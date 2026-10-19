Τραγική τροπή λαμβάνουν οι εξελίξεις στην κεντρική Υεμένη, όπου μια πολύνεκρη πυραυλική επίθεση προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 50 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από εκατό. Τα πλήγματα, που αποδίδονται ευθέως στους αντάρτες Χούθι, στόχευσαν στρατόπεδο των κυβερνητικών ενόπλων δυνάμεων, βυθίζοντας την περιοχή στο πένθος.

Η κατάσταση στα τοπικά νοσηλευτικά ιδρύματα περιγράφεται ως δραματική, καθώς τα θύματα καταφθάνουν αδιάκοπα.

Houthi attack kills 53 at Yemen government training camp, officials say https://t.co/UTju2CxhPY https://t.co/UTju2CxhPY — Reuters (@Reuters) October 19, 2026

Ο αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Σάμπουα, Φαχάντ αλ-Χαλίφι, επιβεβαίωσε την ραγδαία αύξηση του αριθμού των θυμάτων, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τους βαριά τραυματισμένους.

At least 18 people were killed and more than 30 wounded in a Houthi ballistic missile attack on a military camp in Yemen’s Shabwa governorate during a training exercise, government forces and medical sources said. https://t.co/rhKwYbZJdk — NewsNow (@NewsNowPress) October 19, 2026

«Ο απολογισμός αυξήθηκε σε τουλάχιστον 50 νεκρούς, με περισσότερους από 100 τραυματίες, ορισμένοι εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Γαλλικό Πρακτορείο ο κ. αλ-Χαλίφι, υπογραμμίζοντας ότι τα νοσοκομεία της περιοχής έχουν κυριολεκτικά κατακλυστεί από τραυματίες.



Η νέα αυτή κλιμάκωση αναμένεται να πυροδοτήσει νέο κύκλο αίματος στην ήδη εύθραυστη πολεμική σύγκρουση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.