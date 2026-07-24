Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ πανηγυρίζει για τις ελάχιστες απώλειες Αμερικανών στρατιωτών στον πόλεμο με το Ιράν, στις ΗΠΑ επικρατεί αναβρασμός για τον πραγματικό αριθμό, καθώς το Πεντάγωνο κατηγορείται ότι απέκρυψε πληροφορίες.

Την Τετάρτη, η επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Άμυνας ανέφερε ότι σκοτώθηκαν συνολικά 18 Αμερικανοί στρατιωτικοί από την έναρξη του πολέμου. Την Πέμπτη όμως, το υπουργείο ανακοίνωσε ότι έχουν σκοτωθεί 14 στρατιώτες.

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, Τζόελ Βαλντέζ, απέδωσε την αλλαγή σε «προσωρινές διαταραχές στα δεδομένα» του ιστότοπου, οι οποίες, όπως ανέφερε, θα επιλυθούν σύντομα.

Ωστόσο, τρεις αξιωματικοί του αμερικανικού στρατού είπαν ανώνυμα ότι ένας από τους λόγους πίσω από την αναθεώρηση, είναι η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να αφαιρέσει τέσσερις στρατιωτικούς που σκοτώθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο -τρεις στην Ιορδανία και έναν στο βόρειο Ιράκ- επειδή ο θάνατός τους συνέβη μετά την κήρυξη εκεχειρίας.

Σύμφωνα με τους New York Times, από τη στιγμή που κατέρρευσε η εκεχειρία, το Πεντάγωνο έχει δώσει ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με την αμερικανική στρατιωτική στρατηγική και έχει καθυστερήσει να δημοσιοποιήσει στοιχεία για τους τραυματισμούς. Η τελευταία σημαντική ενημέρωση του Πενταγώνου για τον πόλεμο πραγματοποιήθηκε στις αρχές Μαΐου.

Το υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι καθυστερεί να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία, για να προστατεύσει τις βάσεις όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις, καθώς οποιαδήποτε λεπτομέρεια θα έθετε σε κίνδυνο τη στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν.

On Wednesday, the Pentagon website said 18 US service members had been killed during the war with Iran. By Thursday, the number had been lowered to 14. A spokesman blamed "temporary data disruptions" that will be fixed. @helenecooper @jakesNYT @johnismay https://t.co/ymSOyfbNYG — Peter Baker (@peterbakernyt) July 24, 2026

Αμερικανοί αξιωματικοί όμως, κατηγορούν τους ανωτέρους τους και συγκεκριμένα την ηγεσία του Πενταγώνου, αναφέροντας ότι αποκρύφτηκαν πληροφορίες σχετικά με τρεις ιρανικές επιθέσεις που σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα στην Ιορδανία, οι οποίες προκάλεσαν τον τραυματισμό δεκάδων στρατιωτών και ζημιές σε αρκετά ελικόπτερα.

Αξιωματούχοι του υπουργείου Άμυνας υποστηρίζουν ότι υποχρεούνται από το νόμο να αναφέρουν τους θανάτους στρατιωτών, αλλά όχι τους τραυματισμούς.

«Η κυβέρνηση φαίνεται να δυσκολεύεται πραγματικά να είναι ειλικρινής σχετικά με το τι συμβαίνει — όχι μόνο όσον αφορά τις απώλειες, αλλά και τον πόλεμο στο σύνολό του», δήλωσε ο απόστρατος στρατηγός Μπεν Χότζες, βετεράνος των πολέμων στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, ο οποίος διοικούσε τις αμερικανικές δυνάμεις στην Ευρώπη στην αρχή της πρώτης θητείας του Τραμπ.

Ο στρατηγός δήλωσε ότι η υποβάθμιση της σημασίας των θανάτων κατά τη διάρκεια του πολέμου υποδηλώνει «απροθυμία ή αδυναμία να αντλήσουμε διδάγματα από τα λάθη μας με αποφασιστικότητα», ενώ τόνισε πως η σύγκριση των απωλειών κατά τη διάρκεια των κυβερνήσεων Τραμπ και Μπάιντεν αποτελεί «προσπάθεια πολιτικοποίησης των θυσιών των καλύτερων πολεμιστών της Αμερικής».