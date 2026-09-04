Ο Λευκός Οίκος κυκλοφόρησε video game και πρόκειται για βιντεοπαιχνίδι που καλεί τους παίκτες «να πιάσουν τον μετανάστη» και να χτίσουν «το Τείχος του Τραμπ» μεταξύ άλλων.

Πρόκειται για arcade video game, όπου οι παίκτες ελέγχουν τον «καλό λευκό» πρωταγωνιστή, αντιμετωπίζοντας «κακούς μελαμψούς» και «κακούς μαύρους».

Μάλιστα, ο Λευκός Οίκος παρουσίασε επίσημα το βιντεοπαιχνίδι με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στα social media υπάρχει αναβρασμός, με ορισμένους να παίζουν το video game, αλλά με την πλειοψηφία του κόσμου να επισημαίνει ότι είναι ρατσιστικό και αρκετούς να τονίζουν πως κυκλοφορεί σε μια περίοδο που ο Τραμπ αντιμετωπίζει επικρίσεις από στενούς συνεργάτες του για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας.