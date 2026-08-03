Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η πόλη Σποκέιν, στην πολιτεία της Ουάσινγκτον των ΗΠΑ, καθώς ανεξέλεγκτες δασικές πυρκαγιές σαρώνουν την ευρύτερη περιοχή, αφήνοντας πίσω τους εκτεταμένες καταστροφές. Εκατοντάδες κατοικίες και κτίρια έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ οι Αρχές έχουν εκδώσει εντολές άμεσης εκκένωσης για δεκάδες χιλιάδες κατοίκους, καθώς η μάχη με τα πύρινα μέτωπα συνεχίζεται υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

«Έχουν καταστραφεί εκατοντάδες σπίτια και άλλες κτιριακές εγκαταστάσεις. Παράλληλα, εξετάζουμε ακόμη το ενδεχόμενο να υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες», τόνισε χθες η δήμαρχος της πόλης αυτής των βορειοδυτικών ΗΠΑ, η Λίσα Μπράουν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Οδηγείς και βλέπεις τα καμένα σπίτια… είναι από τα πιο σπαρακτικά πράγματα που έχω δει ποτέ μου», είπε στο AFP ο Τζεφ Μπιντλς, κάτοικος της Σποκέιν που μαζί με την αραβωνιαστικά του και τους δύο σκύλους τους αναγκάστηκαν να φύγουν από το σπίτι τους.

Ο σερίφης Τζον Νάουελς ανέφερε πως μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κανένα θύμα, αλλά η κατάσταση μπορεί να μεταβληθεί, με δεδομένη «την έκταση» των καταστροφών.

Η μεγαλύτερη, που βαφτίστηκε Old Trails Fire, πέρασε τον ποταμό Σποκέιν το Σάββατο το απόγευμα, αφού μπήκε στην πόλη των περίπου 230.000 κατοίκων.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες βελτιώθηκαν χθες, με λιγότερο ισχυρούς ανέμους. Αλλά καμιά από τις τρεις μεγάλες πυρκαγιές δεν έχει περιοριστεί ως αυτό το στάδιο.

«Φύγετε τώρα»

Οι ισχυροί άνεμοι, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και τις συνθήκες ακραίας ξηρασίας, συνέχισαν να τροφοδοτούν την εξάπλωση των ανεξέλεγκτων φλογών, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Μακριές ουρές οχημάτων σχηματίστηκαν στους δρόμους της περιοχής, καθώς χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειπαν εσπευσμένα τα σπίτια τους, αναζητώντας ασφαλές καταφύγιο.

Οι Αρχές κήρυξαν το μέγιστο επίπεδο συναγερμού κι εξέδωσαν τη σύσταση «Go Now» («φύγετε τώρα») για μεγάλο μέρος της Σποκέιν -αφορούσε δεκάδες χιλιάδες κατοίκους της.

Έβλεπε κανείς πιθανόν «εκατοντάδες επί εκατοντάδων αυτοκινήτων», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Τίνα Ρίσλι, που συνάντησε κυκλοφοριακό κομφούζιο καθώς έφευγε. Εξήγησε πως οι φλόγες απέκλεισαν αρκετούς δρόμους.

Η Εθνοφρουρά της πολιτείας Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε «ταχεία κινητοποίηση» μονάδων της για να συνδράμει τις Αρχές. Ανέφερε πως πληρώματα ελικοπτέρων της έκαναν ρίψεις σχεδόν 3,5 εκατ. λίτρων νερού σε 137 ώρες ασταμάτητων πτήσεων στην προσπάθεια να αντιμετωπίσουν τις φλόγες.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Ουάσινγκτον, Μπομπ Φέργκιουσον, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σημείωσε ότι η κατάφυτη πολιτεία είναι αντιμέτωπη με τέταρτη συναπτή χρονιά ξηρασίας.

Η κλιματική αλλαγή δημιουργεί συνθήκες που ευνοούν την εκδήλωση καταστροφικών δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.