Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, μετά τη διήμερη αργία λόγω του Πάσχα των Καθολικών.

Επιφυλακτικότητα χαρακτηρίζει τις κινήσεις των επενδυτών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εν αναμονή της λήξης του τελεσιγράφου Τραμπ προς το Ιράν.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.127,95 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,46%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 17,89 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,45%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,12%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Allwyn (+1,68%), της Eurobank (+1,65%), της Aegean Airlines (+1,35%) και της Εθνικής (+1,03%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Τιτάν (-1,41%), του ΟΛΠ (-0,66%), του ΟΤΕ (-0,63%) και της Motor Oil (-0,57%).

Ανοδικά κινούνται 57 μετοχές, 36 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Προοδευτική (+9,68%) και Ξυλεμπορία(π) (+9,40%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (-4,58%) και Μουζάκης (-3,45%).