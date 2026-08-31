Ένα επικίνδυνο περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο στο Λος Άντζελες, όταν οδηγός Porsche επιχείρησε να φύγει με το αυτοκίνητό του την ώρα που αυτό είχε ήδη συνδεθεί σε όχημα ρυμούλκησης.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή, όπως σημειώνει η New York Post. Ο οδηγός της Porsche, η οποία φαίνεται να είναι μοντέλο Panamera, πάτησε απότομα το γκάζι και άρχισε να κινείται στον δρόμο, ενώ ο μηχανισμός του γερανού παρέμενε ακόμη συνδεδεμένος στο όχημα.

Wild moment LA Porsche owner speeds off in his car mid-tow, leaving bumper behind in frantic escape https://t.co/Pf3mtuGsUZ pic.twitter.com/PxVmsshhzh — New York Post (@nypost) August 30, 2026

Στο βίντεο ακούγονται έντονοι μεταλλικοί θόρυβοι, καθώς το πολυτελές αυτοκίνητο προσπαθεί να απεγκλωβιστεί από τον γερανό. Κατά την προσπάθεια διαφυγής, η Porsche έχασε τον πίσω προφυλακτήρα της, ενώ προκλήθηκαν ζημιές και στην ανάρτηση.

Τελικά, ο οδηγός κατάφερε να αποδεσμεύσει το όχημα από τον μηχανισμό ρυμούλκησης και απομακρύνθηκε με μεγάλη ταχύτητα, αφήνοντας πίσω του κομμάτια του αυτοκινήτου.

Η Porsche Panamera, ανάλογα με την έκδοση, μπορεί να κοστίζει και πάνω από 100.000 δολάρια όταν αγοράζεται καινούργια.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, αρκετοί χρήστες των social media υπέθεσαν ότι το αυτοκίνητο ενδέχεται να επρόκειτο να κατασχεθεί λόγω οφειλών. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στη ρυμούλκηση.

«Αν δεν μπορείς να πληρώσεις το αυτοκίνητο, άφησέ τους να το πάρουν. Γιατί να γίνεσαι σκλάβος αυτών των δόσεων;», σχολίασε ένας χρήστης.

Άλλοι, πάντως, σημείωσαν ότι ενδεχομένως η Porsche να μην επρόκειτο να κατασχεθεί, αλλά να ρυμουλκούνταν επειδή είχε σταθμεύσει παράνομα. «Πώς ξέρετε όλοι ότι επρόκειτο για κατάσχεση; Μπορεί απλώς να ήταν παράνομα παρκαρισμένο», έγραψε άλλος χρήστης.

Δεν έλειψαν και τα ειρωνικά σχόλια για τον οδηγό, με αρκετούς να επισημαίνουν ότι, στην προσπάθειά του να αποφύγει το κόστος της ρυμούλκησης, προκάλεσε ζημιές στο αυτοκίνητο που ενδέχεται να κοστίσουν πολύ περισσότερο.

Ο οδηγός κατάφερε τελικά να αποφύγει τη μεταφορά του οχήματος στον χώρο φύλαξης, ωστόσο η Porsche υπέστη σημαντικές φθορές, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν και νομικές συνέπειες για το περιστατικό.