Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, εμφανίζεται «πολύ περισσότερο» διατεθειμένος να επιδιώξει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων σε σχέση με τον πατέρα του, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Ο Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στην αρχή του πολέμου σε ισραηλινό πλήγμα με τη συνδρομή αμερικανικών πληροφοριών, είχε διακηρύξει ότι αντιτίθεται στην ανάπτυξη πυρηνικού όπλου. Παρότι η Ουάσινγκτον υποστήριζε επί χρόνια ότι η Τεχεράνη επιδίωκε να αποκτήσει την τεχνογνωσία για την κατασκευή πυρηνικής βόμβας, αρκετοί Αμερικανοί αξιωματούχοι θεωρούσαν ότι οι επιφυλάξεις του Αλί Χαμενεΐ ήταν ειλικρινείς.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και η πιο σκληροπυρηνική ηγεσία που διαμορφώθηκε μετά την εξόντωση πολλών κορυφαίων Ιρανών αξιωματούχων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ εμφανίζονται περισσότερο διατεθειμένοι να επιδιώξουν την ανάπτυξη προηγμένων πυρηνικών όπλων.

Αμερικανοί αξιωματούχοι επισημαίνουν, πάντως, ότι οι περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απόψεις του νέου Ανώτατου Ηγέτη προέρχονται από την περίοδο πριν από τον πόλεμο. Όπως αναφέρουν, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε σοβαρά κατά την έναρξη της σύγκρουσης και έκτοτε έχει περιορίσει σημαντικά τις δημόσιες εμφανίσεις και τις επικοινωνίες του, τόσο λόγω των τραυμάτων του όσο και για λόγους ασφαλείας.

Η αξιολόγηση αυτή έρχεται την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η εκτίμηση ότι ο νέος Ανώτατος Ηγέτης ενδέχεται να είναι πιο θετικός στην απόκτηση πυρηνικού όπλου θα μπορούσε να ενισχύσει τα επιχειρήματα υπέρ μιας πιο επιθετικής αμερικανικής στάσης.

Παράλληλα, Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η Τεχεράνη δεν έχει επανεκκινήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα, ωστόσο έχει μεταφέρει μέρος των φυγοκεντρητών της σε μια ιδιαίτερα οχυρωμένη υπόγεια εγκατάσταση στο κεντρικό Ιράν, γνωστή στις ΗΠΑ ως Pickaxe Mountain, με στόχο τη διαφύλαξη του εξοπλισμού της.

Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι, παρά τις σοβαρές ζημιές που προκάλεσαν τα αμερικανικά πλήγματα στις βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, η χώρα εξακολουθεί να διατηρεί τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή πυρηνικού όπλου, κυρίως το απόθεμα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, οι υποστηρικτές της απόκτησης πυρηνικών όπλων στο εσωτερικό του ιρανικού καθεστώτος θεωρούν πλέον ότι η θέση τους έχει ενισχυθεί, υποστηρίζοντας πως μόνο ένα πυρηνικό οπλοστάσιο μπορεί να αποτρέψει μελλοντικές επιθέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ισραήλ.