Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, μίλησε σε σειρά συνεντεύξεων για τη συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, επανεμφανιζόμενος στο Fox News όπου υποστήριξε ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να αποκομίσει «πραγματικά οφέλη», μόνο όμως υπό την προϋπόθεση ότι «μεταμορφωθεί ριζικά».

Ο ίδιος περιέγραψε τη συμφωνία ως ιδιαίτερα ξεκάθαρη, σημειώνοντας ότι προβλέπει πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά και ότι θα υπάρξουν οικονομικά και πολιτικά οφέλη για την ιρανική πλευρά, εφόσον τηρήσει συγκεκριμένους όρους.

Παράλληλα τόνισε ότι, αν το Ιράν σταματήσει τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων και εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια επαναδημιουργίας πυρηνικού προγράμματος, τότε θα μπορέσει να επωφεληθεί ουσιαστικά από τη συμφωνία, διαφορετικά δεν θα υπάρξει κανένα όφελος για την Τεχεράνη.

Yπογράμμισε επίσης ότι σε κάθε περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες βγαίνουν κερδισμένες.