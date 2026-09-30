Χάος επικράτησε νωρίτερα σήμερα στην πτήση που αναχώρησε από το Ντουμπάι με προορισμό το Ισραήλ. Το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία, αφού εξέπεμψε σήμα κινδύνου λόγω ενός καβγά μεταξύ των πιλότων, όπως δήλωσε σήμερα Ισραηλινός αξιωματούχος.

Η πτήση της FZ1073 της Flydubai που αναχώρησε από το Ντουμπάι κατευθύνθηκε προς τη Σαουδική Αραβία μέσω του ιορδανικού εναέριου χώρου, αφού εξέπεμψε γενικό σήμα κινδύνου. Αρκετά λεπτά αργότερα εξέπεμψε σήμα κινδύνου που υποδεικνύει πιθανή παράνομη παρέμβαση, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24.

Το Boeing 737, στο οποίο επέβαιναν περίπου 150 Ισραηλινοί, εξέπεμπε εκ νέου γενικό σήμα κινδύνου προτού προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Ταμπούκ στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία, επεσήμανε ο ιστότοπος.

Τα στοιχεία από το αεροσκάφος έδειξαν ότι ξαφνικά έκανε βουτιά από τα 34.000 πόδια που πετούσε στις 08:21 (ώρα Ελλάδας) στα 17.000 πόδια στις 08:22, πριν το πρώτο σήμα κινδύνου.

המוקד: מקורקע עם זנב שבור: תיעוד המטוס בשדה התעופה בסעודיה pic.twitter.com/fPbp2yzfQ8 — חדשות המוקד (@hamoked_il) September 30, 2026

Ο Ντορόν Σπίλμαν, εκπρόσωπος του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε στο Reuters ότι το περιστατικό δεν φαίνεται να συνδέεται με αεροπειρατεία και έκανε λόγο για «ένα διαφορετικό συμβάν».

Εκπρόσωπος της Flydubai επεσήμανε ότι πτήση της εταιρείας αντιμετώπισε «ένα περιστατικό» εν πτήσει προς το Τελ Αβίβ και πραγματοποίησε με ασφάλεια αναγκαστική προσγείωση στο Ταμπούκ. Σύμφωνα με τον ίδιο, όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς.

Ισραηλινός αξιωματούχος, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δήλωσε στο Reuters ότι οι πιλότοι εξέπεμψαν τα σήματα κινδύνου αφού πιάστηκαν στα χέρια.

Δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο αν ένας από τους δύο πιλότους εξέπεμψε εκούσια το σήμα κινδύνου.

Η Γιασμίν Αμπού Κασίς, η κόρη της οποίας, Μίριαμ, επέβαινε στο αεροπλάνο, δήλωσε στο Reuters ότι η κόρη της την ενημέρωσε ότι άκουσε κραυγές από το πιλοτήριο και ένας άνδρας έβγαλε μαχαίρι, ακινητοποίησε τον πιλότο στο έδαφος και υπήρχαν αίματα παντού.

Σε βίντεο που τραβήχτηκε λίγες στιγμές μετά τη συμπλοκή μέσα στο αεροσκάφος, ένας επιβάτης με αίματα στο πρόσωπό του εμφανίζεται να λέει στην κάμερα: «Βρισκόμαστε εδώ κατά τη διάρκεια αεροπειρατείας ενός αεροπλάνου. Αυτή τη στιγμή έχουμε ακινητοποιήσει τους τρομοκράτες και πλησιάζουμε για προσγείωση. Όποιος με ακούει, χρειαζόμαστε βοήθεια. Προσγειωνόμαστε στην Ταμπούκ, προφανώς στη Σαουδική Αραβία. Σε μια άγνωστη, ανοίκεια περιοχή. Στο αεροπλάνο όλοι είναι ασφαλείς και καλά, εκτός από τον πιλότο. Χρειαζόμαστε βοήθεια».

תיעוד מהמטוס שנחת בסעודיה: "השתלטנו על המחבלים. כל מי ששומע אותי – אנחנו צריכים עזרה"https://t.co/qp31UziuJB@NoganNir pic.twitter.com/Od4nR7c4Vq — חדשות 13 (@newsisrael13) September 30, 2026

Το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο 12 μετέδωσε ότι οι Αρχές του Ισραήλ ερευνούν μια πιθανή απόπειρα αυτοκτονίας ενός από τους πιλότους, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να ρίξει το αεροπλάνο, όμως εμποδίστηκε από τον δεύτερο πιλότο.

Εξάλλου και άλλα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες οι σαουδαραβικές αρχές ερευνούν τον έναν πιλότο που είναι υπήκοος Ομάν, ο οποίος φέρεται να μαχαίρωσε τον άλλο, υπήκοο Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, και να προσπάθησε να ρίξει το αεροπλάνο.

״עוד אבינו חי״: הנוסעים במטוס ברגעי הנחיתה pic.twitter.com/wALLq5AluW — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) September 30, 2026

Παράλληλα έχει κυκλοφορήσει και μια φωτογραφία που φαίνεται να προέρχεται από το εσωτερικό του αεροσκάφους και δείχνει το μπλουζάκι ενός επιβάτη γεμάτο αίματα. Το Reuters δεν έχει μπορέσει προς το παρόν να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα της φωτογραφίας.

First images from @flydubai flight: one of the passengers with blood on his shirt https://t.co/zfJ4UsDeaO pic.twitter.com/XDLzuz0DbE — Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 30, 2026

Ο στρατός του Ισραήλ απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη πιστεύοντας ότι πρόκειται για αεροπειρατεία, όμως το ενδεχόμενο αποκλείστηκε γρήγορα, μετέδωσαν τα ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα 12 και Kan.

אחד הנוסעים על רגעי הדרמה: "יש פצוע קשה, המחבל קשור"; המוסד מנהל את האירוע בשיתוף שב"כ@Itsik_zuarets pic.twitter.com/iyh64lgLfy — כאן חדשות (@kann_news) September 30, 2026

Σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Νετανιάχου τόνισε ότι η κατάσταση είναι «υπό έλεγχο και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επιστροφή των Ισραηλινών επιβατών με ασφάλεια». Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός βρίσκεται σε επαφή με πολλούς υπουργούς και «εξακολουθεί να παρακολουθεί την κατάσταση», πρόσθεσε η ανακοίνωση.

Στο μεταξύ η Flydubai θα στείλει άλλο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Ταμπούκ για να παραλάβει τους επιβάτες του Boeing 737 και να τους μεταφέρει στο Ισραήλ.