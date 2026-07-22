Περισσότερα από 74 χρόνια μετά τη συντριβή της στον Ατλαντικό Ωκεανό, εντοπίστηκαν τα συντρίμμια της ιστορικής πτήσης «Clipper Endeavor» της Pan Am, η οποία είχε απογειωθεί από το Σαν Χουάν με προορισμό τη Νέα Υόρκη. Η αεροπορική τραγωδία στοίχισε τη ζωή σε 52 ανθρώπους και αποτέλεσε αφορμή για σημαντικές αλλαγές στις διαδικασίες ασφαλείας πριν από κάθε πτήση.

Το μεγαλύτερο μέρος του αεροσκάφους βρέθηκε σχεδόν άθικτο έπειτα από επταετή έρευνα του Ιδρύματος Air/Sea Heritage, το οποίο συνεργάστηκε με το Discovery Channel, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ο παρουσιαστής της εκπομπής «Expedition Unknown», Τζος Γκέιτς, δήλωσε στην εκπομπή «Today» του NBC, η οποία αποκάλυψε πρώτη την είδηση, πως η στιγμή της ανακάλυψης ήταν ιδιαίτερα συγκινητική.

«Το να βλέπουμε τη φωτεινή αλουμινένια άτρακτο να αντανακλά το φως από τον βυθό του ωκεανού ήταν μια εξαιρετικά συγκινητική στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανακάλυψη σε βάθος 610 μέτρων

Η ομάδα έρευνας αξιοποίησε προηγμένη τεχνολογία σόναρ για να εντοπίσει το αεροσκάφος Douglas DC-4, το οποίο έχει περίπου το μέγεθος ενός σύγχρονου Boeing 737, σε βάθος περίπου 610 μέτρων κάτω από την επιφάνεια του Ατλαντικού Ωκεανού τον Ιούνιο.

Το αεροπλάνο είχε συντριβεί τη Μεγάλη Παρασκευή του 1952, μόλις δέκα λεπτά μετά την απογείωσή του από το Σαν Χουάν, εξαιτίας πολλαπλής βλάβης στους κινητήρες. Στο αεροσκάφος επέβαιναν 64 επιβάτες και πέντε μέλη πληρώματος.

Παρότι όλοι οι επιβαίνοντες επέζησαν από την αρχική πρόσκρουση στη θάλασσα, το αεροσκάφος άρχισε σύντομα να γεμίζει νερά, ενώ επικρατούσε έντονη θαλασσοταραχή, όπως αναφέρει η nypost.

Η τραγωδία που οδήγησε σε νέους κανόνες ασφαλείας

Στο αεροσκάφος υπήρχαν σωσίβια μέσα και είχαν θεσπιστεί διαδικασίες για τη χρήση τους, ωστόσο μέσα σε μόλις τρία λεπτά το αεροπλάνο βυθίστηκε. Συνολικά 52 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ μόλις 17 επέζησαν, παρά τις ηρωικές προσπάθειες διάσωσης από την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ και την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε μια εποχή κατά την οποία οι ενημερώσεις ασφαλείας προς τους επιβάτες πριν από την απογείωση δεν αποτελούσαν ακόμη καθιερωμένη πρακτική.

Μετά την τραγωδία, οι υποχρεωτικές ενημερώσεις ασφαλείας πριν από κάθε πτήση, συμπεριλαμβανομένων των επιδείξεων των διαδικασιών έκτακτης ανάγκης, θεσπίστηκαν επίσημα, αλλάζοντας οριστικά τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουν οι επιβάτες και συμβάλλοντας στη διάσωση ενδεχομένως χιλιάδων ανθρώπινων ζωών.

«Δεν υπήρχε επίδειξη για το πού βρίσκονταν οι έξοδοι κινδύνου ή τα σωσίβια μέσα. Μέσα σε όλο αυτό το χάος και τον πανικό, 52 άνθρωποι πνίγηκαν μέσα και γύρω από το αεροπλάνο», δήλωσε ο Τζος Γκέιτς.

Επταετής έρευνα για τον εντοπισμό του αεροσκάφους

Για περισσότερες από επτά δεκαετίες, το αεροσκάφος παρέμενε στον βυθό της θάλασσας, σε σημείο που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν οι προηγούμενες ερευνητικές αποστολές.

Το Ίδρυμα Air/Sea Heritage, που ασχολείται με τον εντοπισμό και τη διατήρηση ναυαγίων αεροπορικών και ναυτικών δυστυχημάτων, ξεκίνησε την αναζήτηση του αεροσκάφους το 2019, σύμφωνα με το Discovery.

Στην προσπάθεια συμμετείχε και η Deep Sea Vision, εταιρεία της Eco Minerals, η οποία χρησιμοποίησε προηγμένα αυτόνομα υποβρύχια οχήματα. Χάρη σε αυτή την τεχνολογία εντοπίστηκε τελικά το αεροσκάφος, με το λογότυπο της Pan Am να παραμένει ακόμη ορατό.

«Η κληρονομιά των επιβατών δεν πρέπει να χαθεί»

Σε δήλωσή του, ο Τζος Γκέιτς τόνισε ότι η συγκεκριμένη τραγωδία συνέβαλε καθοριστικά στη βελτίωση της ασφάλειας των αεροπορικών ταξιδιών.

«Κάθε φορά που επιβιβάζεστε σήμερα σε ένα αεροπλάνο, ταξιδεύετε με μεγαλύτερη ασφάλεια εξαιτίας όσων συνέβησαν στο “Clipper Endeavor” και στους επιβάτες του πριν από τρία τέταρτα του αιώνα», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Αυτό το αεροσκάφος χάθηκε κάτω από τα κύματα και υπήρχε ο κίνδυνος να χαθεί μαζί του και η κληρονομιά των ανθρώπων που επέβαιναν σε αυτό. Ελπίζω ότι αυτή η ιστορική ανακάλυψη θα προσφέρει λίγη γαλήνη στις οικογένειές τους και θα υπενθυμίσει στο σημερινό ταξιδιωτικό κοινό το χρέος μνήμης που οφείλουμε σε εκείνη τη μοιραία πτήση».

Το Discovery Channel σχεδιάζει να παρουσιάσει την ιστορική ανακάλυψη σε επεισόδιο της σειράς «Expedition Unknown», το οποίο θα προβληθεί αργότερα μέσα στη χρονιά.