Η Μαρίν Λεπέν οδεύει με ταχύτητα προς τις γαλλικές προεδρικές εκλογές, ακόμη και με μια καταδίκη για απάτη να βαραίνει την προεκλογική της εκστρατεία.

Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να αρχίσουν να προετοιμάζονται για τη ρήξη που ενδέχεται να προκαλέσει μια ενδεχόμενη νίκη της.

Μπαίνοντας πλέον στην τέταρτη προεδρική της εκστρατεία, η Λεπέν είναι πλέον μια έμπειρη υποψήφια, ιδιαίτερα γνωστή στο εκλογικό σώμα της Γαλλίας. Αφού ανέλαβε την ηγεσία του κόμματος που τότε ονομαζόταν Εθνικό Μέτωπο από τον πατέρα της το 2011, επιδίωξε να απομακρύνει την εικόνα του από τις ακραίες συνδηλώσεις του.

Η Λεπέν παρουσιάζει τον εαυτό της τόσο ως μια ηγέτιδα με ενσυναίσθηση όσο και ως μια αμετανόητη εθνικίστρια, η οποία υπερασπίζεται την «εθνική προτεραιότητα», δίνοντας προβάδισμα στους Γάλλους πολίτες έναντι των αλλοδαπών.

Η επόμενη ημέρα για την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ

Και μένει να σταθούμε στο πώς η εξωτερική της πολιτική θα επηρεάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το ποιες είναι οι σχέσεις της με τον Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές, αν η Λεπέν αναλάβει την προεδρία, θα συνιστούσε πιθανότατα πλήρη ανατροπή της προσέγγισης του Εμανουέλ Μακρόν στις διεθνείς υποθέσεις και ριζική απομάκρυνση από τη γαλλική εξωτερική πολιτική της τελευταίας δεκαετίας.

Το κόμμα της έχει επί μακρόν καλλιεργήσει την εικόνα ενός αντισυστημικού κινήματος, χαρακτηριστικό που επεκτείνεται και στην εξωτερική πολιτική. Ενώ ο Μακρόν είναι ένθερμος υποστηρικτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το απέδειξε στηρίζοντας και την Ελλάδα με την ενίσχυση των διμερών αμυντικών σχέσεων, η Λεπέν διατηρεί ευρωσκεπτικιστική στάση και έχει ταχθεί υπέρ της αποχώρησης της Γαλλίας από την ολοκληρωμένη στρατιωτική διοίκηση του ΝΑΤΟ, άποψη που κατά καιρούς έχει εκφράσει και ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ρωσία, Ουκρανία και η σχέση με τον Τραμπ

Παράλληλα, ενώ ο Μακρόν έχει περιγράψει με σαφήνεια τη Ρωσία ως απειλή και έχει ανακοινώσει πρωτοβουλία για την «ευρωπαϊκοποίηση» της πυρηνικής αποτροπής του ΝΑΤΟ, η Λεπέν είναι πιθανό να ασκήσει βέτο σε κυρώσεις κατά της Ρωσίας και να περιορίσει τη στήριξη προς την Ουκρανία.

Σε αυτό δεν είναι βέβαιο ότι θα βρει τη στήριξη του Τραμπ, ο οποίος πρόσφατα ανακοίνωσε ενίσχυση της υποστήριξης προς το Κίεβο με την αποστολή συστημάτων Patriot.

Το ευρωπαϊκό όραμα του Μακρόν και τα σχέδιά του

Ο νυν πρόεδρος της Γαλλίας έχει επιδιώξει να προωθήσει το γαλλικό όραμα της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, προβάλλοντας τη Γαλλία ως φυσικό ηγετικό παράγοντα. Ωστόσο, πολλοί Ευρωπαίοι σύμμαχοι αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη αυτή τη γαλλική προσέγγιση και είναι ακόμη πιθανότερο να την απορρίψουν εάν η Λεπέν αναλάβει την προεδρία.

Ο Μακρόν έχει ήδη επιχειρήσει να θωρακίσει ορισμένες από τις πρωτοβουλίες του, μεταξύ των οποίων και την πρόταση για την ενίσχυση της γαλλικής πυρηνικής αποτροπής, απέναντι στο ενδεχόμενο μιας ουσιαστικής πολιτικής μεταστροφής της χώρας μετά τις εκλογές του 2027. Ωστόσο, άλλα σημαντικά εγχειρήματα, όπως ο επιμερισμός των βαρών στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και η ενίσχυση του ευρωπαϊκού του χαρακτήρα, θα βρίσκονται σε εξέλιξη όταν διεξαχθούν οι εκλογές και, ως εκ τούτου, θα επηρεαστούν από το αποτέλεσμά τους.

Ας μην ξεχνάμε ότι η πρόσφατη διακήρυξη που υπεγράφη στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ δεν αλλάζει τη θέση και τις υποχρεώσεις της Γαλλίας στο πλαίσιο της Συμμαχίας.

Ο παράγοντας Λαγκάρντ

Το βέβαιο είναι ότι οι επερχόμενες εκλογές στη Γαλλία έχουν σημασία και για την υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο που και η Κριστίν Λαγκάρντ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να αποχωρήσει από τη θέση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πριν από τη λήξη της θητείας της, προκειμένου να συμβάλει με μια ευρωπαϊκή οπτική στη δημόσια συζήτηση ενόψει των εκλογών.

Μέχρι στιγμής, πάντως, έχει διαψεύσει τις φήμες που τη θέλουν να εξετάζει το ενδεχόμενο να είναι η ίδια υποψήφια.

Οι δημοσκοπήσεις και το πολιτικό διακύβευμα

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η Λε Πεν προηγείται με σημαντική διαφορά από τους αντιπάλους της στον πρώτο γύρο και εμφανίζεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική στον δεύτερο. Οι τρέχουσες μετρήσεις τη φέρνουν να προηγείται οριακά των ισχυρότερων κεντρώων αντιπάλων της στον δεύτερο γύρο της ψηφοφορίας, αν και οι γαλλικές προεδρικές εκλογές συχνά χαρακτηρίζονται από σημαντικές ανατροπές και μεταβολές στις εκλογικές τάσεις.

Αλλά με τα όσα ζούμε τον τελευταίο χρόνο στη διεθνή πολιτική σκηνή, η Λε Πεν θα αποτελέσει ένα ακόμη ανατρεπτικό κομμάτι στο ευρωπαϊκό πολιτικό παζλ και, χωρίς αμφιβολία, μία από τις πλέον ενδιαφέρουσες εξελίξεις των επόμενων ετών.