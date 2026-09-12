Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε χαλαρή διάθεση, έκανε τους παρευρισκόμενους στην κατοικία του πρέσβη των ΗΠΑ στην Ιρλανδία να χαμογελάσουν, καθώς εξήγησε γιατί η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ δεν τον είχε συνοδεύσει στην επίσκεψή του.
Ο Πρόεδρος είπε στους δημοσιογράφους στο Δουβλίνο το Σάββατο… «Η γυναίκα μου είναι εδώ πνευματικά. Παρακολουθεί αυτή τη στιγμή» για να προσθέσει: «Είπα, “Λοιπόν, γιατί δεν θέλεις να έρθεις μαζί μου;“. Μου απάντησε: “Λοιπόν, αυτό είναι ένα ταξίδι επτά ωρών. Ίσως δεν είμαι τόσο φιλική“.
Της είπα “φόρεσε το καπέλο σου Make America Great Again και έλα“, αλλά τελικά δεν τον ακολούθησε.
President Trump said that although his wife Melania Trump decided to sit out the two-day visit to Ireland, she's there "in spirit" and sends her regards.— CBS News (@CBSNews) September 12, 2026
He joked during Saturday's remarks that he told her to "put on a Make America Great Again hat and come on," but she stayed… pic.twitter.com/Ru0fhd7dg0