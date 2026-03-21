Η Χεζμπολάχ μπορεί να έφτασε στο χείλος της καταστροφής, εξαιτίας του πολέμου με το Ισραήλ, με τους βομβητές-βόμβες να αποτελούν το μεγαλύτερο φιάσκο της, ωστόσο κατάφερε να ανακάμψει σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Μετά την απώλεια του ηγέτη της, αλλά και πάρα πολλών αξιωματικών, η λιβανέζικη οργάνωση πλέον αποτελεί ξανά σημαντική απειλή για το Ισραήλ, με αποτέλεσμα πριν λίγες ημέρες ο ισραηλινός Τύπος να γράφει για αποτυχία του IDF στον Λίβανο.

Το France 24 επικαλούμενο πληροφορίες από το Reuters έγραψε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έσπευσαν σε βοήθεια, αναδιοργανώνοντας ριζικά την οργάνωση.

Ο Αντρέας Κριγκ, λέκτορας στο τμήμα σπουδών ασφάλειας του King’s College του Λονδίνου, δήλωσε ότι οι Φρουροί «ουσιαστικά αναδιοργάνωσαν τη Χεζμπολάχ σε ένα σύστημα με πολύ πιο οριζόντια δομή», αντιπαραθέτοντας αυτό το μοντέλο με την πολιτική ιεραρχία που είχε διαμορφωθεί γύρω από τον Νασράλα πριν από το θάνατό του.

«Αυτό το αποκεντρωμένο μοντέλο που έχουν πλέον εφαρμόσει μοιάζει επίσης κάπως περισσότερο με τη μορφή που είχε η Χεζμπολάχ τη δεκαετία του 1980 – πολύ μικρές ομάδες», δήλωσε ο Krieg, ο οποίος ερευνά την οργάνωση εδώ και 15 χρόνια. Το περιέγραψε ως μια «άμυνα μωσαϊκού τύπου», η οποία χρησιμοποιείται επίσης από το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν.

Πώς έγινε η αναδιοργάνωση

Το γαλλικό δημοσίευμα έγραψε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έστειλαν αξιωματικούς για να εκπαιδεύσουν εκ νέου τους μαχητές της Χεζμπολάχ και να επιβλέψουν τον επανεξοπλισμό της.

Ανέφεραν επίσης ότι Ιρανοί αξιωματικοί αναδιάρθρωσαν τις δομές διοίκησης της Χεζμπολάχ, οι οποίες είχαν παραβιαστεί από τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες – ένας παράγοντας που είχε βοηθήσει το Ισραήλ να σκοτώσει πολλούς ηγέτες της Χεζμπολάχ.

Επιπλέον, οι αλλαγές που εφαρμόστηκαν κατόπιν δικής τους πρωτοβουλίας περιλάμβαναν την αντικατάσταση μιας ιεραρχικής δομής διοίκησης με μια αποκεντρωμένη, η οποία αποτελούνταν από μικρές μονάδες με περιορισμένη γνώση των επιχειρήσεων των άλλων, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση του επιχειρησιακού απορρήτου.

Επίσης, οι Φρουροί της Επανάστασης κατάρτισαν σχέδια για πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, οι οποίες θα εκτοξεύονταν ταυτόχρονα από το Ιράν και τον Λίβανο – ένα σενάριο που υλοποιήθηκε για πρώτη φορά στις 11 Μαρτίου.