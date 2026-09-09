Στα δικαστήρια οδηγεί τη Haaretz ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, αντιδρώντας σφοδρά στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της ισραηλινής εφημερίδας. Το επίμαχο δημοσίευμα υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είχε προειδοποιήσει προσωπικά τον Ισραηλινό πρωθυπουργό το φθινόπωρο του 2023 για μια επικείμενη επίθεση μεγάλης κλίμακας από τη Χαμάς.



Ο Νετανιάχου διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους ψευδείς και συκοφαντικούς. Μάλιστα, ανακοίνωσε επίσημα ότι έδωσε ήδη σαφείς οδηγίες στο νομικό του επιτελείο ώστε να κατατεθεί άμεσα αγωγή δυσφήμισης κατά του εντύπου.



Η νομική αυτή κίνηση πυροδοτεί νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης στο Ισραήλ, καθώς το δημοσίευμα αγγίζει το ευαίσθητο ζήτημα των χειρισμών της κυβέρνησης πριν από τα δραματικά γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου.

Benjamin Netanyahu sent a warning letter ahead of a libel suit against Haaretz and journalists Shlomi Eldar and Ruth Yuval over a report he received a warning from UAE President Mohammed bin Zayed about a major Hamas operation before the October 7 attack.



Haaretz stands by its… pic.twitter.com/qG0WfJZNpL — Haaretz.com (@haaretzcom) September 9, 2026

Η Haaretz επέμεινε στο δημοσίευμά της, προσθέτοντας πως ο Νετανιάχου έστειλε προειδοποιητική επιστολή πριν από την αγωγή η οποία σύμφωνα με την εφημερίδα στρέφεται εναντίον της και εναντίον των δημοσιογράφων Σλόμι Έλνταρ και Ρουθ Γιουβάλ.



Ο Νετανιάχου δήλωσε στο X ότι δεν υπήρξε συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΑΕ από τις αρχές Σεπτεμβρίου έως τις 7 Οκτωβρίου 2023. Το γραφείο του Νετανιάχου έχει διαψεύσει το ρεπορτάζ.

Σύμφωνα με τη Haaretz, ο πρόεδρος των Εμιράτων Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ κάλεσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό από το προεδρικό μέγαρο στο Αμπού Ντάμπι περίπου δέκα ημέρες πριν από την 7η Οκτωβρίου 2023 και συνομίλησε μαζί του για 45 λεπτά.

Στη συνομιλία που είχαν, φέρεται να προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι ο τότε ηγέτης της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης Γιαχία αλ Σινουάρ σχεδίαζε μεγάλης κλίμακας επίθεση εναντίον του Ισραήλ. Η πηγή που κατονομάζεται είναι ένας σύμβουλος του προέδρου των Εμιράτων που γνωρίζει για τη συνδιάλεξη.



Η Haaretz ανέφερε επίσης ότι ο Νετανιάχου δεν ενημέρωσε αξιωματούχους ασφάλειας του Ισραήλ παρά την προσωπική προειδοποίηση και δεν έκανε τίποτα με την πληροφορία που έλαβε. Ο πρόεδρος των Εμιράτων κάλεσε τον Νετανιάχου να λάβει σοβαρά υπόψη του την κατάσταση και να προετοιμαστεί για επίθεση, ανέφερε η εφημερίδα. Προς έκπληξή του, ο Νετανιάχου αντέδρασε «σχετικά ψύχραιμα», και τον διαβεβαίωσε πως το Ισραήλ «προετοιμάζεται για κάθε σενάριο».



Οι Times of Israel ανέφεραν επίσης, επικαλούμενοι πηγή των Εμιράτων που γνωρίζει σχετικά το θέμα, ότι ο πρόεδρος των Εμιράτων φέρεται να προειδοποίησε τηλεφωνικώς τον Νετανιάχου λίγες μόνο ημέρες πριν από τη σφαγή που προκάλεσε η Χαμάς ότι η τρομοκρατική οργάνωση σχεδίαζε μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ισραήλ.

Some 10 days before Hamas’s October 7, 2023, attack on Israel, Prime Minister Benjamin Netanyahu was personally warned by the leader of the United Arab Emirates that Hamas was planning a major offensive move against Israel, but did not update Israeli security leaders and did… pic.twitter.com/3e7lmhp089 — The Times of Israel (@TimesofIsrael) September 8, 2026

Τα ΗΑΕ δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν να σχολιάσουν δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης και εικασίες για συνδιάλεξη μεταξύ αρχηγών κυβερνήσεων. Η δημοσιοποίηση του ρεπορτάζ γίνεται λίγο πριν από μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση στο Ισραήλ.



Η χρονική στιγμή είναι επίσης ευαίσθητη λόγω των βουλευτικών εκλογών που αναμένεται να διεξαχθούν στο Ισραήλ στις 27 Οκτωβρίου. Η δήλωση του Νετανιάχου αναφέρει ότι το «ψευδές ρεπορτάζ» είναι μέρος «της προεκλογικής εκστρατείας της αριστεράς».



Οι επικριτές του, στο μεταξύ, τον κατηγορούν ότι απέτυχε να αναλάβει προσωπικά την ευθύνη για τη σφαγή πριν από τρία σχεδόν χρόνια και ότι υποστηρίζει θεωρίες συνωμοσίες σύμφωνα με τις οποίες μέλη του στρατού φέρεται να γνώριζαν για τα σχέδια της Χαμάς για την επίθεση αλλά δεν ενημέρωσαν τον Νετανιάχου.



Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, ούτε το στρατόπεδο του Νετανιάχου ούτε εκείνο των αντιπάλων του μπορεί να περιμένει ότι θα εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία στις εκλογές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.