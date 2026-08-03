Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε την Κυριακή 2/8 νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν, που κατ’ αυτόν αρχίζουν σήμερα Δευτέρα, αφού γνωστοποίησε την απόφασή του να αναβάλει επίθεση που σχεδίαζαν να εξαπολύσουν από κοινού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με προϋπόθεση πως θα κλειστεί «συμφωνία» και «γρήγορα».

«Φυσικά δεν θέλουν να υποστούν επίθεση. Γνώριζαν το εύρος της, διότι την έβλεπαν να παίρνει μορφή (…) Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να τους μιλήσουμε, υπό μορφή διαπραγμάτευσης. Αυτή θα αρχίσει αύριο (σ.σ. σήμερα Δευτέρα) το απόγευμα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Τύπο επί του αεροσκάφους του.

«Ο στρατός του είναι έτοιμος να δράσει όποτε διαταχτεί»

Ο Ρεπουμπλικάνος σημείωσε πως «υπάρχει συμφωνία για το Ορμούζ» και θα υπάρξει επίσης για αυτήν που αποκάλεσε «αποπυρηνικοποίηση» του Ιράν. Η Δύση κατηγορεί την Τεχεράνη για δεκαετίες πως επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου – η άλλη πλευρά το διαψεύδει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε ταυτόχρονα πως ο στρατός του είναι έτοιμος να δράσει όποτε διαταχτεί.

Μια ημέρα νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωνε πως αποφάσισε να ακυρώσει νέους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς «σε επίπεδο στρατιωτικού τρόμου και ισχύος (…) που ο κόσμος είχε να δει από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», με την προϋπόθεση «να συναφθεί γρήγορα συμφωνία», ειδικά για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Ανέφερε ακόμη πως πήρε αυτή την απόφαση εξαιτίας «αιτήματος» της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ και του ίδιου του Ιράν.

Κρίσιμο για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων, το στενό του Ορμούζ είναι ξανά de facto κλειστό με απόφαση της Τεχεράνης από την επανέναρξη των εχθροπραξιών με τις ΗΠΑ στις αρχές Ιουλίου, γεγονός που προκαλεί νέες αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία.

Η Ισλαμική Δημοκρατία, που δεν θέλει επαναφορά στην προπολεμική κατάσταση, δεν επιτρέπει στα πλοία που θέλουν να διασχίσουν το θαλάσσιο πέρασμα αυτό να ακολουθούν παρά μόνο μία πορεία, κατά μήκος των ακτών της, κι εννοεί να διατηρήσει τον έλεγχο του στενού.

Τον Ιούνιο, η δημιουργία άλλου δρομολογίου, κοντά στις ακτές του Ομάν, προκάλεσε οργή στις ιρανικές αρχές αλλά μοιάζει να παίρνει μορφή συμβιβασμός, αν κανείς πιστέψει την Τεχεράνη· η Μούσκατ δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει ως τώρα.

Από το ξέσπασμα του πολέμου, την 28η Φεβρουαρίου, με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απειλήσει επανειλημμένα να διατάξει μαζικούς βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας προτού υπαναχωρήσει.

Το λεγόμενο «μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», η καταρχήν συμφωνία που άνοιγε στη θεωρία τον δρόμο για διπλωματική λύση κι υπογράφτηκε στα μέσα Ιουνίου από την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, παρέμεινε νεκρό γράμμα καθώς τα μέρη άρχισαν ξανά να ανταλλάσσουν πλήγματα στις αρχές του περασμένου μήνα.