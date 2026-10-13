Ένδεκα ναύτες αγνοούνται αφού δύο πλοία που βρίσκονταν στα ανοικτά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα επλήγησαν από drones και ένα από αυτά βυθίστηκε, ανακοίνωσε σήμερα ο Βούλγαρος πρωθυπουργός, Ρούμεν Ράντεφ, ο οποίος πρόσθεσε ότι θα καλέσει την πρεσβευτή της Ρωσίας μετά την «απαράδεκτη» αυτή επίθεση, για την οποία ενημέρωσε το ΝΑΤΟ.

Ένα αρχικό σήμα «ελήφθη στη 01:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και αφορούσε ένα πλοίο που βρισκόταν σε κίνδυνο», σημείωσε ο Ράντεφ στο Facebook, εξηγώντας ότι το πλήρωμά του διασώθηκε. Το πλοίο, που έχει σημαία Μάλτας και ανήκει στην Ουκρανία, «χτυπήθηκε από τρία drones», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια «χτυπήθηκε ένα άλλο πλοίο» το οποίο «βυθίστηκε», επεσήμανε ο Βούλγαρος πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι «ένα μέλος του πληρώματος σώθηκε».

Την προηγούμενη εβδομάδα δύο εμπορικά πλοία χτυπήθηκαν από drones στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα. Από αυτά το ένα έχει βυθιστεί και το πλήρωμά του – που αποτελούνταν από εννέα Σύρους και έναν Αιγύπτιο – εξακολουθεί να αγνοείται, ενώ οι 18 ναυτικοί του άλλου πλοίου διασώθηκαν.

«Αυτή η νέα επίθεση εναντίον εμπορικών πλοίων σε κοντινή απόσταση από τα βουλγάρικα χωρικά ύδατα είναι εντελώς απαράδεκτη», τόνισε ο Ράντεφ, επισημαίνοντας ότι «πρόκειται να μιλήσω με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε».

Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Βουλγαρίας, το πρώτο πλήγμα σημειώθηκε 18 ναυτικά μίλια ανατολικά της Μπιάλα και το δεύτερο 17 μίλια ανατολικά του Κράπετς, δύο πόλεις που βρίσκονται στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας.

Το πλήρωμα του πρώτου πλοίου, του «Chelsea 3» που είναι νηολογημένο στην Οδησσό, αποτελούνταν από επτά Ουκρανούς και οκτώ Αζέρους. Όλοι τους μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Βάρνας και πέντε από αυτούς «λαμβάνουν ιατρική βοήθεια καθώς φέρουν ελαφρά τραύματα».

Όπως ανακοίνωσαν οι βουλγαρικές αρχές, πέντε μέλη του πληρώματος του δεύτερου πλοίου έχουν διασωθεί, ενώ 11 άλλα εξακολουθούν να αγνοούνται.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι πρόκειται για το φορτηγό πλοίο «Azov Concord». Η διαχειρίστρια εταιρεία του, με έδρα την Τουρκία, δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει το συμβάν.

«Δεν διαθέτουμε αδιάσειστα, σαφή στοιχεία για να διατυπώσουμε κατηγορίες εναντίον της μίας ή της άλλης πλευράς», επεσήμανε ο Ράντεφ, προσθέτοντας ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των βουλγαρικών αρχών, την ευθύνη για τα πλήγματα φέρει η Ρωσία.

Στο Χ ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σίμπιχα ζήτησε «να αυξηθεί η πίεση στη Ρωσία», καθώς η Μαύρη Θάλασσα αποτελεί «γραμμή ζωής για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια». «Η Ρωσία επιτίθεται εκεί προκειμένου να μετατρέψει την πείνα σε όπλο και να κρατήσει όμηρο όλο τον κόσμο», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδίκασε τις επιθέσεις αυτές και ζήτησε να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι.

«Η Μαύρη Θάλασσα έχει γίνει άλλο ένα μέτωπο κλιμάκωσης του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία. Αυτό είναι απαράδεκτο», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν μέσω της πλατφόρμας X. «Οι υπεύθυνοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν».