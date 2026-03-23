Μπορεί οι ΗΠΑ μαζί με το Ισραήλ να σφυροκοπούν το Ιράν, εξοντώνοντας την ηγεσία του, εντούτοις οι Φρουροί της Επανάστασης τρολάρουν τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο εκπρόσωπος Εμπραχίμ Ζολφαγκάρι, στην καθιερωμένη ενημέρωση, χλεύασε τον Αμερικανό πρόεδρο, χρησιμοποιώντας ατάκες που λατρεύει ο Ρεπουμπλικανός.

«Τραμπ, απολύεσαι», είπε, προσθέτοντας: «Γνωρίζεις καλά αυτή τη φράση. Σ’ ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που έδειξες για το θέμα αυτό».

IRGC spokesman in English to Trump:



"Hey Trump, you are fired! You are familiar with this sentence.

Thank you for your attention to this matter."



Σύμφωνα με τη Jerusalem Post, η φράση στην οποία αναφέρθηκε ο Ζολφαγκάρι είναι μια χαρακτηριστική ατάκα που χρησιμοποιεί ο Αμερικανός πρόεδρος, η οποία χρονολογείται από την εποχή που παρουσίαζε το ριάλιτι σόου του NBC, «The Apprentice».

Επίσης, η φράση «σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε για το θέμα αυτό» είναι μια φράση που χρησιμοποιεί συχνά ο πρόεδρος για να κλείνει τις ανακοινώσεις που δημοσιεύει στον λογαριασμό του στο Truth Social.