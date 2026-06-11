Με έντονη ειρωνεία και απόλυτα απαξιωτικό τρόπο επέλεξε να αντιδράσει το Κρεμλίνο απέναντι στην προοπτική επιβολής νέων, ακόμα πιο αυστηρών κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες βάζουν στο στόχαστρο το ρωσικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.



Η Μόσχα έσπευσε να υποβαθμίσει τις κινήσεις των Βρυξελλών, ξεκαθαρίζοντας ότι τα εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα έχουν μάθει να λειτουργούν υπό καθεστώς περιορισμών εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μάλιστα, σημείωσε με νόημα ότι τα μέτρα αυτά δεν στάθηκαν ικανά να ανακόψουν την κερδοφορία τους.



Η νέα αυτή κόντρα ξέσπασε όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέθεσε επίσημη πρόταση για ένα επιπλέον πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Στόχος της ευρωπαϊκής ηγεσίας είναι να πλήξει καίρια τα δίκτυα κρυπτονομισμάτων αλλά και τις συστημικές τράπεζες της χώρας, επιχειρώντας να στραγγαλίσει οικονομικά τη Μόσχα. Παρά την πίεση, η ρωσική πλευρά δείχνει να μην ανησυχεί, επιμένοντας ότι οι αμυντικοί της μηχανισμοί είναι απόλυτα αποτελεσματικοί.



«Οι μεγαλύτερες τράπεζές μας είναι εδώ και καιρό σε καθεστώς κυρώσεων. Αυτό δεν αποτρέπει τις τράπεζες από το να έχουν μεγάλα κέρδη, να αναπτύσσονται, να διατηρούν απόλυτη σταθερότητα», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Νμτίτρι Πεσκόφ, ερωτηθείς για την ικανότητα του κλάδου να αντέξει νέους περιορισμούς.



Ο Πεσκόφ τόνισε τα χθεσινά σχόλια του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για το ότι η γενικότερη οικονομική κατάσταση είναι υπό έλεγχο.



«Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί για τον τραπεζικό τομέα. Η κεντρική μας τράπεζα έχει μιλήσει κατ’ επανάληψη γι’ αυτό. Παρακολουθεί την κατάσταση πολύ στενά και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να διατηρήσει αυτή τη σταθερότητα», δήλωσε.



Οι κυρώσεις, τα υψηλά επιτόκια και οι δαπάνες για τον πόλεμο έχουν αντίκτυπο στη ρωσική οικονομία των 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία συρρικνώθηκε κατά 0,3% το πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.