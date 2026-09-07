Το Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔ) της Χάγης αναμένεται να εξετάσει το ζήτημα των εξαγωγών όπλων από τη Γερμανία στο Ισραήλ εντός της ημέρας, καθώς η Νικαράγουα κίνησε διαδικασία εναντίον της για υπόθαλψη και συνέργεια στη γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας.

Στο πλαίσιο της δικαστικής μάχης, η Μανάγουα επιχειρηματολογεί πως οι εξαγωγές όπλων του Βερολίνου παραβιάζουν τη σύμβαση για την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος της γενοκτονίας, διότι τα όπλα που προμηθεύει χρησιμοποιήθηκαν από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Η γερμανική κυβέρνηση απορρίπτει την κατηγορία, τη χαρακτηρίζει ανυπόστατη, και επιμένει ότι το ΔΔ δεν έχει δικαιοδοσία για το ζήτημα.

Το Ισραήλ δεν είναι μέρος της διαδικασίας αυτής.

Η Γερμανία είχε επικρατήσει στον πρώτο κύκλο εξέτασης της υπόθεσης, το 2024. Τότε, το κορυφαίο δικαστικό όργανο του ΟΗΕ είχε απορρίψει αίτημα που είχε υποβληθεί από τη Μανάγουα με τη διαδικασία του κατεπείγοντος εναντίον του Βερολίνου, κι η Γερμανία δεν είχε κληθεί να σταματήσει αμέσως τις εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ. Ωστόσο, οι δικαστές δεν έκαναν δεκτή την αίτηση της Γερμανίας να απορριφθεί πλήρως, να τεθεί στο αρχείο η υπόθεση.

Οι νομικοί αντιπρόσωποι της Γερμανίας θα επιδιώξουν σε αυτή την ακροαματική διαδικασία να εμποδίσουν το ενδεχόμενο να προχωρήσει η υπόθεση. Θα επιχειρηματολογήσουν ότι το δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών δεν έχει δικαιοδοσία. Η Νικαράγουα αναμένεται να αντικρούσει το επιχείρημα.

Δεν είναι γνωστό πότε θα αποφανθούν οι δικαστές.

Πρόκειται για τη δεύτερη υπόθεση που σχετίζεται με την καταγγελία πως διαπράττεται γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας που καλείται να εξετάσει το ΔΔ. Στα τέλη του 2023, η Νότια Αφρική κίνησε διαδικασία σε βάρος του Ισραήλ, στην οποία εντάχτηκαν κι άλλα κράτη.