Ο ιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, αποκάλυψε κατά τη διάρκεια κατάθεσής του στο Κογκρέσο την ταυτότητα των δύο Ρωσίδων γυναικών με τις οποίες είχε εξωσυζυγικές σχέσεις και για τις οποίες, σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε, ο διαβόητος χρηματιστής και καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν επιχείρησε αργότερα να τον εκβιάσει. Οι αποκαλύψεις περιλαμβάνονται σε απομαγνητοφωνημένο πρακτικό που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη.

Ο Μπιλ Γκέιτς κατέθεσε ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 10 Ιουνίου και δέχθηκε ερωτήσεις σχετικά με την «απόπειρα εκβιασμού» από τον Τζέφρι Έπστιν, η οποία αφορούσε τις εξωσυζυγικές του σχέσεις. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, για τις συγκεκριμένες σχέσεις είχε ενημερωθεί τότε και η πρώην σύζυγός του, Μελίντα Φρεντς Γκέιτς, ενώ ο ίδιος είχε επίσης παραδεχθεί νωρίτερα φέτος τα γεγονότα σε εργαζομένους του φιλανθρωπικού του ιδρύματος.

Όπως αναφέρει η nypost κατά την κατάθεσή του, ο Γκέιτς ανέφερε ότι ο Έπστιν είχε πράγματι ανακαλύψει πως είχε διατηρήσει σχέσεις με δύο Ρωσίδες γυναίκες: τη Μίλα Αντόνοβα, παίκτρια του μπριτζ, και την Καρίμα Νιγκματουλίνα, επιστήμονα στον τομέα της πυρηνικής φυσικής.

Το email που αποκαλύφθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης

Η προσπάθεια του Έπστιν να αποκτήσει «μοχλό πίεσης» απέναντι σε έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου είχε αποκαλυφθεί για πρώτη φορά μέσω email με ημερομηνία 18 Ιουλίου 2013, το οποίο δημοσιοποιήθηκε τον Ιανουάριο από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Το προσχέδιο του μηνύματος είχε συνταχθεί από τον Έπστιν, φέρεται μάλιστα να προοριζόταν για λογαριασμό του Μπόρις Νίκολιτς, εργαζομένου του Γκέιτς, ο οποίος ετοιμαζόταν να αποχωρήσει από τη θέση του επιστημονικού συμβούλου.

Στο προσχέδιο αναφερόταν: «Παρότι μου προτάθηκε ευγενικά να μετακινηθώ σε νέα θέση μετά από έξι χρόνια υπηρεσίας και ο Μπιλ, όπως είπε ο ίδιος, θα μου έδινε ένα γενναιόδωρο πακέτο αποχώρησης, θεωρώ ότι θα ήταν ανέντιμο απέναντι στον εαυτό μου και στο μέλλον μου να μην παραδεχθώ ότι βοήθησα τον Μπιλ να προμηθεύεται φάρμακα για να αντιμετωπίζει τις συνέπειες του σεξ με Ρωσίδες κοπέλες, να διευκολύνω τις παράνομες συναντήσεις του με παντρεμένες γυναίκες και να του παρέχω Adderall για τουρνουά μπριτζ».

Το προσχέδιο συνέχιζε: «Νιώθω ότι οφείλω στους φίλους μου και στους μελλοντικούς συναδέλφους μου να παραδεχθώ μια ηθική αποτυχία, να ζητήσω συγχώρεση και να προχωρήσω στη ζωή μου».

«Απόπειρα εκβιασμού»

Ο Μπιλ Γκέιτς χαρακτήρισε το συγκεκριμένο προσχέδιο email ως «απόπειρα εκβιασμού», αν και σε άλλα σημεία της κατάθεσής του υποβάθμισε τον βαθμό στον οποίο είχε βρεθεί κοντά σε μια τέτοια κατάσταση.

«Ποιος ξέρει αν το έστειλε ποτέ στον δρ. Νίκολιτς, αλλά φαίνεται πως σκεφτόταν να χρησιμοποιήσει ένα μείγμα αληθινών και ψευδών στοιχείων ως μια προσπάθεια, σχεδόν σαν εκβιασμό, για να πετύχει κάποιο στόχο και να βελτιώσει τη διαπραγματευτική θέση του δρος Νίκολιτς κατά την αποχώρησή του από την εργασία μου», ανέφερε ο Γκέιτς στα μέλη και το προσωπικό της Επιτροπής Εποπτείας.

Ο δισεκατομμυριούχος περιέγραψε επίσης ως «είτε εκβιασμό είτε προσπάθεια επαναπροσέγγισης» τις μεταγενέστερες κινήσεις του Έπσταϊν να τον πείσει να καλύψει έξοδα που είχε πραγματοποιήσει για λογαριασμό της Μίλα Αντόνοβα.

«Ποτέ δεν με εκβίασε, αλλά εξετάζοντας αυτά τα email προκύπτει σοβαρή πιθανότητα να είχε σκεφτεί να με εκβιάσει», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Γκέιτς αρνήθηκε ότι γνώριζε οτιδήποτε για την εγκληματική δράση του Έπσταϊν, παραδεχόμενος ωστόσο ότι διατηρούσε επαφές μαζί του από το 2011 έως το 2014 με στόχο την προώθηση των παγκόσμιων φιλανθρωπικών του δραστηριοτήτων.

Οι παραδοχές για εξωσυζυγικές σχέσεις και το διαζύγιο

Τον Φεβρουάριο, ο ιδρυτής της Microsoft παραδέχθηκε ενώπιον εργαζομένων του Ιδρύματος Γκέιτς ότι είχε εμπλακεί σε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαζυγίου με τη Μελίντα Φρεντς Γκέιτς είχε επίσης αναγνωρίσει ότι είχε κατηγορηθεί για περισσότερες από 20 εξωσυζυγικές σχέσεις.

Η κατάθεση της Λέσλι Γκροφ για τον Τζέφρι Έπστιν

Η Επιτροπή δημοσιοποίησε επίσης την απομαγνητοφώνηση της κατάθεσης της επί χρόνια εκτελεστικής βοηθού του Έπσταϊν, Λέσλι Γκροφ. Η ίδια δήλωσε ότι κανόνιζε μασάζ για τον εργοδότη της «σχεδόν καθημερινά», αλλά υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πως οι γυναίκες που παρείχαν τις υπηρεσίες ήταν ανήλικες ή ότι υφίσταντο σεξουαλική κακοποίηση.

«Για εμένα, τα λίγα λεπτά που χρειαζόταν για να κανονίσω μασάζ για τον κ. Έπστιν ήταν απλώς μέρος της καθημερινής του ρουτίνας, όπως για κάποιους άλλους είναι η επίσκεψη στο γυμναστήριο», δήλωσε η Γκροφ.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Θέλω να πω χωρίς καμία αμφιβολία ότι έχω πλέον καταλήξει στο συμπέρασμα πως ο άνθρωπος που με απασχολούσε από τον Φεβρουάριο του 2001 έως τον Ιούλιο του 2019 ήταν ένα τέρας. Για 18 χρόνια εργαζόμουν για τον Δρ Τζέκιλ, αλλά ποτέ δεν μου επιτράπηκε να δω τον πραγματικό κύριο Χάιντ».

Όπως είπε, «ο κ. Έπστιν ήταν, εκ των υστέρων, ένας αριστοτέχνης χειριστής και απατεώνας, ο οποίος διαχώριζε τη νόμιμη ζωή του από τη μυστική του ζωή ως κακοποιητής και φρόντιζε ώστε, ως γραμματέας του, αυτοί οι δύο κόσμοι να μην συγκρουστούν ποτέ».

Οι ισχυρισμοί μετά την καταδίκη του το 2008 και οι επαφές με τον Ντόναλντ Τραμπ

Η Γκροφ δέχθηκε ερωτήσεις για το γιατί συνέχισε να εργάζεται για τον Έπστιν μετά την καταδίκη του το 2008 για προσέλκυση ανήλικης με σκοπό την πορνεία.

Η ίδια υποστήριξε ότι ο Έπστιν την είχε πείσει πως «του είχαν στήσει παγίδα» και ότι οι κατηγορίες αποτελούσαν προσπάθεια εκβιασμού εις βάρος του.

«Μου είπε με θυμό ότι οι κατηγορίες ήταν ψευδείς και ότι δεν γνώριζε πως η γυναίκα με την οποία είχε επαφή ήταν ανήλικη», κατέθεσε στους νομοθέτες. «Ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για προσπάθεια απόσπασης χρημάτων».

Η Γκροφ πρόσθεσε ότι πίστευε τότε πως αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο οι Αρχές τον είχαν αντιμετωπίσει με τόση επιείκεια παρά τη σοβαρότητα του αδικήματος.

Παράλληλα, κατέθεσε ότι οργάνωνε «σποραδικές» τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ του Έπστιν και του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, περίπου μία φορά το τρίμηνο, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν είχε αναλάβει ποτέ να οργανώσει για λογαριασμό του προέδρου άλλες υπηρεσίες, όπως μασάζ ή ταξίδια με το ιδιωτικό αεροσκάφος του Έπστιν.

«Με τον καιρό απλώς σταμάτησαν να υπάρχουν τηλεφωνικές κλήσεις προς τον κ. Τραμπ», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι δεν γνωρίζει τον λόγο για τον οποίο οι δύο άνδρες έπαψαν να επικοινωνούν.