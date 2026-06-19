Ένα παρασκήνιο γεμάτο πανικό, θεωρίες συνωμοσίας και απεγνωσμένες προσπάθειες συγκάλυψης εκτυλίχθηκε στην καρδιά της αμερικανικής κυβέρνησης, καθώς η σκιά του διαβόητου παιδόφιλου Τζέφρι Έπστιν απείλησε να ισοπεδώσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Στις 17 Ιουλίου 2025, οι κορυφαίοι σύμβουλοι του Αμερικανού προέδρου συγκεντρώθηκαν εσπευσμένα στη διαβόητη Αίθουσα Επιχειρήσεων (Situation Room), χωρίς τον ίδιο τον Τραμπ, σε μια προσπάθεια να ελέγξουν μια κρίση που είχε αρχίσει να παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Η σπίθα που άναψε τη φωτιά ήταν ένα υπόμνημα του υπουργείου Δικαιοσύνης και του FBI που ισχυριζόταν ότι δεν βρέθηκε καμία «λίστα πελατών» με ισχυρούς άνδρες. Αυτό προκάλεσε την οργή της ίδιας της εκλογικής βάσης του Τραμπ, που περίμενε αποκαλύψεις. Τα πράγματα έγιναν χειρότερα όταν η Wall Street Journal ετοίμαζε ένα καταστροφικό δημοσίευμα για τη σχέση Τραμπ-Επστάιν, το οποίο ο πρόεδρος προσπάθησε μάταια να μπλοκάρει τηλεφωνώντας έξαλλος μέχρι και στην αρχισυντάκτρια της εφημερίδας, Έμα Τάκερ, λέγοντάς της ότι «μισεί την Αμερική».



Στη σύσκεψη, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, σε κατάσταση πανικού, πίεζε για πλήρη διαφάνεια. «Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα» είπε στους παρευρισκόμενους, προτείνοντας μάλιστα ένα ακραίο επικοινωνιακό κόλπο: να πάρει συνέντευξη ο Τάκερ Κάρλσον από τη φυλακισμένη Γκισλέιν Μάξγουελ, ελπίζοντας ότι εκείνη θα καθάριζε το όνομα του Τραμπ. Ο Βανς υποστήριξε ότι έπρεπε να δημοσιευτούν ακόμα και οι ανεπιβεβαίωτες κατηγορίες εναντίον του προέδρου για να αφαιρεθεί το οξυγόνο από τις συνωμοσίες, προκαλώντας την αντίδραση της διευθύντριας του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, η οποία τον χαρακτήρισε «μεγάλο συνωμοσιολόγο».

Στο τραπέζι έπεσαν ιδέες για απονομή χάρης ή μείωση ποινής στη Μάξγουελ με αντάλλαγμα τη σιωπή της, κάτι που απέρριψαν έντονα οι σύμβουλοι. «Η απονομή χάρης στη Μάξγουελ, μια διακινήτρια νεαρών κοριτσιών, θα δημιουργούσε τεράστιο πρόβλημα δημοσίων σχέσεων» προειδοποίησε ο διευθυντής επικοινωνίας Στίβεν Τσουνγκ. Τελικά, αποφασίστηκε να ζητήσουν από τα δικαστήρια τη δημοσιοποίηση των καταθέσεων των ενόρκων, γνωρίζοντας ότι οι δικαστές θα το αρνηθούν, ώστε να ρίξουν το φταίξιμο σε αυτούς.



Την ώρα της σύσκεψης, το άρθρο της Journal ανέβηκε στο διαδίκτυο. Επειδή τα κινητά απαγορεύονται στο δωμάτιο, τυπωμένα αντίγραφα μοιράστηκαν στους συμβούλους, οι οποίοι διάβασαν παγωμένοι για μια ευχετήρια κάρτα γενεθλίων του 2003 προς τον Έπστιν. Η κάρτα περιλάμβανε ένα χειροποίητο γυμνό σκίτσο μιας γυναίκας, με την χαρακτηριστική αιχμηρή υπογραφή του Τραμπ με μαρκαδόρο Sharpie να βρίσκεται στη θέση του εφηβαίου της γυναίκας.

Το σκάνδαλο είχε ήδη πάρει διαστάσεις λόγω των ερασιτεχνικών χειρισμών της Γενικής Εισαγγελέως, Παμ Μπόντι, η οποία λίγους μήνες νωρίτερα είχε μοιράσει σε δεξιούς influencers στο Roosevelt Room φακέλους με «τα αρχεία Έπστιν», χωρίς να τους έχει ελέγξει ο Λευκός Οίκος. Ένας σύμβουλος που άνοιξε τότε τυχαία έναν φάκελο, είδε έντρομος το όνομα του Τραμπ φιγουράρει στις σελίδες, την ίδια ώρα που ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ βρισκόταν στο κτίριο, σύμφωνα με τους New York Times.



Η Μπόντι είχε υποσχεθεί εκατομμύρια σελίδες εγγράφων, αλλά η αλήθεια είναι ότι στα αρχεία του FBI το όνομα του Τραμπ αναφέρεται αμέτρητες φορές δίπλα σε θύματα του Έπστιν.



Μετά τη σύσκεψη, ο Τραμπ αναγκάστηκε να κάνει μια οργισμένη ανάρτηση στο Truth Social, γράφοντας: «Βασισμένος στο γελοίο ποσό δημοσιότητας που δόθηκε στον Τζέφρι Έπστιν, ζήτησα από την Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι να προσκομίσει όλες τις σχετικές καταθέσεις… Αυτή η ΑΠΑΤΗ, που διαιωνίζεται από τους Δημοκρατικούς, πρέπει να τελειώσει, τώρα αμέσως!».

Το ανυπόγραφο υπόμνημα που προκάλεσε οργή στη βάση του MAGA και το χαμένο λεπτό στο βίντεο της φυλακής

Τον Ιούνιο, η Παμ Μπόντι και ο Τοντ Μπλανς ενημέρωσαν τον Ντόναλντ Τραμπ για την πορεία της έρευνας, με τον Μπλανς να ξεκαθαρίζει: «Έχουμε ελέγξει τα αρχεία. Δεν υπάρχουν πολλά εκεί. Πολλή παιδική πορνογραφία — προφανώς δεν μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε τίποτα από αυτά. Υπάρχουν κάποιες αναφορές σε εσάς, αλλά τίποτα το ουσιαστικό».

Με την απόλυτη διαφάνεια να αποκλείεται, μια μικρή ομάδα αξιωματούχων συνέταξε ένα ανυπόγραφο υπόμνημα 1,5 σελίδας, το οποίο εκδόθηκε στις 7 Ιουλίου. Το κείμενο κατέληγε στο ότι δεν υπήρχε «λίστα πελατών» και επιβεβαίωνε την αυτοκτονία του Έπστιν το 2019. Παράλληλα, δόθηκαν στη δημοσιότητα 11 ώρες βίντεο από τη φυλακή. Όμως, μια εμφανής «τρύπα» ενός λεπτού στην καταγραφή (από τις 23:58:58 έως τα μεσάνυχτα) πυροδότησε νέες θεωρίες συγκάλυψης.

Η βάση του MAGA εξέλαβε το υπόμνημα ως απόλυτη προδοσία. Οι Κας Πατέλ και Νταν Μποντζίνο βρέθηκαν στο στόχαστρο των οπαδών τους. Ο Μποντζίνο, σε κατάσταση αμόκ, εισέβαλε σε σύσκεψη και επιτέθηκε με απίστευτες ύβρεις στη Γενική Εισαγγελέα, Παμ Μπόντι: «Τα θαλάσσωσες από την αρχή με αυτή την ηλίθια παρωδία με τους φακέλους Επστάιν, τις ανοησίες του τύπου “είναι στο γραφείο μου” και όλες τις υποσχέσεις που έδωσες στον κόσμο εκεί έξω».



Αν και στελέχη του Λευκού Οίκου θεωρούσαν αρχικά την κρίση «περαστικά σύννεφα», ο Μποντζίνο είχε προειδοποιήσει: «Δεν είναι μια ιστορία του διαδικτύου. Δεν καταλαβαίνετε».