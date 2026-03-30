Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε τον κόσμο της ότι σήμερα Δευτέρα 30 Μαρτίου (από τις 12:00) ξεκινά η ανανέωση των εισιτηρίων διαρκείας για την χρονιά 2026/27.

Ο σύλλογος του Παναθηναϊκού έκανε γνωστά προς τον κόσμο της όλα όσα πρέπει να ξέρει για την ανανέωση των διαρκείας του. Ειδικότερα πως από σήμερα, Δευτέρα 30 Μαρτίου στις 12.00 έως και την Τετάρτη 1 Απριλίου στις 14.00, οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της τρέχουσας σεζόν, θα έχουν τη δυνατότητα να ανανεώσουν τη θέση τους για την αγωνιστική περίοδο 2026/2027. Η διαδικασία ανανέωσης θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του CLUB 1908, του mobile app της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR. Η ανανέωση του εισιτηρίου διαρκείας αφορά αποκλειστικά στην θέση που κατέχει ήδη κάθε φίλαθλος για τη σεζόν 2025/2026, διασφαλίζοντας τη διατήρησή της και για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι από σήμερα, Δευτέρα 30 Μαρτίου στις 12.00 έως και την Τετάρτη 1 Απριλίου στις 14.00, οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της τρέχουσας σεζόν, θα έχουν τη δυνατότητα να ανανεώσουν τη θέση τους για την αγωνιστική περίοδο 2026/2027.

Η διαδικασία ανανέωσης θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του CLUB 1908, του mobile app της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR. Οι φίλαθλοι μπορούν να μεταβούν στη σχετική ενότητα εισιτηρίων και να συμπληρώσουν το ονοματεπώνυμο που εισήγαγαν κατά την αγορά του εισιτηρίου τους για την τρέχουσα σεζόν, καθώς και τα στοιχεία της θέσης τους (τμήμα, σειρά και αριθμός θέσης), προκειμένου να παραμείνουν αναπόσπαστο κομμάτι των πιο συγκλονιστικών στιγμών της ομάδας μας!

Σημειώνεται, επίσης, πως ακόμα και αν κάποιος είχε καταχωρήσει τα στοιχεία του με κάποιο λάθος (πχ. με κάποιο ορθογραφικό), ακριβώς έτσι θα πρέπει να τα καταχωρήσει και φέτος ώστε να εντοπίσει την θέση του και να μπορεί να προχωρήσει στην ανανέωση.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, όλοι οι κάτοχοι διαρκείας της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου θα λάβουν ένα email με αναλυτικές οδηγίες επί της διαδικασίας από την ticketmaster με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τμήμα, σειρά και θέση) που πρέπει να συμπληρώσουν προκειμένου να προβούν στην ανανέωση του διαρκείας τους. Το email θα σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αγοραστή και όχι του τελικού κατόχου. Όσοι είχαν αγοράσει εισιτήριο για λογαριασμό τρίτου, θα πρέπει να του προωθήσουν το email που θα λάβουν. Σε περίπτωση που η καταχώρηση δεν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της πλατφόρμας, η ανανέωση του εισιτηρίου δεν δύναται να ολοκληρωθεί.

Με την ολοκλήρωση της περιόδου των ανανεώσεων θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για νέους κατόχους, μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων θέσεων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η ανανέωση του εισιτηρίου διαρκείας αφορά αποκλειστικά τη θέση που κατέχει ήδη κάθε φίλαθλος για τη σεζόν 2025/2026, διασφαλίζοντας τη διατήρησή της και για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου ανανεώσεων δεν προβλέπεται η δυνατότητα αλλαγής ή αναβάθμισης θέσης.

Μετά την ολοκλήρωση των ανανεώσεων και όταν πλέον ξεκινήσει η διάθεση εισιτηρίων διαρκείας για νέους κατόχους, τότε και μόνο τότε θα μπορούν οι υφιστάμενοι κάτοχοι που επιθυμούν διαφορετική θέση να το πραγματοποιήσουν.

Θα πρέπει όμως να τονιστεί ότι η επιλογή των νέων θέσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει της ζήτησης και της διαθεσιμότητας, η οποία θα διαμορφωθεί μετά τις ανανεώσεις.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ LOYALTY TOY CLUB 1908

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR επιβραβεύει τους φιλάθλους της που την τρέχουσα σεζόν υποστήριξαν την ομάδα μας και εκπλήρωσαν τα παρακάτω κριτήρια Loyalty του CLUB 1908:

Την προσέλευση στο ανανεωμένο Telekom Center Athens με έμφαση στους αγώνες του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL

Το σύνολο των αγορών από το PAOSHOP

Τον χρόνο ενεργής ενασχόλησης με το CLUB 1908

Πιο συγκεκριμένα, οι φίλαθλοι όπου δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν εισιτήριο διαρκείας για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, αλλά κατάφεραν να εκπληρώσουν τα κριτήρια Loyalty του CLUB 1908, θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τη μόνιμη θέση τους στο Telekom Center Athens για τη σεζόν 2026/2027.

Ειδικότερα, μετά το πέρας του διαστήματος των ανανεώσεων, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, έχοντας ήδη δεσμεύσει αντίστοιχο αριθμό θέσεων, θα αποστείλει στους συγκεκριμένους φιλάθλους ενημερωτικό email με τις οδηγίες για τον τρόπο επιλογής και αγοράς του εισιτηρίου διαρκείας τους.

Επιβράβευση θα λάβουν επίσης και οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της περιόδου 2025/2026, οι οποίοι εκπλήρωσαν τα κριτήρια του CLUB 1908. Η αφοσίωσή τους ανταμείβεται με ακόμη ένα ιδιαίτερο δώρο καθώς πέραν του δεδομένου δικαιώματος ανανέωσης, θα κερδίσουν και μια υπογεγραμμένη επίσημη εμφάνιση της ομάδας μας.

Η ενημέρωση για τον τρόπο παραλαβής θα πραγματοποιηθεί μέσω email το προσεχές διάστημα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ/ΑΓΟΡΑΣ VΙΡ ΚΑΙ COURTSIDE SEATS

Η διαδικασία ανανέωσης των VIP & Courtside θέσεων θα πραγματοποιηθεί τηλεφωνικά στις γραμμές του Τμήματος VIP της ΚΑΕ: 2144022539, 2144022541, 2144022543 (Δευτέρα – Παρασκευή, 08:00-19:00).

Σε περίπτωση νέας αγοράς, μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας, αποστέλλοντας email στο [email protected] με τίτλο «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΓΟΡΑΣ VIP ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ» αναφέροντας των αριθμό των εισιτηρίων για τον οποίο ενδιαφέρεστε, το ονοματεπώνυμό σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και το τμήμα VIP εισιτηρίων, θα επικοινωνήσει μαζί σας για ενημέρωση βάση διαθεσιμότητας.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR θεωρεί την οικογένεια βασικό πυλώνα της ελληνικής κοινωνίας και την καλεί και τη νέα χρονιά να δώσει το «παρών» στο «σπίτι» μας. Οι κάτοχοι οικογενειακών πακέτων εισιτηρίων διαρκείας της τρέχουσας σεζόν θα λάβουν email από την Ticketmaster με οδηγίες για την ανανέωση κανονικών και παιδικών εισιτηρίων μέσω του CLUB 1908.

Διευκρινίζεται ότι δικαίωμα ανανέωσης οικογενειακών πακέτων διαρκείας έχουν οι φίλαθλοι που τα παιδιά τους είναι γεννημένα από 01/01/2012 και έπειτα.

Για νέα αγορά οικογενειακού πακέτου, οι φίλαθλοι θα έχουν την δυνατότητα να προχωρήσουν, προσθέτοντας στο καλάθι ταυτόχρονα ένα ή παραπάνω εισιτήρια ενηλίκων και ένα ή παραπάνω παιδικά εισιτήρια. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά παιδικού εισιτηρίου, είναι η αγορά ενός κανονικού. Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω αγορές, περιορίζονται στην Ζώνη 1Β του γηπέδου.

ΘΕΣΕΙΣ ΑΜΕΑ

Θα εξυπηρετηθούν κατόπιν αποστολής της απόφασης ΚΕΠΑ και τα στοιχεία του συνοδού (ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ και email) στο [email protected] με θέμα «ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΜΕΑ».

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

Για όλες τις κατηγορίες εισιτηρίων διαρκείας, υπάρχει η δυνατότητα αγοράς τους με όλες τις πιστωτικές κάρτες έως και 6 άτοκες δόσεις.

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Κατά την ολοκλήρωση της αγοράς σας, έχετε δικαίωμα να δηλώσετε τα στοιχεία της εταιρίας της οποίας επιθυμείτε να τιμολογηθούν τα εισιτήριά σας. Σε περίπτωση μη επιλογής έχετε το δικαίωμα να μας αποστείλετε τον αριθμό παραγγελίας των εισιτηρίων και τα πλήρη στοιχεία της εταιρίας έως 01 Μαΐου 2026.