Ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια αποτυχημένης απόπειρας δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ σώθηκε με θαυματουργό τρόπο, όταν η σφαίρα εξοστρακίστηκε στο κινητό του τηλέφωνο, σύμφωνα με αστυνομική αναφορά. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης που φέρεται να εξαπέλυσε ο ύποπτος ένοπλος Κόουλ Τόμας Άλεν.

Την ίδια στιγμή, τα αδέλφια του φερόμενου δράστη αποκάλυψαν ότι υπήρχαν ανησυχητικά προειδοποιητικά σημάδια που αγνοήθηκαν, πριν εκείνος φέρεται να επιτεθεί στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου. Ο 31χρονος δάσκαλος αναμένεται να εμφανιστεί σήμερα στο δικαστήριο, κατηγορούμενος για τον πυροβολισμό πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας, στο πλαίσιο σχεδίου δολοφονίας υψηλόβαθμων αξιωματούχων του περιβάλλοντος του προέδρου.

Οπλισμένος με καραμπίνα, πιστόλι και μαχαίρια

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Άλεν φέρεται να εισέβαλε στο ξενοδοχείο Washington Hilton οπλισμένος με καραμπίνα, πιστόλι και αρκετά μαχαίρια, προτού ανοίξει πυρ ρίχνοντας πολλαπλούς πυροβολισμούς. Ένας από αυτούς χτύπησε πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας, ο οποίος σώθηκε χάρη στο κινητό του τηλέφωνο και το αλεξίσφαιρο γιλέκο του, όπως ανέφερε το Atlantic.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε τη γενναιότητα του πράκτορα, δηλώνοντας: «πυροβολήθηκε από πολύ κοντινή απόσταση με ένα πολύ ισχυρό όπλο και το γιλέκο έκανε τη δουλειά του. Μίλησα μαζί του και είναι πολύ καλά».

«Ανησυχητική ρητορική» και προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν

Αξιωματούχος των Αρχών που έχει ενημερωθεί για την έρευνα ανέφερε ότι τα αδέλφια του Άλεν είχαν εκφράσει ανησυχίες για την «όλο και πιο ταραγμένη ρητορική» στα γραπτά του. «Φαίνεται πως είχαν σοβαρές ανησυχίες για τη συμπεριφορά του», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι Αρχές εξετάζουν σε ποιο σημείο αγνοήθηκαν πιθανά προειδοποιητικά σημάδια.

Ένα ανατριχιαστικό μανιφέστο που εστάλη σε οικείους του αποκαλύπτει ότι ο Άλεν φέρεται να αυτοαποκαλούνταν «Φιλικός Ομοσπονδιακός Δολοφόνος» και ότι δεν ανέμενε συγχώρεση. Ο αδελφός του ειδοποίησε την αστυνομία του Κονέκτικατ λίγα λεπτά πριν από τους πυροβολισμούς, αφού έλαβε το ανησυχητικό μήνυμα.

Πηγή ανέφερε ότι σε ένα τόσο φορτισμένο κλίμα, με έντονη δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι δύσκολο να εντοπιστεί πότε μια ανησυχία συγγενών πρέπει να οδηγήσει σε αναφορά, ώστε να αποτραπούν τέτοια περιστατικά, αναφέρει η Sun. Η αδελφή του υπόπτου δήλωσε στους ερευνητές ότι εκείνος σχεδίαζε να κάνει «κάτι» για να «διορθώσει τον κόσμο».

Όπως είπε, επισκεπτόταν συχνά σκοπευτήρια για εκπαίδευση και συμμετείχε σε ομάδα με την ονομασία «The Wide Awakes», ενώ είχε παρευρεθεί και σε διαδήλωση «No Kings» κατά του Τραμπ στην Καλιφόρνια.

Αντιδράσεις Λευκού Οίκου και δηλώσεις Τραμπ

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Άλεν αντικατοπτρίζουν έντονη αντι-Τραμπ και αντιχριστιανική ρητορική. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι πρόκειται για «άρρωστο άνθρωπο» και ότι η οικογένειά του είχε εκφράσει ανησυχίες.

«Όταν διαβάζεις το μανιφέστο του, μισεί τους Χριστιανούς», πρόσθεσε.

Το μανιφέστο που διέρρευσε στον Τύπο αποκαλύπτει λίστα «στόχων» ιεραρχημένων από τους πιο υψηλόβαθμους προς τους χαμηλότερους. Σε αυτό, ο Άλεν φέρεται να γράφει: «Δεν είμαι πλέον διατεθειμένος να επιτρέψω σε έναν παιδόφιλο, βιαστή και προδότη να βάψει τα χέρια μου με τα εγκλήματά του», αναφερόμενος προφανώς στον Τραμπ.

Σε άλλο σημείο σημειώνει: «Το να γυρίζεις το άλλο μάγουλο ισχύει όταν εσύ είσαι καταπιεσμένος. Δεν είμαι εγώ αυτός που βιάστηκε σε στρατόπεδο κράτησης. Δεν είμαι ο ψαράς που εκτελέστηκε χωρίς δίκη».

Παράλληλα, στο μανιφέστο γίνεται λόγος για «παράλογη» έλλειψη ασφάλειας στο Washington Hilton, με τον ίδιο να αναφέρει ότι εισήλθε στο ξενοδοχείο με πολλαπλά όπλα χωρίς να θεωρηθεί απειλή.

Η ψυχολογική κατάσταση του δράστη

Στο τέλος του μανιφέστου, ο Άλεν περιγράφει την ψυχολογική του κατάσταση, γράφοντας ότι ένιωθε άσχημα, ήθελε να κάνει εμετό και να κλάψει για όλα όσα δεν θα πραγματοποιήσει, ενώ εξέφραζε οργή για τις ενέργειες της κυβέρνησης.

Το προφίλ του 31χρονου και η έρευνα

Λίγα είναι γνωστά για το παρελθόν του, ωστόσο αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ότι εργαζόταν ως δάσκαλος στο Τόρανς, κοντά στο Λος Άντζελες. Είχε φοιτήσει στο Pacific Lutheran High School στην Καλιφόρνια, όπου πρώην συμπαίκτης του στο βόλεϊ τον χαρακτήρισε «οριακά ιδιοφυΐα» και «πολύ σταθερό».

Ο Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ Τοντ Μπλανς δήλωσε ότι ο ύποπτος ταξίδεψε με τρένο από το Λος Άντζελες στο Σικάγο και στη συνέχεια στην Ουάσινγκτον. Ο υπηρεσιακός αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσινγκτον Τζέφρι Κάρολ επιβεβαίωσε ότι ήταν οπλισμένος με καραμπίνα, πιστόλι και μαχαίρια.

Ο Άλεν παραμένει υπό κράτηση, αντιμετωπίζοντας πολλαπλές κατηγορίες και αρνείται να συνεργαστεί με τις Αρχές, σύμφωνα με τον Μπλανς.