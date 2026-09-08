Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ, προειδοποίησε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ότι η Χαμάς σχεδίαζε μια μεγάλη επιχείρηση εναντίον του Ισραήλ λίγες ημέρες πριν από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με έρευνα της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz που δημοσιεύθηκε το πρωί της Τρίτης.

Ο Νετανιάχου φέρεται να αγνόησε την προειδοποίηση, παρά το γεγονός ότι ο Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ τον προέτρεψε να λάβει σοβαρά υπόψη την απειλή, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, επικαλούμενο τρεις ανώτερες ξένες πηγές που έχουν γνώση του περιεχομένου της συνομιλίας.

Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας 45 λεπτών που πραγματοποιήθηκε περίπου 10 ημέρες πριν από την επίθεση της Χαμάς, ο Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ φέρεται να προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι ο τότε ηγέτης της Χαμάς, Γιαχιά Σινουάρ, σχεδίαζε μια μεγάλη επιχείρηση εναντίον του Ισραήλ. Ο πρόεδρος των ΗΑΕ εξέφρασε την ανησυχία του ότι μια επίθεση θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική αιματοχυσία, να αποσταθεροποιήσει την περιοχή και να υπονομεύσει τις Συμφωνίες του Αβραάμ, όπως επισημαίνει το δημοσίευμα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός φέρεται να απάντησε ότι πίστευε ότι η Χαμάς σκόπευε να δράσει στη Δυτική Όχθη και διαβεβαίωσε τον πρόεδρο των ΗΑΕ ότι το Ισραήλ ήταν προετοιμασμένο για κάθε ενδεχόμενο.

Ο Νετανιάχου δεν ανέφερε την προειδοποίηση στις επόμενες ενημερώσεις για θέματα ασφάλειας που προηγήθηκαν της 7ης Οκτωβρίου, ενώ τόσο ο πρώην επικεφαλής της Σιν Μπετ, Ρόνεν Μπαρ, όσο και ο πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Χέρτζι Χαλεβί, δήλωσαν στη Haaretz ότι δεν είχαν ενημερωθεί για την προειδοποίηση που είχε διαβιβάσει ο πρόεδρος των ΗΑΕ.

Το ρεπορτάζ επικαλείται επίσης έναν στενό σύμβουλο του Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ, ο οποίος ανέφερε ότι η προειδοποίηση προήλθε από επαφές, στις οποίες συμμετείχε ένας Παλαιστίνιος με δεσμούς τόσο με τη Χαμάς όσο και με ισραηλινούς αξιωματούχους ασφαλείας.

Η έρευνα ανέφερε ότι τον Σεπτέμβριο του 2023, ο Σινουάρ είχε προειδοποιήσει μέσω του μεσάζοντα ότι ετοίμαζε ένα «zilzal», δηλαδή σεισμό, και αργότερα περιέγραψε αυτό που σχεδίαζε ως «τη μητέρα όλων των εκπλήξεων» και «μια τρομακτική επιχείρηση».

Το μήνυμα τελικά μεταβιβάστηκε στην ηγεσία των ΗΑΕ και, στις 15 Σεπτεμβρίου, στη Σιν Μπετ. Ο Μπαρ ενημέρωσε τον Νετανιάχου για την προειδοποίηση του Σινουάρ, μετά την οποία ανώτεροι αξιωματούχοι της άμυνας πραγματοποίησαν αξιολόγηση της ασφάλειας δύο ημέρες αργότερα.

Στη συνάντηση αυτή, ο Μπαρ φέρεται να προειδοποίησε ότι το Ισραήλ βρισκόταν «σε πορεία σύγκρουσης» και συνέστησε είτε μια ισχυρή επιθετική κίνηση είτε εντονότερα αμυντικά μέτρα στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη πριν από τις εβραϊκές γιορτές, αλλά δεν ελήφθησαν αποφάσεις στο τέλος της συζήτησης.

Αφού η ηγεσία των ΗΑΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ δεν είχε ανταποκριθεί επαρκώς στις πληροφορίες, ο Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αποφάσισε να επικοινωνήσει απευθείας με τον Νετανιάχου, σύμφωνα με την έκθεση.

Η έρευνα ανέφερε επίσης ότι ο επικεφαλής των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών, Αμπάς Καμέλ, επικοινώνησε με τον Νετανιάχου περίπου την ίδια περίοδο και τον προειδοποίησε για «κάτι ασυνήθιστο, μια τρομακτική επιχείρηση» που σχεδίαζε η Χαμάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νετανιάχου απάντησε ότι το Ισραήλ είχε τον έλεγχο της κατάστασης στη Γάζα και επικέντρωνε την προσοχή του και την ανάπτυξη των στρατευμάτων του στη Δυτική Όχθη.

Ο Νετανιάχου δεν ανέφερε καμία από τις δύο προειδοποιήσεις κατά τη διάρκεια μιας μεταγενέστερης συζήτησης, την 1η Οκτωβρίου, σχετικά με τη Γάζα και τη Χαμάς, σύμφωνα με την έκθεση. Ένας ανώτερος αξιωματούχος της Σιν Μπετ, ο οποίος παρατίθεται στην έρευνα, δήλωσε ότι η γνώση των προειδοποιήσεων θα μπορούσε ενδεχομένως να είχε αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι αξιωματούχοι ασφαλείας ερμήνευσαν τις προηγούμενες δηλώσεις του Σινουάρ και την αποχώρησή του από τις διαπραγματεύσεις.

«Απόλυτο ψέμα! Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δεν μίλησε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου και δεν έλαβε καμία προειδοποίηση από αυτόν», ανέφερε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού σε απάντησή του, σύμφωνα με την Jerusalem Post.