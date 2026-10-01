Τη δική του εκδοχή για όσα πληροφορήθηκε σχετικά με το σοβαρό περιστατικό στην πτήση της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ παρουσίασε την Τετάρτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας ότι είχε εκτενή συνομιλία για την υπόθεση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε τόσο στην επίθεση που φέρεται να δέχθηκε ο κυβερνήτης από τον συγκυβερνήτη όσο και στον ρόλο ενός Ισραηλινού επιβάτη, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που του μεταφέρθηκαν, συνέβαλε αποφασιστικά στην αποτροπή της καταστροφής.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε πάντως προσεκτικός ως προς τα κίνητρα του συγκυβερνήτη, αφήνοντας ανοιχτά διαφορετικά ενδεχόμενα.

«Μίλησα επί μακρόν με τον Μπίμπι Νετανιάχου για το περιστατικό», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Φαίνεται ότι ο συγκυβερνήτης ήταν ίσως τρομοκράτης ή ίσως κάποιος διαταραγμένος και μαχαίρωσε τον κυβερνήτη».

Κατά την αφήγησή του, ο κυβερνήτης είχε υποστεί σοβαρά τραύματα, ωστόσο κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε άλλους ανθρώπους να επέμβουν.

BREAKING: President Trump says the co-pilot who allegedly stabbed the captain of an Israel-bound Flydubai jet was "perhaps a terrorist or perhaps a whack job." Trump says the badly wounded captain still managed to open the cockpit door and scream for help. "In a way he was a hero." The plane plunged thousands of feet before passengers and crew intervened and it landed safely in Saudi Arabia. The motive remains under investigation. — Fox News (@FoxNews) September 30, 2026

«Ο πιλότος ήταν σε πολύ κακή κατάσταση και, απ’ ό,τι καταλαβαίνω, εξακολουθεί να είναι», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι παρά τον τραυματισμό του είχε την ψυχραιμία να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην πτήση FZ1073 της Flydubai, η οποία είχε αναχωρήσει από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελ Αβίβ. Μετά τα όσα συνέβησαν εν πτήσει, το αεροσκάφος άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε εκτάκτως στην Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας.

Ο συγκυβερνήτης τέθηκε υπό κράτηση, ενώ η έρευνα των αρμόδιων Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς να έχει προσδιοριστεί επισήμως μέχρι στιγμής το κίνητρο που οδήγησε στο περιστατικό.

Η παρέμβαση του επιβάτη που περιέγραψε ο Τραμπ

Το πιο εντυπωσιακό κομμάτι της αφήγησης του Αμερικανού προέδρου αφορά έναν Ισραηλινό επιβάτη, υδραυλικό στο επάγγελμα, ο οποίος φέρεται να βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπος με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Όπως είπε ο Τραμπ, ο συγκεκριμένος άνδρας βρισκόταν στις μπροστινές θέσεις όταν αντιλήφθηκε ότι κάτι σοβαρό συνέβαινε στο πιλοτήριο. Σύμφωνα με την ιστορία που μεταφέρθηκε στον Αμερικανό πρόεδρο, μπήκε στο κόκπιτ, απομάκρυνε τον συγκυβερνήτη από τη θέση του και τον έσπρωξε προς το πίσω μέρος, όπου παρενέβησαν και άλλοι επιβάτες για να τον ακινητοποιήσουν.

Την ίδια ώρα, το αεροσκάφος φέρεται να έχανε με μεγάλη ταχύτητα ύψος.

«Το αεροπλάνο κατέβαινε με απίστευτη γωνία», είπε, υποστηρίζοντας ότι είχε ξεπεράσει τα συνήθη επιχειρησιακά του όρια.

Τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά για την πορεία της πτήσης δείχνουν ότι το αεροσκάφος έχασε πολλές χιλιάδες πόδια μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, προτού η κάθοδός του ανακοπεί.

Ο ισχυρισμός για το χειριστήριο και η σειρά Air Disasters

Συνεχίζοντας την περιγραφή όσων του μεταφέρθηκαν, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ισραηλινός επιβάτης χρειάστηκε στη συνέχεια να παρέμβει ακόμη και στα χειριστήρια του αεροσκάφους, παρά το γεγονός ότι δεν διέθετε πτητική εμπειρία.

«Χωρίς να έχει πετάξει ποτέ αεροπλάνο, πήρε το χειριστήριο, το τράβηξε προς τα πάνω και κατάφερε να το ισιώσει πριν συντριβεί», ανέφερε.

President Trump on speaking to Benjamin Netanyahu on stabbing of pilot on Flydubai flight: "It seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a wackjob." https://t.co/i9BiqYVeez — CSPAN (@cspan) September 30, 2026

Κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, όταν ο άνδρας ρωτήθηκε αργότερα πώς γνώριζε τι έπρεπε να κάνει, φέρεται να εξήγησε ότι παρακολουθούσε συστηματικά την τηλεοπτική σειρά Air Disasters, στην οποία παρουσιάζονται πραγματικά αεροπορικά δυστυχήματα και αναλύονται τα γεγονότα που οδήγησαν σε αυτά.

«Είπε ότι το βλέπει πολύ και ότι, παρακολουθώντας αυτή την εκπομπή, έμαθε κατά κάποιο τρόπο πώς πετάει ένα αεροπλάνο», ανέφερε ο Τραμπ.

Σύμφωνα με όσα είπε, στη συνέχεια έφτασαν στο πιλοτήριο άλλοι πιλότοι, καθώς και μέλη ασφαλείας που βρίσκονταν σε διαφορετικό σημείο του αεροσκάφους, και ανέλαβαν τη διαχείριση της πτήσης.

«Νομίζω ότι είναι η πιο απίστευτη ιστορία», σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ ξεκαθαρίζει ότι μεταφέρει όσα πληροφορήθηκε

Παρά τη λεπτομερή αφήγησή του, ο Τραμπ έσπευσε να επισημάνει ότι δεν μπορούσε να πιστοποιήσει ο ίδιος την ακρίβεια όλων όσων περιέγραφε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι επαναλάμβανε την εκδοχή που είχε ακούσει από τον Νετανιάχου και άλλες πηγές και όχι μια πλήρως εξακριβωμένη ακολουθία των γεγονότων.

«Αυτή είναι η ιστορία που άκουσα. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά αυτή είναι η ιστορία που μου μετέφερε ο Μπίμπι και ακόμη κάποιες πρώτες πηγές», είπε.

Χωρίς οριστικό συμπέρασμα για τα κίνητρα του συγκυβερνήτη

Ο Τραμπ κράτησε αποστάσεις και από τον ισχυρισμό ότι ο συγκυβερνήτης είχε αποφασίσει να προκαλέσει εσκεμμένα τη συντριβή του αεροσκάφους.

Παρότι αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας, τόνισε ότι δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή στοιχεία ώστε να θεωρηθεί δεδομένο πως ο άνδρας είχε σκοπό να ρίξει το αεροσκάφος.

«Είπαν ότι ήθελε να το ρίξει. Δεν το γνωρίζουν αυτό. Δεν γνωρίζουν τέτοιου είδους πληροφορίες», σημείωσε.

Η Flydubai έχει επιβεβαιώσει ότι σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στο πιλοτήριο της πτήσης, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν τόσο οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η βίαιη σύγκρουση όσο και τα κίνητρα του συγκυβερνήτη.

Παράλληλα, μένει να εξακριβωθεί επισήμως η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων στο κόκπιτ και κατά πόσο επιβεβαιώνονται όλες οι λεπτομέρειες της αφήγησης που, όπως ξεκαθάρισε ο ίδιος ο Τραμπ, του μεταφέρθηκε από τον Νετανιάχου και άλλες πηγές.