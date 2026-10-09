Ισχυρές βροχοπτώσεις σάρωσαν την πρωτεύουσα της Χιλής Σαντιάγο και την γύρω περιοχή, προκαλώντας ποτάμια λάσπης που παρέσυραν αυτοκίνητα στους δρόμους, πλημμύρισαν σπίτια, ανάγκασαν κατοίκους να εκκενώσουν τις εστίες τους και τραυμάτισαν τουλάχιστον έξι ανθρώπους, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο εφιάλτης που άφησε πίσω του τουλάχιστον έξι τραυματίες, εγκλώβισε περισσότερους από 1.000 κατοίκους, ενώ προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε περισσότερα από 2.000 σπίτια και έκταση που ξεπερνά τα 800 στρέμματα.

URGENTE, CHILE Aluvión en San Carlos de Apoquindo, Las Condes. https://t.co/B6L3CNlUPU — Dani Lerer (@danilerer) October 8, 2026

Η καταστροφή που έλαβε χώρα το απόγευμα της Πέμπτης προκλήθηκε από ένα ισχυρό σύστημα καταιγίδων που σάρωσε τη κεντρική και νότια Χιλή, δημιουργώντας χειμάρρους στις χαράδρες που περιβάλλουν την πρωτεύουσα.



Βράχια, ιζήματα, φέρτα υλικά και λάσπη κατέκλυσαν τους δρόμους στο ανατολικό τμήμα της πόλης.

Decena de automóviles son arrastrados por un grave aluvión en Las Condes , Santiago de Chile https://t.co/CA9MmclcqF — Alertageo (@alertarojanot) October 8, 2026

Οι ζημιές εκτάθηκαν σε περίπου 3,2 χιλιόμετρα δευτερευόντων δρόμων και 12 χιλιόμετρα κύριων οδικών αρτηριών. Ο πρόεδρος της Χιλής Χοσέ Αντόνιο Καστ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και διέταξε στρατιωτικό προσωπικό να συνδράμει στις εκκενώσεις.

Momento en comenzó el aluvión en Las Condes. https://t.co/he8miokwcv — Vision País Chile 📡 (@visionpaischile) October 8, 2026



Εν μέσω ανησυχιών για περαιτέρω κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων, η Εθνική Υπηρεσία Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστροφών, Senapred, εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για 10 δήμους στους ανδικούς προπόδες και τις ορεινές περιοχές του Σαντιάγο.

Μέχρι το πρωί της Παρασκευής, οι αρχές ανέφεραν 2.015 επηρεασμένα σπίτια, συμπεριλαμβανομένων 55 με σοβαρές ζημιές που κρίθηκαν μη κατοικήσιμα και άλλων 1.960 με μικρές ζημιές.



Ο Χερμάν Κοντίνα, προεδρικός εκπρόσωπος για τη μητροπολιτική περιοχή του Σαντιάγο, δήλωσε ότι ορισμένες οικογένειες εκκένωσαν τα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της νύχτας και άλλες μπορεί να χρειαστεί να μετεγκατασταθούν. Προειδοποίησε ότι οι προσπάθειες αποκατάστασης θα μπορούσαν να διαρκέσουν εβδομάδες ή μήνες.

Η λασπορροή ακολούθησε την έντονη βροχόπτωση σε σύντομο χρονικό διάστημα. «Δέκα χιλιοστά έπεσαν σε μισή ώρα», δήλωσε η μετεωρολόγος του Chilevisión, Άλισον Γκέλερ.



Ο Μαουρίσιο Λόρκα, εκτελών χρέη διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Γεωλογίας και Μεταλλείων της Χιλής, Sernageomin, περιέγραψε το γεγονός ως «ακαριαία ροή», μια ξαφνική αύξηση του νερού που μεταφέρει λάσπη και φερτά υλικά.



«Είναι μια ταχεία άνοδος του νερού που συμβαίνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και μεταφέρει μεγάλες ποσότητες ιζημάτων και υλικών που μπορούν να επηρεάσουν υδάτινες οδούς, ποτάμια ή πλαγιές λόφων», δήλωσε στην El País.

Ο αρχιτέκτονας και πολεοδόμος Πάμπλο Αλάρντ, κοσμήτορας της Σχολής Αρχιτεκτονικής και Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Desarrollo, δήλωσε ότι η καταστροφή ενδέχεται επίσης να προήλθε από ένα φαινόμενο ντόμινο που προκλήθηκε από την απώλεια βλάστησης στην περιοχή.



«Η κλιματική αλλαγή προκάλεσε μια πυρκαγιά τον Ιανουάριο αυτού του έτους στην ίδια περιοχή, με αποτέλεσμα την απώλεια φυτικού υλικού και επηρεάζοντας ένα σημαντικό μέρος της βλάστησης της οποίας οι ρίζες κρατούν το έδαφος στη θέση του», δήλωσε. Ο Αλάρντ πρόσθεσε ότι τα δέντρα όχι μόνο απορροφούν το νερό αλλά επιβραδύνουν επίσης τη ροή του και βοηθούν στη σταθεροποίηση του εδάφους.

LO ÚLTIMO: Alerta roja en Chile: un fuerte aluvión arrastra varios vehículos en Santiago. https://t.co/j1HKtL1F2c — Informa Cosmos (@InformaCosmos) October 8, 2026

Η απουσία ειδοποιήσεων έκτακτης ανάγκης στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων προκάλεσε σφοδρές επικρίσεις. Η διευθύντρια της Senapred, Αλίσια Σεμπριάν, δήλωσε ότι η ξαφνική φύση της λασπορροής κατέστησε αδύνατη την έκδοση προειδοποίησης για εκκένωση, αναγκάζοντας τις ομάδες έκτακτης ανάγκης να εστιάσουν στην ανταπόκριση καθώς η καταστροφή εξελισσόταν.