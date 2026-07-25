Οι ΗΠΑ βρήκαν έναν απρόσμενο σύμμαχο στον πόλεμο με το Ιράν, καθώς μαζί με τη Βρετανία σχεδιάζουν τη συγκρότηση διεθνούς συμμαχίας, ώστε να διαφυλάξουν το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Axios, την επόμενη εβδομάδα σχεδιάζουν στο Λονδίνο συνάντηση υψηλού επιπέδου, η οποία θα επικεντρωθεί σε μια πιθανή διεθνή συμμαχία για την προστασία της θαλάσσιας ναυτιλίας στα Στενά.

Δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπαν ότι το πρόγραμμα και η ημερομηνία βρίσκονται ακόμη υπό συζήτηση και δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Σύμφωνα με τους Ευρωπαίους διπλωμάτες, η συνάντηση ενδέχεται να συγκεντρώσει υπουργούς Άμυνας και ανώτερους στρατιωτικούς διοικητές από δυτικές χώρες και χώρες της περιοχής.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγός Νταν Κέιν, ενδέχεται να παραστούν.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο επιθυμούν να συγκαλέσουν τη διάσκεψη την επόμενη εβδομάδα.

Οι ΗΠΑ επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις συζητήσεις που διεξήγαγαν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία με διάφορες χώρες τους τελευταίους μήνες σχετικά με μια πιθανή διεθνή συμμαχία για το Στενό του Ορμούζ, ανέφεραν οι πηγές.

Μία από τις βασικές προϋποθέσεις που έχουν θέσει πολλές χώρες είναι να τερματιστούν οι εχθροπραξίες στο στενό, ώστε οι συνθήκες στην περιοχή να είναι αρκετά ασφαλείς για τη διεξαγωγή μιας διεθνούς ναυτικής αποστολής.

Οι πηγές ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν οι σύμμαχοί τους να αποστείλουν μέσα στην περιοχή, όπως πλοία αποναρκοθέτησης, πολεμικά πλοία και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προκειμένου να συμβάλουν στην εξασφάλιση της ασφάλειας των ναυτιλιακών διαδρομών.

«Οι Αμερικανοί αναζητούν μια διέξοδο και θέλουν τη βοήθειά μας», δήλωσε ο Ευρωπαίος διπλωμάτης.

Στις ΗΠΑ ο Νετανιάχου

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου χθες Παρασκευή.

Το γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ο ίδιος θα ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα και θα συναντηθεί με τον Τραμπ την Τρίτη. Ο Νετανιάχου θα παραστεί επίσης στην κηδεία του αποθανόντος γερουσιαστή των ΗΠΑ Λίντσεϊ Γκράχαμ, σύμφωνα με το γραφείο του.

Η συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου θα πραγματοποιηθεί καθώς ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν συμπληρώνει πέντε μήνες.