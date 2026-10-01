Ο κυβερνήτης, Σμιτ Ματσχάρ, βρέθηκε στο επίκεντρο ενός εφιαλτικού περιστατικού στον αέρα την Τετάρτη, όταν, σύμφωνα με αξιωματούχους, ο συγκυβερνήτης του φέρεται να του επιτέθηκε και να τον μαχαίρωσε επανειλημμένα, με προφανή πρόθεση να καταρρίψει το αεροσκάφος που μετέφερε περισσότερους από 170 επιβάτες από το Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων προς το Τελ Αβίβ.

Ο κυβερνήτης, ο οποίος διαθέτει μία δεκαετία επαγγελματικής εμπειρίας ως πιλότος εμπορικών αεροσκαφών, είχε υπογραμμίσει στο επαγγελματικό του προφίλ τη «μεγάλη έμφαση στην ασφάλεια». Την Τετάρτη κλήθηκε να εφαρμόσει στην πράξη αυτή την προσέγγιση, καθώς, παρά τα σοβαρά τραύματά του, κατάφερε να αντισταθεί στον επιτιθέμενο, να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου και να επιτρέψει στους επιβάτες και το πλήρωμα να τον ακινητοποιήσουν.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, εξήραν τις ενέργειες του κυβερνήτη, με τον Ινδό πρωθυπουργό να τον χαρακτηρίζει «ήρωα». «Παρά το γεγονός ότι μαχαιρώθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά, αντεπιτέθηκε, αντιστάθηκε, άνοιξε την πόρτα του πιλοτηρίου και επέτρεψε στους επιβάτες και το πλήρωμα να εξουδετερώσουν τον δράστη, αποτρέποντας μια καταστροφική αεροπορική τραγωδία εν πτήσει», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Η αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία

Αφού οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη, το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία.

Η πρεσβεία της Ινδίας στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε στην πλατφόρμα X ότι ο κυβερνήτης «φέρεται να βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση» και να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στην πόλη Ταμπούκ, στη βορειοδυτική περιοχή της χώρας.

This man is a hero.



Captain Smit Machchhar, the Indian captain of flydubai Flight 1073, fought back after being stabbed in the cockpit.



Despite being severely injured, he managed to unlock the cockpit door – allowing Israeli passengers and the Emirati crew to intervene and save… pic.twitter.com/x4W3mtQkag — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) September 30, 2026

«Βρισκόμαστε σε επαφή με την οικογένειά του και τους διαβεβαιώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση της υγείας του σε συνεργασία με τις σαουδαραβικές αρχές και θα παρέχουμε κάθε δυνατή βοήθεια για την ευημερία του», ανέφερε η πρεσβεία.

Ο Ναρέντρα Μόντι δήλωσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι το «θάρρος του βοήθησε να σωθούν εκατοντάδες ζωές και να αποτραπεί μια μεγάλη τραγωδία». «Μπροστά στον σοβαρότερο κίνδυνο και παρά το γεγονός ότι είχε τραυματιστεί σοβαρά, επέδειξε τεράστιο θάρρος και ακλόνητη αποφασιστικότητα να προστατεύσει τις ζωές των άλλων», ανέφερε ο Ινδός πρωθυπουργός.

Η οικογένεια του κυβερνήτη στη Βομβάη

Η οικογένεια του Σμιτ Ματσχάρ ζει στην περιοχή Γκατκοπάργκ Ιστ, προάστιο της Βομβάης, σύμφωνα με τον Παράγκ Σαχ, τοπικό αιρετό εκπρόσωπο της περιοχής. Ο ίδιος δήλωσε τηλεφωνικά ότι οι γονείς του κυβερνήτη ταξίδεψαν αεροπορικώς στη Σαουδική Αραβία νωρίς το πρωί της Πέμπτης.

Στο προφίλ του στο LinkedIn, ο Ματσχάρ αναφέρει ότι διαθέτει 13 χρόνια εμπειρίας στην εμπορική αεροπορία. Στα πρώτα χρόνια της καριέρας του εργάστηκε στην ινδική αεροπορική εταιρεία SpiceJet στη Βομβάη, όπου κατείχε τις θέσεις του ανώτερου κυβερνήτη και του κυβερνήτη εκπαίδευσης γραμμής. Το 2022 εντάχθηκε στη flydubai.

Ο ίδιος είχε αποκαλύψει πέρυσι, σε podcast, ότι αρχικά σχεδίαζε να ενταχθεί στην οικογενειακή επιχείρηση υφασμάτων. Ενώ σπούδαζε για μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων, με στόχο να βοηθήσει στην ανάπτυξη της οικογενειακής εταιρείας, παρακολούθησε ένα σεμινάριο για την αεροπορία.

«Εκεί ήταν που με κέρδισε η αεροπορία», είχε πει στο podcast.

Όπως ανέφερε, η μητέρα του είχε αρχικά δυσκολευτεί να αποδεχτεί την επιλογή του να ακολουθήσει καριέρα πιλότου. Ωστόσο, η ταχεία ανάπτυξη της αεροπορικής βιομηχανίας στην Ινδία κατά την τελευταία δεκαετία βοήθησε να γίνει πιο εύκολα αποδεκτή η απόφασή του.

«Η αεροπορία σήμερα και πριν από 15 έως 17 χρόνια ήταν εντελώς διαφορετική. Δεν άκουγες πολλούς ανθρώπους να γίνονται πιλότοι, κανείς δεν είχε ιδέα πώς να το κάνει. Επομένως, κατ’ αρχάς, αυτό ήταν κάτι που φόβισε τη μητέρα μου – και φυσικά, το κομμάτι της πτήσης», είχε δηλώσει.

Νετανιάχου: Ο πιλότος είναι «σοβαρά τραυματισμένος»

Από την πλευρά του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε συνέντευξή του στο Fox News χαιρέτισε «την απίστευτη πράξη ηρωισμού (ενός επιβάτη) και του Ινδού πιλότου, των ανθρώπων που τους βοήθησαν. Εμπόδισαν μια καταστροφή που θα μπορούσε να λάβει παγκόσμιες διαστάσεις».

Αν και η εταιρεία flydubai των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ζήτησε «να αποφευχθεί οποιαδήποτε πρόωρη εικασία» για το συμβάν, οι ισραηλινές αρχές έκαναν λόγο για «απόπειρα τρομοκρατικής, τζιχαντιστικής επίθεσης» με στόχο κυρίως τα Εμιράτα και τις Συμφωνίες του Αβραάμ, χάρη στις οποίες η χώρα εξομάλυνε το 2020 τις σχέσεις της με το Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι «είναι πολύ νωρίς για να πούμε» ποιος βρίσκεται πίσω από αυτή την επίθεση, όταν ρωτήθηκε από το Fox News αν πιστεύει ότι οργανώθηκε από το Ιράν.

My salute to the Indian pilot Captain Smit Machchhar for his extraordinary bravery.



Despite being stabbed and seriously injured, he fought back, resisted, opened the cockpit door, and enabled passengers and crew to overpower the attacker — preventing a catastrophic mid-air… — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 30, 2026

Μιλώντας στο CNN ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σημείωσε ότι το Ισραήλ δεν είχε λάβει κάποια προειδοποίηση ή ενημέρωση από τις Υπηρεσίες Πληροφοριών για το περιστατικό.

Ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους έχει συλληφθεί και ανακρίνεται από τις Αρχές της Σαουδικής Αραβίας, όπου η πτήση της flydubai πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι εκτιμά πως ο συγκυβερνήτης θα μεταφερθεί στα Εμιράτα, από όπου αναχώρησε το αεροσκάφος. «Θα παρακολουθούμε και πιθανόν θα συμμετάσχουμε στην έρευνα», πρόσθεσε.

Οι 174 επιβάτες του αεροσκάφους, στην πλειονότητά τους Ισραηλινοί που επέστρεφαν από το Ντουμπάι, είναι όλοι σώοι και ασφαλείς και πρόκειται να επαναπατριστούν με άλλη πτήση.

Ο πιλότος, «σοβαρά τραυματισμένος», σύμφωνα με τον Νετανιάχου νοσηλεύεται στην πόλη Ταμπούκ, όπου προσγειώθηκε το αεροπλάνο. Βρίσκεται «σε σταθερή κατάσταση».

«Έσωσε τις ζωές 174 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων Ισραηλινοί πολίτες και πολίτες άλλων χωρών», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι όλοι οι επιβάτες είναι καλά.