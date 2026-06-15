Ο αρχηγός και σταρ των Γάλλων, Κιλιάν Μπαπέ, σε συνέντευξή του σε γαλλικό μέσο, ανέφερε αστειευόμενος, ότι δεν θα ήθελε να ασχοληθεί με την πολιτική.

Η Γαλλία ρίχνεται και αυτή στην… μάχη για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και ο αρχηγός και αστέρας της ομάδας, Κιλιάν Μπαπέ, έδωσε συνέντευξη στην Parisien. Ο Κιλιάν Μπαπέ, ο επιθετικός της Ρέαλ Μαδρίτης απάντησε σε 20 ερωτήσεις που έθεσαν η οικογένεια, οι φίλοι, οι συμπαίκτες του από την Εθνική ομάδα της Γαλλίας καθώς και τα μέλη του τεχνικού επιτελείου των «μπλε».

Σε κάποια στιγμή ο Κιλιάν Μπαπέ ρωτήθηκε από έναν συμπαίκτη του για το ενδεχόμενο να γίνει μια μέρα πρόεδρος της γαλλικής Δημοκρατίας, με τον ίδιο να απαντάει με χιούμορ: «Πρόεδρος της Δημοκρατίας; Όχι, είμαι ήδη αρκετά μισητός».