Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, υποστήριξε ότι ο Τζέφρι Έπστιν διατηρούσε επαφές με ανώτατα κλιμάκια των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών, επαναφέροντας ανεπιβεβαίωτους ισχυρισμούς για πιθανές σχέσεις του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα με τη Μοσάντ.

Μιλώντας στο podcast του Τζο Ρόγκαν, ο Βανς δήλωσε ότι ο Έπστιν «είχε ξεκάθαρα διασυνδέσεις με τα υψηλότερα επίπεδα των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών» και πρόσθεσε ότι «είχε ξεκάθαρα διασυνδέσεις και με τα υψηλότερα επίπεδα των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών».

Αναφερόμενος προφανώς στις καταγεγραμμένες επαφές του Έπστιν με τον πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ Εχούντ Μπαράκ, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος υποστήριξε ότι «ο Έπστιν φαινόταν να συνδέεται με τμήματα του ισραηλινού βαθιού κράτους που βρίσκονταν στον κεντροαριστερό χώρο. Πάντα το έβρισκα αυτό συναρπαστικό».

Ο Βανς πρόσθεσε ακόμη ότι ο Έπστιν δεν φαινόταν να έχει τόσο στενές σχέσεις με τη δεξιά πτέρυγα της ισραηλινής πολιτικής σκηνής. Αντίθετα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπε, οι επαφές του κάλυπταν ολόκληρο το πολιτικό φάσμα, καθώς διατηρούσε σχέσεις τόσο με Ρεπουμπλικανούς όσο και με Δημοκρατικούς.

Οι δηλώσεις του Βανς δεν συνοδεύτηκαν από αποδεικτικά στοιχεία και επαναφέρουν μια σειρά θεωριών και φημών που δεν έχουν επιβεβαιωθεί.