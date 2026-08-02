Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ αποφάσισαν να αναστείλουν τα νέα στρατιωτικά πλήγματα που φέρονταν να σχεδιάζουν εναντίον του Ιράν.

Όπως υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος, η απόφαση ελήφθη έπειτα από αίτημα της Τεχεράνης και άλλων χωρών της περιοχής, με βασική προϋπόθεση να υπάρξει σύντομα συμφωνία που θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση της κρίσης.

Η ανακοίνωση σηματοδοτεί αλλαγή στάσης, καθώς μόλις μία ημέρα νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι οι ΗΠΑ ήταν έτοιμες να εξαπολύσουν σφοδρά πλήγματα κατά του Ιράν.

Η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ο αμερικανικός στρατός βρισκόταν σε πλήρη ετοιμότητα για να εξαπολύσει επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Όπως έγραψε, η επιχείρηση θα πραγματοποιούνταν «με επίπεδο στρατιωτικού τρόμου και ισχύος που ο κόσμος είχε να δει από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι άλλαξε την απόφασή του μετά από σχετικό αίτημα του Ιράν και άλλων κρατών της Μέσης Ανατολής.

«Επειδή το ζήτησαν το Ιράν και άλλες χώρες της περιοχής, αποφάσισα, για το καλό του κόσμου, να ακυρώσω οποιαδήποτε επίθεση, υπό την προϋπόθεση ότι θα συναφθεί γρήγορα συμφωνία. Το Ισραήλ ενώνεται μαζί μου σε αυτή τη δέσμευση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα είχε αναφέρει ο ίδιος την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, όταν είχε απειλήσει ότι θα διατάξει να πληγεί το Ιράν «πολύ δυνατά».

Παράλληλα, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η Ουάσιγκτον εξέταζε σοβαρά το ενδεχόμενο νέων μαζικών βομβαρδισμών, με στόχους κυρίως ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν, όπως διυλιστήρια και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες του CBS News, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε δώσει τελικά την οριστική εντολή για την έναρξη της επιχείρησης.

Οι όροι που θέτει η Ουάσιγκτον

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε συμφωνία με την Τεχεράνη θα πρέπει να περιλαμβάνει δύο βασικές προϋποθέσεις.

Η πρώτη αφορά το πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, τα οποία έχουν τεράστια στρατηγική σημασία για τη διεθνή αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η δεύτερη είναι, όπως ανέφερε, «το τέλος της ιρανικής πυρηνικής απειλής».

Παρέμβαση της Σαουδικής Αραβίας

Σημαντικό ρόλο στις τελευταίες εξελίξεις φαίνεται ότι διαδραμάτισε η Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για τις συνέπειες που θα είχαν ενδεχόμενοι νέοι αμερικανοϊσραηλινοί βομβαρδισμοί, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα πιθανά αντίποινα του Ιράν.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας επιβεβαίωσε την τηλεφωνική επικοινωνία, αναφέροντας ότι ο διάδοχος του σαουδαραβικού θρόνου υπογράμμισε την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στον διάλογο και στις διπλωματικές πρωτοβουλίες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κάλεσε όλες τις πλευρές να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη εκεχειρίας και την αποκλιμάκωση της έντασης.

Το Ιράν προειδοποιεί με νέα αντίποινα

Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη συνεχίζει να διατηρεί υψηλούς τόνους.

Ο ιρανικός στρατός κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ευθύνονται για την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε χώρα στηρίξει στρατιωτικά την Ουάσιγκτον θα βρεθεί αντιμέτωπη με σοβαρές συνέπειες.

«Κάθε χώρα που αποτελεί αμυντική ασπίδα της εγκληματικής και επιθετικής Αμερικής θα τυλιχτεί στις φλόγες του πολέμου», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.