Ο Κάρλος Κεϊρόζ παραπονέθηκε με ιδιαίτερο… στιλ αλλά και μια ξεχωριστή ατάκα του για τη φάση όπου η Γκάνα ζήτησε πέναλτι κόντρα στην Αγγλία (0-0, 23/6).

Οι Αγγλία και Γκάνα ήρθαν ισόπαλες δίχως σκορ (0-0) στο μεταξύ τους παιχνίδι του Μουντιάλ 2026 το βράδυ της Τρίτης (23/6). Ως προς τη Γκάνα υπάρχει μία φάση για την οποία διαμαρτύρεται έντονα.

Πιο συγκεκριμένα, στο 79ο λεπτό, οι παίκτες του Κάρλος Κεϊρόζ έκλεψαν την μπάλα και έφυγαν στην αντεπίθεση. Ο Άντου δέχθηκε την μπάλα στην πλάτη της άμυνας των «Τριών Λιονταριών», με τον Κόνσα να τον μαρκάρει και να τον ρίχνει στο έδαφος. Εκεί η Γκάνα διαμαρτυρήθηκε έντονα για πέναλτι.

Ο διαιτητής δεν υπέδειξε κάτι και ο Κεϊρόζ στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς κοίταξε τον βοηθό του, αναρωτήθηκε αν το VAR λειτουργεί ακόμα, πριν πει την φράση: «Το VAR πήγε για καφέ».