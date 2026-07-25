Οι αμερικανικές δυνάμεις ακινητοποίησαν το δεξαμενόπλοιο M/T Lavine στον Κόλπο του Ομάν, αφού, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), επιχείρησε επανειλημμένα να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβληθεί στα ιρανικά λιμάνια.

Όπως δήλωσε στο Associated Press ο εκπρόσωπος της CENTCOM, πλοίαρχος Τιμ Χόκινς, το πλοίο αγνόησε τουλάχιστον τέσσερις προειδοποιήσεις των αμερικανικών δυνάμεων να αλλάξει πορεία. Στη συνέχεια, αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν με πυρά ακριβείας το μηχανοστάσιο του δεξαμενόπλοιου, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας. Δεν αναφέρθηκαν θύματα μεταξύ του πληρώματος.

Σύμφωνα με την αμερικανική στρατιωτική διοίκηση, το περιστατικό σημειώθηκε στον Κόλπο του Ομάν και αποτελεί τη δεύτερη περίπτωση μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα κατά την οποία οι ΗΠΑ προχωρούν στην ακινητοποίηση εμπορικού πλοίου που, όπως υποστηρίζουν, παραβίαζε τον αποκλεισμό του Ιράν.

Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο της αυστηρής εφαρμογής του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο να αποτρέψουν πλοία από το να εισέρχονται ή να αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια. Η CENTCOM αναφέρει ότι αρκετά ακόμη εμπορικά πλοία συμμορφώθηκαν με τις προειδοποιήσεις και άλλαξαν πορεία, αποφεύγοντας στρατιωτική εμπλοκή.

WSJ: Μπαχρέιν και Κουβέιτ εξαπέλυσαν μυστικές αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν

Το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ πραγματοποίησαν νωρίτερα μέσα στον μήνα μυστικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, που επικαλείται πηγές με γνώση της υπόθεσης. Εφόσον επιβεβαιωθεί, πρόκειται για τα πρώτα γνωστά άμεσα αντίποινα των δύο χωρών κατά της Τεχεράνης.

Κατά το δημοσίευμα, οι επιθέσεις είχαν στόχο εγκαταστάσεις όπου φυλάσσονταν ιρανικά drones και πύραυλοι, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα φέρονται να παρείχαν πληροφορίες και αεροπορική κάλυψη για την άμυνα της επιχείρησης.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από εβδομάδες ιρανικών επιθέσεων εναντίον του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ, δύο χωρών που φιλοξενούν σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Ωστόσο, λίγο μετά τη δημοσίευση του άρθρου, ο πρέσβης του Κουβέιτ στις Ηνωμένες Πολιτείες διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες. Όπως ανέφερε, το Κουβέιτ δεν συμμετείχε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, ούτε επέτρεψε τη χρήση του εδάφους του για επιθετικές ενέργειες εναντίον γειτονικού κράτους.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση των πληροφοριών από τις κυβερνήσεις του Μπαχρέιν, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ή του Ιράν.