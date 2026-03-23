Ο Τζόνι Καρντόσο της Ατλέτικο Μαδρίτης τα «έβαλε» ευθέως με τον διαιτητή του μαδριλένικου ντέρμπι απέναντι στην Ρεάλ.

Ο Καρντόσο προφανώς μιλώντας εκ μέρους των παικτών της Ατλέτικο έπειτα από την ήττα τους από την Ρεάλ στάθηκε και στο σκέλος της διαιτησίας: «Τα δώσαμε όλα και ξέραμε ότι θα ήταν ένας δύσκολος αγώνας. Υπήρξε ένα πέναλτι στον Γιορέντε που δεν δόθηκε αλλά πρέπει να προχωρήσουμε.

Δεν νομίζω ότι υπήρχαν ίδια και ίσα κριτήρια και για τις δύο πλευρές. Σφύριζε μόνο τα φάουλ που γίνονταν υπέρ της μίας ομάδας και αυτή η ομάδα δεν ήταν η δική μας».

Από την άλλη ο Καρντόσο, ο Αμερικανός διεθνής χαφ της Ατλέτικο, όταν ρωτήθηκε για την κόκκινη κάρτα του Βαλβέρδε είπε: «Ναι, ήταν απολύτως δίκαιη».