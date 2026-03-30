Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Μικρή υποχώρηση καταγράφουν και τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με τους επενδυτές να παρουσιάζονται επιφυλακτικοί καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στον δεύτερο μήνα, χωρίς ενδείξεις γρήγορης αποκλιμάκωσης.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.017,97 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,32 %.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 17,25 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,33%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,49%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (+1,67%), της Motor Oil (+1,07%), της ΔΕΗ (+0,80%) και του ΔΑΑ (+0,58%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Allwyn (-2,28%), της Viohalco (-2,16%), της Metlen (-1,88%), της Πειραιώς (-1,42%) και της Aktor (-1,20%).

Ανοδικά κινούνται 26 μετοχές, 54 πτωτικά και 16 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία (π) (+9,01%) και Γενική Εμπορίου (+5,63%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:CrediaBank (-10,59%) και Εβροφάρμα (-5,40%)