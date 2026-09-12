Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε χαλαρή διάθεση, έκανε τους παρευρισκόμενους στην κατοικία του πρέσβη των ΗΠΑ στην Ιρλανδία να χαμογελάσουν, καθώς εξήγησε γιατί η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ δεν τον είχε συνοδεύσει στην επίσκεψή του.

Ο Πρόεδρος είπε στους δημοσιογράφους στο Δουβλίνο το Σάββατο… «Η γυναίκα μου είναι εδώ πνευματικά. Παρακολουθεί αυτή τη στιγμή» για να προσθέσει: «Είπα, “Λοιπόν, γιατί δεν θέλεις να έρθεις μαζί μου;“. Μου απάντησε: “Λοιπόν, αυτό είναι ένα ταξίδι επτά ωρών. Ίσως δεν είμαι τόσο φιλική“.

Της είπα “φόρεσε το καπέλο σου Make America Great Again και έλα“, αλλά τελικά δεν τον ακολούθησε.