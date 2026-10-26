Με την αμφίρροπη χθεσινή μάχη μεταξύ των δύο βασικών υποψηφίων να μην καταφέρνει να αναδείξει ξεκάθαρο νικητή, η Βουλγαρία την 1η Νοεμβρίου οδεύει προς τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Στη χθεσινή εκλογική αναμέτρηση, το ποσοστό συμμετοχής διαμορφώθηκε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα.

Με καταμετρημένο το 95% των ψήφων, η 61χρονη απερχόμενη πρόεδρος, Ιλιάνα Γιότοβα, συγκέντρωσε ποσοστό 34,6% έναντι 32% για τον πρώην υπηρεσιακό πρωθυπουργό, Αντρέι Γκιούροφ, 50 ετών, πολύ χαμηλότερα από το όριο του 50% που απαιτείται για το συμβολικό, κατά βάση, αξίωμα σε μια μάχη με 27 υποψηφίους.

Η χθεσινή ψηφοφορία, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, είχε αυξημένη σημασία, ύστερα από σειρά επιθέσεων με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) κατά εμπορικών πλοίων στα ανοικτά των ακτών της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα, που εκτιμάται ότι έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 20 ξένους ναυτικούς.

Ωστόσο, μόνο περίπου το 22% των ψηφοφόρων προσήλθε στα εκλογικά τμήματα, σύμφωνα με εταιρείες δημοσκοπήσεων.

Τα πλήγματα αυτά, που προκάλεσαν διεθνή καταδίκη και ανησυχίες για το αυξανόμενο εύρος του πολέμου στην Ουκρανία, οδήγησαν την κυβέρνηση να αναζητήσει τη βοήθεια συμμάχων για να ενισχύσει την ασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές.

Και οι δύο υποψήφιοι καταδικάζουν τα πλήγματα με drones

Η Βουλγαρία δεν έφθασε στο σημείο να κατηγορήσει άμεσα τη Ρωσία ότι πραγματοποίησε τις επιθέσεις αυτές, αλλά ο πρωθυπουργός, Ρούμεν Ράντεφ, δήλωσε ότι η έκβασή τους «ευνοεί τη Ρωσική Ομοσπονδία».

Οι δύο επικρατέστεροι υποψήφιοι για το προεδρικό αξίωμα καταδίκασαν τα πλήγματα, αλλά οι απόψεις τους διαφέρουν σε ό,τι αφορά τον ευρύτερο πόλεμο.

Η Γιότοβα, πρώην αντιπρόεδρος, ανέλαβε να ασκεί χρέη προέδρου τον Ιανουάριο, όταν ο Ράντεφ παραιτήθηκε για να συμμετάσχει στις βουλευτικές εκλογές, τις οποίες κέρδισε με φιλορωσικές, όπως τις χαρακτηρίζουν πολλοί πολιτικοί αναλυτές, θέσεις. Ο Ράντεφ στηρίζει τη Γιότοβα και οι δυο τους έχουν ζητήσει να δοθεί τέλος στον πόλεμο μέσω της διπλωματίας.

Εάν κερδίσει η Γιότοβα, θα γίνει η πρώτη εκλεγμένη γυναίκα πρόεδρος της Βουλγαρίας.

«Θέλω να μοιραστώ μια κάποια ανησυχία και να πω στους Βούλγαρους ότι είναι ψευδαίσθηση εάν πιστεύουν ότι μπορούμε να αλλάξουμε κάτι σε αυτή τη χώρα χωρίς εκείνοι να ψηφίσουν», δήλωσε η Γιότοβα μετά το κλείσιμο της κάλπης στις 8 το βράδυ.

Ο Αντρέι Γκιούροφ, που φέτος άσκησε χρέη υπηρεσιακού πρωθυπουργού, έχει τη στήριξη φιλοδυτικών, μεταρρυθμιστικών κομμάτων και εδώ και καιρό εκφράζει τη στήριξή του στην Ουκρανία. Στη διάρκεια της πρωθυπουργικής του θητείας υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας με το Κίεβο.