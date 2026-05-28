Σε νέα δήλωση που αναμένεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε ότι έχει δώσει οδηγίες στον ισραηλινό στρατό να επεκτείνει τον έλεγχό του στο 70% της Λωρίδας της Γάζας.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, μιλώντας στα εβραϊκά σε συνέδριο της Ein Prat Leadership Academy, είπε ότι το Ισραήλ ελέγχει ήδη περίπου το 60% του παλαιστινιακού θύλακα και ότι επόμενος στόχος είναι το 70%.

«Ελέγχουμε το 60% της Γάζας – Η οδηγία μου είναι να πάμε στο 70%»

Σύμφωνα με βίντεο από την εκδήλωση που μετέδωσε το Channel 12, ο Νετανιάχου δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Αυτή τη στιγμή έχουμε πλήρη έλεγχο του 60% του εδάφους της Λωρίδας της Γάζας και η οδηγία μου είναι να φτάσουμε στο 70%».

Η αναφορά αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς δείχνει ότι το Ισραήλ δεν περιορίζεται στη διατήρηση των σημερινών θέσεων, αλλά σχεδιάζει περαιτέρω επέκταση του στρατιωτικού ελέγχου του μέσα στη Γάζα.

«Πρώτα το 70%»

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, όταν ένας από τους παρευρισκόμενους φώναξε ότι το Ισραήλ πρέπει να πάρει τον έλεγχο του 100% της Γάζας, ο Νετανιάχου δεν απέρριψε το ενδεχόμενο ως τελικό στόχο.

Αντίθετα, απάντησε:

«Πηγαίνουμε με τη σειρά. Πρώτα το 70%. Θα ξεκινήσουμε από εκεί».

Η φράση αυτή αφήνει ανοιχτό το ερώτημα αν η επέκταση στο 70% αποτελεί ενδιάμεσο στάδιο μιας ευρύτερης στρατηγικής ή αν πρόκειται για τακτικό στόχο στο πλαίσιο των τρεχουσών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Πέρα από τους όρους της εκεχειρίας

Ο Νετανιάχου είχε παραδεχθεί και την προηγούμενη εβδομάδα ότι το Ισραήλ ελέγχει ήδη περίπου το 60% της Λωρίδας της Γάζας, ποσοστό που θεωρείται σημαντικά μεγαλύτερο από εκείνο που προβλεπόταν στο πλαίσιο της εκεχειρίας.

Χάρτες που είχαν δημοσιοποιηθεί από το Ισραήλ τον Μάρτιο έδειχναν νέα περιορισμένη ζώνη πέρα από τη λεγόμενη «Κίτρινη Γραμμή», η οποία οριοθετούσε την περιοχή της Γάζας όπου παρέμεναν ισραηλινά στρατεύματα μετά την εκεχειρία που είχε επιτευχθεί με μεσολάβηση των ΗΠΑ τον Οκτώβριο.

Η νέα ζώνη, που εμφανιζόταν με πορτοκαλί γραμμή στους χάρτες, αντιστοιχεί σε περίπου 11% επιπλέον του εδάφους της Γάζας. Συνολικά, οι περιοχές υπό ισραηλινό έλεγχο ή περιορισμό φτάνουν σχεδόν τα δύο τρίτα του θύλακα.

Νέα κλιμάκωση στη Γάζα

Η δήλωση Νετανιάχου έρχεται σε μια περίοδο εξαιρετικά εύθραυστης ισορροπίας, με τη Γάζα να παραμένει στο επίκεντρο στρατιωτικών επιχειρήσεων, ανθρωπιστικής κρίσης και διεθνών πιέσεων.

Η προοπτική επέκτασης του ισραηλινού ελέγχου στο 70% της Λωρίδας της Γάζας αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις τόσο από την παλαιστινιακή πλευρά όσο και από διεθνείς οργανισμούς, καθώς θέτει νέα ερωτήματα για το μέλλον της περιοχής, την τύχη της εκεχειρίας και το σχέδιο της επόμενης ημέρας.

Το μήνυμα του Νετανιάχου

Με τη δήλωσή του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στέλνει μήνυμα ότι η κυβέρνηση του δεν σκοπεύει να περιοριστεί στον σημερινό στρατιωτικό έλεγχο, αλλά επιδιώκει να επεκτείνει την παρουσία του IDF σε ακόμη μεγαλύτερο μέρος της Γάζας.

Το κρίσιμο ερώτημα πλέον είναι αν η οδηγία για το 70% θα μετατραπεί άμεσα σε νέα στρατιωτική επιχείρηση ή αν αποτελεί πολιτικό μήνυμα προς το εσωτερικό του Ισραήλ, τη Χαμάς και τους διεθνείς μεσολαβητές.

Σε κάθε περίπτωση, η φράση «Πρώτα το 70%» δείχνει ότι η Γάζα μπαίνει σε ακόμη πιο δύσκολη φάση, με το ενδεχόμενο νέας επέκτασης των ισραηλινών επιχειρήσεων να βρίσκεται πλέον ανοιχτά στο τραπέζι.