Ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων κατέθεσε ο συνιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, στο πλαίσιο της έρευνας για την πολύκροτη υπόθεση του Τζέφρι Έπστιν.

Η ακρόαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, με τον Μπιλ Γκέιτς να περιγράφει, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, προσπάθεια εκβιασμού από τον Έπστιν, ο οποίος φέρεται να αξιοποιούσε πληροφορίες για την προσωπική του ζωή.

Όπως αναφέρθηκε σε προγραμματισμένη τοποθέτηση που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο Μπιλ Γκέιτς υποστήριξε ότι ο Τζέφρι Έπστιν είχε στην κατοχή του ευαίσθητες πληροφορίες για την ιδιωτική του ζωή, τις οποίες φέρεται να προσπάθησε να χρησιμοποιήσει ως μοχλό πίεσης.

«Οι διαδικασίες αυτές δεν είχαν καμία σχέση με τις επαφές μου με τον Έπστιν, ωστόσο προκάλεσαν πόνο στην οικογένειά μου», φέρεται να ανέφερε ο Γκέιτς, σημειώνοντας ότι ο εκβιασμός σχετιζόταν με προσωπικά ζητήματα και ψευδείς ισχυρισμούς.

Παράλληλα, τόνισε ότι ο Έπστιν επιδίωκε να τον πιέσει ώστε να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους, κάτι που –όπως είπε– δεν συνέβη ποτέ.

«Δεν θα έπρεπε να είχα συναντηθεί μαζί του»

Ο Αμερικανός επιχειρηματίας επανέλαβε ότι δεν υπήρξε ποτέ ένδειξη εμπλοκής του Έπστιν σε παράνομες δραστηριότητες κατά τις επαφές τους, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως «δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε συναντηθεί μαζί του».

Όπως σημείωσε, οι επαφές τους συνδέονταν κυρίως με πιθανές φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες στον τομέα της παγκόσμιας υγείας, ενώ έχει ζητήσει δημόσια συγγνώμη για τη σχέση τους στο παρελθόν.

Νέα στοιχεία και ερωτήματα για την υπόθεση

Η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφων του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, τα οποία περιλαμβάνουν ηλεκτρονική αλληλογραφία του Έπσταϊν με τον Μπιλ Γκέιτς.

Σε αυτά τα μηνύματα, ο Έπσταϊν φέρεται να προχωρούσε σε ισχυρισμούς και πιέσεις, οι οποίοι –σύμφωνα με τον Γκέιτς– δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και έχουν διαψευστεί κατηγορηματικά.

Ο Γκέιτς, ο οποίος δεν έχει κατηγορηθεί για οποιοδήποτε αδίκημα, έχει παραδεχθεί στο παρελθόν ότι η προσωπική του ζωή επηρεάστηκε από εξωσυζυγικές σχέσεις κατά τη διάρκεια του γάμου του με τη Melinda French Gates, χωρίς όμως αυτές να συνδέονται –όπως υποστηρίζει– με την υπόθεση Έπστιν.

Η έρευνα γύρω από τις διασυνδέσεις του Τζέφρι Έπστιν με ισχυρά πρόσωπα συνεχίζεται, με τις αμερικανικές αρχές να εξετάζουν νέα στοιχεία που έρχονται σταδιακά στο φως και διατηρούν την υπόθεση στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας.