Η πτήση FZ 1073 της flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ ξεκίνησε την Τετάρτη με καθυστέρηση περίπου 20 λεπτών, χωρίς οι επιβάτες να γνωρίζουν ότι λίγες ώρες αργότερα θα ακολουθούσε ένα δραματικό περιστατικό στον αέρα. Η καθημερινή πτήση της εταιρείας χαμηλού κόστους προς το Ισραήλ θεωρείται συνήθως μια βολική και αξιόπιστη σύνδεση. Η απευθείας διαδρομή διαρκεί περίπου 3,5 ώρες και η αναχώρηση από το Ντουμπάι γίνεται αρκετά νωρίς, ώστε το αεροσκάφος να φτάνει συνήθως στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν περίπου στις 09:00 τοπική ώρα.

Αυτή τη φορά, όμως, το αεροσκάφος δεν έφτασε στον προορισμό του. Αντίθετα, κατέγραψε απότομη απώλεια ύψους χιλιάδων ποδιών μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια κατευθύνθηκε για αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Φωτογραφίες από το αεροσκάφος έδειξαν, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ότι σημαντικό τμήμα της ουράς είχε υποστεί ζημιές.

Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν από το αεροσκάφος, ορισμένοι καλυμμένοι με αίματα, έχοντας να διηγηθούν μια σειρά από δραματικές στιγμές, μεταξύ των οποίων και μια επίθεση με μαχαίρι μεταξύ των πιλότων. Βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο από το εσωτερικό της καμπίνας κατέγραψαν εικόνες μετά τη βίαιη αναστάτωση.

Τα αιματηρά πλάνα μέσα στην καμπίνα

Σε ένα από τα βίντεο, δύο άνδρες βρίσκονται ξαπλωμένοι στο πάτωμα φορώντας μάσκες οξυγόνου, ενώ επιβάτες στέκονται από πάνω τους στον στενό διάδρομο. Ο ένας φορά λευκό πουκάμισο, το οποίο έχει καλυφθεί από αίμα, ενώ στους ώμους του διακρίνονται οι χαρακτηριστικές ρίγες πιλότου. Φαίνεται σχεδόν χωρίς αντίδραση. Ο δεύτερος άνδρας ανοιγοκλείνει αργά τα μάτια του, ενώ στον τοίχο δίπλα του υπάρχουν κηλίδες αίματος. Ένα άτομο που βρίσκεται εκτός πλάνου φαίνεται να προσπαθεί να τον κρατήσει σε εγρήγορση, λέγοντάς του: «Μην κοιμηθείς».

INTENSE footage from inside the FlyDubai flight as it began to take a massive drop.pic.twitter.com/YIlTd5TNLw — DramaAlert (@DramaAlert) September 30, 2026

Άλλο βίντεο, που φαίνεται να έχει τραβηχτεί από θέση πιο πίσω στην καμπίνα, δείχνει επιβάτες να ουρλιάζουν και να κλαίνε από την αγωνία, καθώς το Boeing 737 Max κινείται με έντονες αναταράξεις. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν περίπου 150 Ισραηλινοί επιβάτες.

Οι αναφορές της αεροπορικής εταιρείας, οι μαρτυρίες επιβατών, τα δεδομένα από τις υπηρεσίες παρακολούθησης πτήσεων και οι δηλώσεις Ισραηλινών αξιωματούχων περιγράφουν μια αλληλουχία δραματικών γεγονότων που ξεκίνησε περίπου δυόμισι ώρες μετά την απογείωση.

Η απότομη απώλεια ύψους και τα σήματα κινδύνου

Η ιστοσελίδα παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24 κατέγραψε ότι το αεροσκάφος κατέβηκε από το ύψος πλεύσης των περίπου 34.000 ποδιών στα 17.000 πόδια μέσα σε λιγότερο από δύο λεπτά. Οι ερευνητές αναμένεται να εξετάσουν εάν η συγκεκριμένη απότομη και βίαιη κίνηση συνδέεται με τις ζημιές που υπέστη το πηδάλιο του αεροσκάφους.

Λίγα λεπτά αργότερα, το αεροσκάφος εξέπεμψε μια σειρά σημάτων κινδύνου μέσω των λεγόμενων «κωδικών squawk». Πρόκειται για τετραψήφιους κωδικούς που χρησιμοποιούνται κανονικά από τους πιλότους για να μεταδίδουν τη θέση του αεροσκάφους, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ακόμη και όταν υπάρχει επικοινωνία με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με το Flightradar24, το αεροσκάφος της flydubai εξέπεμψε σήματα γενικού κινδύνου και πιθανής αεροπειρατείας. Στη συνέχεια έκανε έναν ακανόνιστο κύκλο κοντά στα σύνορα της Ιορδανίας, πριν αλλάξει πορεία και κατευθυνθεί νότια.

#WATCH: Israeli passengers rush the cockpit to rescue their Flydubai flight after the copilot attempted to hijack it. pic.twitter.com/rs9L3EzL2B — Israel National News – Arutz Sheva (@ArutzSheva_En) September 30, 2026

Σε ένα ακόμη βίντεο, επιβάτης με αίμα να τρέχει από ανοιχτό τραύμα στο κεφάλι του ζητά βοήθεια και λέει ότι το αεροσκάφος κατευθύνεται προς τη Σαουδική Αραβία. «Όποιος με ακούει, χρειαζόμαστε βοήθεια», λέει στα εβραϊκά. «Βρισκόμαστε στην περιοχή Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, την οποία δεν γνωρίζουμε. Όλοι οι επιβάτες είναι καλά εκτός από τον πιλότο. Χρειαζόμαστε βοήθεια».

Η φερόμενη συμπλοκή στο πιλοτήριο

Τι ακριβώς συνέβη στα κρίσιμα αυτά λεπτά εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο έρευνας. Οι πρώτες, ανεπιβεβαίωτες αναφορές έκαναν λόγο για συμπλοκή στο πιλοτήριο, στη συνέχεια για επιβάτες που κινήθηκαν προς το μπροστινό τμήμα του αεροσκάφους και τελικά, για έναν ή περισσότερους πιλότους που ταξίδευαν ως επιβάτες και φέρεται να ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους, αποτρέποντας μια πιθανή καταστροφή.

Η ισραηλινή εφημερίδα «Χααρέτς» επικαλέστηκε μαρτυρία επιβάτιδας, σύμφωνα με την οποία το αεροσκάφος έχασε τον έλεγχο και άρχισε να πραγματοποιεί απότομη κάθοδο.

Η Ντάλια Σπίγκελ δήλωσε ότι «ξαφνικά ακούστηκαν τρομερές κραυγές σε όλο το αεροπλάνο», πριν «τρεις έως πέντε άνδρες εισβάλουν στο πιλοτήριο», ακινητοποιήσουν τον φερόμενο ως δράστη και αρχίσουν να περιθάλπουν τον τραυματισμένο πιλότο.

«Καταλάβαμε ότι η κατάσταση σταθεροποιούνταν και συνεχίσαμε την πτήση. Σταδιακά άρχισαν να γίνονται γνωστές πληροφορίες για το τι είχε συμβεί στο πιλοτήριο», είπε η Σπίγκελ στη «Χααρέτς».

Η συνεπιβάτιδά της, Μίριαμ Σίρα Οχαγιόν, δήλωσε ότι ο «συγκυβερνήτης προσπάθησε να δολοφονήσει τον πιλότο και ουσιαστικά να πραγματοποιήσει επίθεση αυτοκτονίας με το αεροπλάνο».

🔴 Vol FlyDubai : « Nous avons été attaqués et nous surveillons le pilote »



Une nouvelle vidéo montre les instants suivant l’intervention des passagers à bord du vol FlyDubai Dubaï–Tel-Aviv. « Nous avons été attaqués et nous surveillons le pilote ici », affirme un homme dans la… pic.twitter.com/KYxU0tl8tL — i24NEWS Français (@i24NEWS_FR) September 30, 2026

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσω ανοικτής ακρόασης από το τηλέφωνο που κρατούσε η μητέρα της στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, ανέφερε ότι το αεροσκάφος «βρισκόταν πραγματικά στον δρόμο προς τη συντριβή» και ότι ήταν η αντίδραση πολλών ανθρώπων που ανέλαβαν τον έλεγχο του συγκυβερνήτη και τον ακινητοποίησαν που απέτρεψε την εξέλιξη αυτή.

«Υπήρχε επίσης ένας γιατρός που παρείχε τις πρώτες βοήθειες και άνθρωποι που περιέθαλψαν και τους δύο. Όμως ο μεγαλύτερος φόβος ήταν πραγματικά μια συντριβή, την οποία ακριβώς προσπαθούσε να προκαλέσει», είπε.

Οι πιλότοι που φέρεται να ανέλαβαν τον έλεγχο

Η αεροπορική εταιρεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανέφερε αργότερα την Τετάρτη ότι το αεροσκάφος «ασφαλίστηκε επιτυχώς από εν ενεργεία πλήρωμα της flydubai που ταξίδευε με την πτήση». Το αεροπλάνο άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Ταμπούκ.

Οι αεροπορικές εταιρείες συχνά μετακινούν πιλότους μεταξύ διαφορετικών αεροδρομίων ως επιβάτες και σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, είναι πιθανό οι συγκεκριμένοι πιλότοι να ήταν εκείνοι που εξέπεμψαν τους κωδικούς έκτακτης ανάγκης.

BREAKING: Passenger footage captures panic aboard a Flydubai flight as the aircraft reportedly plunges 17,000 feet during a violent confrontation between the pilots, with passengers seen running toward the cockpit. pic.twitter.com/2quMsMEuXI — Breaking911 (@Breaking911) September 30, 2026

Ο επιβάτης Αλμόγκ Ιτάλι δήλωσε στο BBC ότι ένας από τους πιλότους που βρίσκονταν στο αεροσκάφος και συνέβαλαν στη σταθεροποίησή του ήταν Βρετανός. «Υπήρχαν δύο εφεδρικοί πιλότοι που επρόκειτο να πραγματοποιήσουν την επόμενη πτήση», ανέφερε. «Οι αναπληρωτές πιλότοι είναι Ευρωπαίοι, ένας από αυτούς Βρετανός, οι οποίοι μπήκαν στο πιλοτήριο, τράβηξαν το χειριστήριο, σταθεροποίησαν το αεροσκάφος και μας προσγείωσαν στη Σαουδική Αραβία».

Ο Στανισλάβ Μπούχμαν, επικεφαλής κινδύνου στην Osprey Flight Solutions, εταιρεία αεροπορικής ασφάλειας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε ότι οι ερευνητές αναμένεται να επικεντρωθούν σε ορισμένα βασικά ζητήματα, μεταξύ των οποίων ο τρόπος με τον οποίο ελέγχονται οι πιλότοι και η διαδικασία ελέγχου του πληρώματος στο αεροδρόμιο αναχώρησης.

Σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να έχει ανοίξει η πόρτα του πιλοτηρίου, εξήγησε ότι το πλήρωμα καμπίνας μπορεί να ζητήσει πρόσβαση χρησιμοποιώντας έναν κωδικό έκτακτης ανάγκης. «Αυτό υπάρχει για περιπτώσεις στις οποίες οι πιλότοι έχουν καταστεί ανίκανοι να ενεργήσουν. Υπάρχει, όμως, μια δικλείδα ασφαλείας. Εάν οι πιλότοι έχουν τις αισθήσεις τους και λειτουργούν κανονικά, μπορούν να αρνηθούν το αίτημα και να κρατήσουν την πόρτα κλειδωμένη. Αυτό έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει το πιλοτήριο σε περίπτωση αεροπειρατείας ή ομηρίας», ανέφερε.

«Σε αυτό το στάδιο δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για το πώς αποκτήθηκε πρόσβαση στο πιλοτήριο της FZ 1073. Η πόρτα μπορεί να άνοιξε από τον κυβερνήτη, ο οποίος σύμφωνα με τις αναφορές αντιστάθηκε στην προσπάθεια του συγκυβερνήτη να αναλάβει τον έλεγχο, ή από το πλήρωμα καμπίνας μέσω της διαδικασίας έκτακτης ανάγκης».

Η δήλωση Νετανιάχου και η θέση της flydubai

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ένας από τους πιλότους φέρεται να σχεδίαζε να ρίξει το αεροσκάφος και να σκοτώσει τους κυρίως Ισραηλινούς επιβάτες, οι οποίοι, σύμφωνα με την περιγραφή του, απέτρεψαν μια «μεγάλη καταστροφή». Ο Νετανιάχου ανέφερε επίσης ότι ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη μετά την προσγείωση του αεροσκάφους.

«Κατά τη διάρκεια της πτήσης, καθώς πλησίαζαν τη χώρα, ένας από τους πιλότους μαχαίρωσε τον άλλο πιλότο και προφανώς προσπάθησε να συντρίψει το αεροπλάνο με όλους όσοι βρίσκονταν σε αυτό», είπε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, χαρακτηρίζοντας τους επιβάτες «ήρωες». Όλοι οι επιβάτες καταγράφηκαν ως ασφαλείς. Η περιγραφή του Νετανιάχου για την απόπειρα συντριβής δεν είχε ανεξάρτητα επιβεβαιωθεί εκείνη τη στιγμή.

יניב, אתה גיבור אמיתי. אנחנו עם של אריות! pic.twitter.com/55AgmAvzIG — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 30, 2026

Η flydubai, από την πλευρά της, ανέφερε ότι σημειώθηκε «συμπλοκή» στο πιλοτήριο της πτήσης FZ 1073 και προειδοποίησε να μην εξαχθούν συμπεράσματα για το κίνητρο.

«Σε αυτό το πρώιμο στάδιο, οι λόγοι και τα κίνητρα πίσω από αυτό το περιστατικό είναι άγνωστα και παραμένουν αντικείμενο επίσημης έρευνας», ανέφερε εκπρόσωπος της flydubai σε ανακοίνωση. «Καλούμε όλα τα μέρη να απέχουν από πρόωρες εικασίες, ενώ οι αρχές συγκεντρώνουν τα στοιχεία».

Η επίσημη θέση της αεροπορικής εταιρείας ότι τα αίτια και τα κίνητρα παραμένουν υπό διερεύνηση συνυπάρχει, επομένως, με τις μαρτυρίες επιβατών και τις δηλώσεις Ισραηλινών αξιωματούχων για όσα φέρεται να συνέβησαν στο πιλοτήριο.