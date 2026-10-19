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Τραγική τροπή λαμβάνουν οι εξελίξεις στην κεντρική Υεμένη, όπου μια πολύνεκρη πυραυλική επίθεση προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 50 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από εκατό. Τα πλήγματα, που αποδίδονται ευθέως στους αντάρτες Χούθι, στόχευσαν στρατόπεδο των κυβερνητικών ενόπλων δυνάμεων, βυθίζοντας την περιοχή στο πένθος.

Η κατάσταση στα τοπικά νοσηλευτικά ιδρύματα περιγράφεται ως δραματική, καθώς τα θύματα καταφθάνουν αδιάκοπα.

Ο αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Σάμπουα, Φαχάντ αλ-Χαλίφι, επιβεβαίωσε την ραγδαία αύξηση του αριθμού των θυμάτων, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τους βαριά τραυματισμένους.

«Ο απολογισμός αυξήθηκε σε τουλάχιστον 50 νεκρούς, με περισσότερους από 100 τραυματίες, ορισμένοι εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Γαλλικό Πρακτορείο ο κ. αλ-Χαλίφι, υπογραμμίζοντας ότι τα νοσοκομεία της περιοχής έχουν κυριολεκτικά κατακλυστεί από τραυματίες.

Η νέα αυτή κλιμάκωση αναμένεται να πυροδοτήσει νέο κύκλο αίματος στην ήδη εύθραυστη πολεμική σύγκρουση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.