Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σήμερα από τις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο, οι οποίες σημειώθηκαν λίγες ώρες αφότου ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει ότι επίκειται άμεσα μια «μαζική επίθεση»

Ως τις 02:55 «δυστυχώς, επιβεβαιώθηκε ο θάνατος ενός ανθρώπου» στα πλήγματα, συνόψισε μέσω Telegram η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Additional footage of the Russian Iskander-M ballistic missile impacts in Kyiv.



At least 6 impacts were recorded, including with cluster munitions. pic.twitter.com/0UIFQBouqJ — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) July 29, 2026

«Ο εχθρός πλήττει την πρωτεύουσα με βαλλιστικούς πυραύλους. Η απειλή νέων επιθέσεων παραμένει. Μείνετε σε καταφύγια!», είχε υπογραμμίσει νωρίτερα ο δήμαρχος του Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο.

Έκανε κατόπιν λόγο για πυρκαγιές σε τρεις συνοικίες της πόλης.

Μια δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε πως άκουσε ισχυρές εκρήξεις αμέσως μετά την κήρυξη συναγερμού ενόψει αεροπορικής επιδρομής.

Η επίθεση ακολούθησε την προειδοποίηση χθες βράδυ του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι υπήρχε «ισχυρή πιθανότητα» οι ρωσικές δυνάμεις να εξαπολύσουν μαζική επιδρομή κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ukrainians are taking cover in the Kyiv Metro as Russia has launched a large attack with cruise missiles and ballistic missiles.



Several missiles have hit the city.



Civilians, including children, are also reported to be buried under rubble in Kryvyi Rih pic.twitter.com/iJLX6gB4mE — Visegrád 24 (@visegrad24) July 29, 2026

«Οι Ρώσοι προετοίμασαν μαζική επίθεση πριν από μερικές ημέρες, κι υπάρχει ισχυρή πιθανότητα να γίνει απόψε», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι μέσω X, αξιώνοντας ξανά οι σύμμαχοι της Ουκρανίας να της διαθέσουν πυραύλους για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας που διαθέτει, εν μέσω ελλείψεων.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας κλιμακώνουν τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους, που μπορούν να αναχαιτίσουν μόνο τα αμερικανικού σχεδιασμού συστήματα Patriot στο ουκρανικό οπλοστάσιο. Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι αντιμέτωπες με έλλειψη πυρομαχικών, πιο συγκεκριμένα πυραύλων PAC-3, που οξύνθηκε μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.