανέφερε το Tasnim.

Το Ιράν φέρεται να χρεώνει έως και 2 εκατομμύρια δολάρια ανά πλοίο για διέλευση από το Στενό του Ορμούζ. Δεν είναι σαφές εάν κάποιοι διαχειριστές πλοίων έχουν πληρώσει το τέλος.

Το σχέδιο 10 σημείων του Ιράν

Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να ξεκινήσουν την Παρασκευή 11 Απριλίου και μπορεί να παραταθούν κατόπιν συμφωνίας των δύο πλευρών.

Οι όροι του σχεδίου 10 σημείων

Δέσμευση για μη επιθετικότητα Ο έλεγχος του Ιράν επί του Στενού του Ορμούζ Αποδοχή του εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν Άρση όλων των πρωτογενών κυρώσεων Άρση όλων των δευτερογενών κυρώσεων Λήξη όλων των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ Λήξη όλων των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου Καταβολή αποζημίωσης στο Ιράν Απόσυρση των μαχητικών δυνάμεων των ΗΠΑ από την περιοχή Παύση του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε σήμερα πως υποστηρίζει τις προσπάθειες της κυβέρνησης των ΗΠΑ με σκοπό να εξασφαλιστεί, όπως το βλέπει, πως το Ιράν δεν θα εγείρει πλέον «πυρηνική, πυραυλική και τρομοκρατική απειλή για την Αμερική, το Ισραήλ, τους άραβες γείτονες του Ιράν και για τον κόσμο».